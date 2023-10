Liam Gallagher in tour per l’anniversario di Definitely Maybe

Venerdì 20 alle 9 (British Summer Time) inizierà la prevendita delle date britanniche e irlandesi di Liam Gallagher, che in occasione del trentesimo anniversario di Definitely Maybe, uno dei manifesti del Britpop e della cool Britannia, lo riproporrà in un tour il cui calcio d’inizio sarà fischiato il 2 giugno a Sheffield e terminerà il 27 dello stesso mese a Manchester.

“L’album più importante degli anni ’90, senza alcun dubbio… Non sarei andato da nessuna parte senza quel disco e nemmeno voi, perciò festeggiamolo insieme.” Così Liam Gallagher ha annunciato l’imminente tour, che oltre alle canzoni del debut album degli Oasis vedrà protagoniste le B-side della band mancuniana come “Listen Up”, “Fade Away”, “Whatever” ecc. C’è da scommettere come quest’annuncio, sebbene non sia quello che tutti i mad for it attendono, cioè l’Habemus Reunion, farà la felicità di tutti gli amanti degli Oasis e Our Kid Liam, che, forte di una carriera solista caratterizzata dalla semplicità ed un certo afflato nostalgico delle sue canzoni, ha pensato bene di continuare su questa strada.

Lo scorso anno ritornava -2 e 3 giugno 2022- sul palco di Knebworth, per celebrare la storia che fu –“This is History. Right Here, Right Now,” come disse Noel sul palco degli show di Knebworth del 1996- mentre il prossimo ritornerà on the road con l’album che fino al 2006, -data di uscita di WHATEVER PEOPLE SAY I AM, THAT’S WHAT I AM NOT degli Arctic Monkeys- fu il disco che vendette più copie -86000- nella prima settimana. Al momento quella porta chiusa dal 28 agosto 2009, quando gli Oasis annullarono poco prima di salire sul palco lo show di Parigi-da headliner al Rock En Seine- stenta ad aprirsi, ma Liam per quanto provi a corteggiare il fratello, sale sul palco portando in scena quelle canzoni immortali e la sua stage persona: mani dietro la schiena e shiiine emesso dalla sua voce, che arriva decisamente a tutti, senza se e ma.

Una certezza che il prossimo anno si rinnoverà on stage per il momento tra la Britannia e l’Irlanda, poi chissà magari anche sul tutto il vecchio continente.