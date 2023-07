La classifica dei casinò a soldi veri più popolari in Italia (2023)

Quest’anno è stata nuovamente pubblicata la classifica dei siti di scommesse e dei casinò più popolari e cliccati in Italia. A lavorarci è stata Casaleggio Associati. Ovviamente, si parla solo ed esclusivamente di piattaforme per giocare con denaro reale, quindi di casinò online con soldi veri. In testa al tabellone troviamo ancora una volta Sisal, già al comando della classifica resa nota precedentemente.

Quando parliamo di Sisal, parliamo del più importante operatore di scommesse sportivo nazionale, nonché prima azienda, nata a Milano nel secondo dopoguerra, a creare nel corso degli anni ’40 un concorso a pronostici sullo sport che ai tempi era il più seguito e che lo è tuttora: il calcio, praticato anche perché considerato uno degli sport che aiuta maggiormente a mantenersi in forma dal punto di vista fisico. Quando parliamo del concorso a pronostici sul calcio più famoso di sempre, facciamo riferimento al Totocalcio, che a partire dal 1945 ha portato a giocare milioni e milioni di appassionati sportivi. Nel corso del tempo l’offerta di Sisal si è sempre più evoluta, fino ad arrivare alla creazione di concorsi come Totip e Tris, rivolto alle corse dei cavalli. Nel momento in cui nel 2004 è stata acquistata la rete Matchpoint, Sisal ha ufficialmente fatto il suo ingresso nel mondo delle scommesse e in quello del gioco digitale.

L’evoluzione dei casinò online

Prima di parlare del secondo posto, occupato da StarCasinò, facciamo una premessa e raccontiamo quando è nato il casinò online e come si è evoluto nel corso della storia. Il primo punto di svolta arrivò negli anni ’70, quando furono inventati ed introdotti dei software in grado di sostituire le classiche macchinette da bar, le slot machine che venivano inizialmente azionate attraverso l’utilizzo di una leva meccanica. Sostituite gradualmente quelle, subentrarono infatti dello slot decisamente più moderne, collegate ad un computer centrale e ad una rete Internet. Solamente alla fine degli anni ’90 iniziarono a fare la loro apparizione i veri e propri giochi con vincite in denaro sulle piattaforme in rete, che ad oggi conosciamo come casinò digitali. Con il passare degli anni, le sale da gioco virtuali sono poi andate incontro ad una serie di regolamentazioni, di leggi e di normative che le hanno rese sempre più sicure ed affidabili. Tra queste rientra proprio StarCasinò, che come già detto in precedenza momentaneamente si trova al secondo posto di questa particolare classifica.

Gli altri migliori siti di gioco in Italia

Il podio si chiude con Snai, che, fondata nel 1990, rappresenta una delle più grandi società di scommesse sportive del panorama nazionale. Inizialmente Snai è nata concentrandosi prettamente sul campo dell’ippica, poi con il trascorrere degli anni si è spostata anche al di fuori delle corse dei cavalli, arrivando a toccare tutte le altre scommesse sportive ed entrando nel comparto online del settore del gioco nel 2008. Attualmente conta più di 2000 punti gioco scommesse in Italia. Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 eventi importantissimi come i Mondiali di calcio in Qatar hanno aumentato di gran lunga il fatturato generato dalle scommesse sportive, motivo per il quale nella classifica attuale troviamo tanti di questi siti. Non appena fuori dal podio, però, troviamo 888 Casinò, che si trova appena al di sopra di un’altra grande azienda che opera nel mondo delle scommesse sportive: Eurobet. Rispetto alla classifica pubblicata ad aprile, Eurobet ha migliorato la sua posizione di due posti ed è salita in quinta posizione. Del resto, parliamo di una società che nella sua storia è sempre stata sinonimo di grande serietà e di grande sicurezza. Alle spalle di Eurobet troviamo prima Bet365 e poi Lottomatica, che si piazzano rispettivamente al sesto e al settimo posto. Soffermandosi su Bet365, dobbiamo sottolineare che non si tratta di un operatore Italiano, ma nonostante questo opera regolarmente con la licenza ADM nel nostro Paese. Oltre ad offrire le scommesse sportive anche in modalità Live, Bet365 dà la possibilità ai propri utenti di cimentarsi nel Poker.

Senza ombra di dubbio il palinsesto più ricco è quello che riguarda le scommesse, visto che possiamo trovare tantissimi sport diversi gli uni dagli altri come il calcio, il basket, i motori, le corse di cavalli, gli esports, l’hockey sul ghiaccio e tanto altro ancora. La particolarità che differenzia Bet365 da tanti altri operatori italiani o che operano comunque in Italia, è la presenza delle quote asiatiche dei vari eventi sportivi. Se parliamo di Lottomatica, invece, dobbiamo dire che il Gruppo Lottomatica non opera solamente nel mondo delle scommesse sportive, ma anche nel mondo del Gaming e di conseguenza degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento. L’azienda conta più di 1.600 dipendenti e più di 16.000 persone che lavorano in diversi ambiti, come ad esempio in quello specialistico del franchising. Inoltre, il Gruppo Lottomatica ha a disposizione la maggiore rete di distribuzione specialistica in Italia nel settore del gioco, conta infatti 3.100 punti vendita scommesse e oltre 1.400 sale da gioco. Altri siti piuttosto noti come Planetwin365, Betflag e Bwin si trovano rispettivamente in nona, undicesima e dodicesima posizione.