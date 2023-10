Le slot online hanno il 56% di quota del mercato dei casinò online a soldi veri

Sono numeri da capogiro quelli che circolano su media e tra addetti e lavori per dare una dimensione del fenomeno del gaming in Italia. In tutte le sue forme il mondo dello svago e dell’intrattenimento è in grado di creare delle offerte sempre più in linea con le esigenze dei consumatori, che non sono soli i giovani appassionati di console e videogame.

I numeri del gioco in Italia secondo IIDEA

I dati forniti dall’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi (IIDEA) parlano di un fatturato nel 2021 di ben 2,243 miliardi di euro con un tasso di crescita del 2,9% rispetto ad una precedente rilevazione. Ricavi influenzati soprattutto da giochi che hanno fatto la storia e continuano ad essere tra i preferiti dei giocatori, tra questi è impossibile non citare Super Mario, i Pokemon, Call of Duty o Resident Evil, un capolavoro senza tempo. Ma i numeri sono decisamente più elevati se si considera il mondo delle sale di casinò digitali, con le piattaforme online che oltre ai tradizionali giochi di carte come poker o blackjack (e a giochi italiani come sette e mezzo o tresette) offrono roulette, bingo o slot machine. Nella stragrande maggioranza dei casi insieme alle attrazioni dei casinò sulle piattaforme di casinò online sono presenti anche sezioni di scommesse sportive. Stando ai dati diffusi ad ottobre 2022 dall’ADM (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente pubblico incaricato di vigilare sul comparto del gioco a distanza in Italia) nel nostro Paese nel 2021 la raccolta del comparto del gioco legale (anche di quello che si svolge nelle sedi fisiche come le sale slot) è stata pari a 111,2 miliardi (dove per ‘raccolta’ si intende l’ammontare complessivo delle somme giocate indipendentemente dalle vincite).

Gioco online: dalle scommesse di giochi slot online con soldi veri

Ma come è distribuito questo enorme fatturato? Un quadro chiaro lo ha fornito qualche anno fa un dettagliato report sul mondo del gioco online frutto della collaborazione tra il CASMEF (il Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari dell’Università Luiss Guido Carli) e la società Deloitte Financial Advisory. Dalla relazione (con dati aggiornati al 2017) emerge che tra i vari comparti del gioco, le scommesse sportive rappresentano il più grande segmento del settore del gioco sul web, con un valore (al momento dell’indagine) di 20,9 miliardi di euro, pari al 48,3% del mercato complessivo. I giochi da casinò – si legge ancora nel documento – rappresentano invece il 46,7% del volume d’affari. E ancora, nell’ambito del segmento del casinò i giochi tradizionali di casinò (come la roulette) e le slot online con un valore di 11,3 milioni di euro rappresentano circa il 56% del totale. A seguire ci sono il poker (a quota 6,8 milioni), il bingo (a 2,1 milioni di euro) e altri giochi (comprese le lotterie, con ‘soli’ 2,1 milioni di euro).

La popolarità delle piattaforme con sale da gioco virtuali (vi ricordiamo che esistono perfino le classifiche dei casinò con soldi veri) è ovviamente spinta anche da attente strategie di marketing online che consentono di attrarre nuovi utenti anche con specifiche promozioni riservate ai nuovi iscritti ma soprattutto con un’offerta di giochi ampia e differenziata per le diverse tipologie di utente. Ad esempio per le slot machine con soldi veri sono stati messi a punto cataloghi vasti e variegati e come può dimostrare una guida su quali sono le migliori slot online sono anche numerosi gli operatori impegnati nel campo.

E i numeri di oggi?

Il Libro Blu dell’ADM ha fornito dati interessanti sul contributo all’Erario dei differenti tipi di gioco fisico e a distanza. La quota maggiore è data dagli apparecchi AWP che contribuirebbero (dati 2021) per il 30,89%. Seguono nell’ordine le Lotterie con il 23,27%, il Lotto con il 15,08%, gli apparecchi VLT con il 9,84%, i giochi numerici a totalizzatore con il 6,31% ed ‘Altro’ con il 14,62%. La voce ‘Altro’ comprende precisamente Gioco a base sportiva, Giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa, Bingo, Scommesse virtuali, Torneo, Poker Cash, Gioco a base ippica, Comma 7 e Betting Exchange.