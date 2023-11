Chi siamo

Auralcrave è la migliore fonte online per prospettive originali e approfondite su musica, film, serie, pubblicità e tendenze sociali. Dal 2015.

Su Auralcrave, fin dal primo giorno, offriamo storie uniche e prospettive originali sulle arti, passioni e tendenze che già ami. Lo facciamo con due cose in mente: condividere punti di vista che non troverai da nessun’altra parte e presentarli con uno stile di scrittura inimitabile, creativo e ormai rinomato in tutto il mondo. “Stories for open-minded”: uno spazio affidabile con notizie, analisi, scoperte e curiosità su tutto ciò che ti interessa.

Il contenuto di Auralcrave è scritto da esseri umani, per esseri umani. È stato fondato nel 2015, quando Internet era già maturo e popolato da molti siti web decenti operanti nell’industria dell’intrattenimento. Con questo in mente, abbiamo sempre avuto l’intenzione di offrire contenuti diversi da quelli che puoi trovare altrove: scritti con particolare cura per i dettagli, facili da leggere, caratterizzati da uno stile di scrittura riconosciuto come amichevole e diretto, e allo stesso tempo creativo e stimolante.

Il nostro obiettivo è migliorare la tua esperienza personale con le forme d’arte che già ami: rivelando nuove prospettive affascinanti, discutendo aspetti che potresti aver trascurato e condividendo la bellezza che hai già notato. Amiamo l’arte in ogni sua forma: canzoni, film, serie TV, libri, arti visive e digitali, dipinti classici, architettura e ogni creazione umana che possa toccare i nostri cuori. Abbiamo un talento unico nello spiegare cose complicate in modo semplice, e ciò ha collocato Auralcrave tra i siti web più visitati al mondo quando si tratta di testi e significati di canzoni e spiegazioni di trame e finali di film o serie TV.

Auralcrave è orgogliosa di essere uno degli spazi online con l’offerta editoriale più ampia possibile. Grazie al vasto insieme di competenze del nostro team, nel corso degli anni siamo stati in grado di coprire ogni area del mondo della cultura e dell’intrattenimento: luoghi da visitare, tendenze digitali, tecnologia e innovazione, cibo, gaming, stile di vita e tutto ciò che ci ruota intorno. Sempre con gli stessi valori fondamentali: semplicità, curiosità e unicità.

Su Auralcrave siamo esperti di tutto quel che riguarda cultura e intrattenimento, e ciò è provato dalla presenza di migliaia di siti che da tutto il mondo puntano ai nostri articoli come fonti autorevoli su musica, cinema, e trends. Ogni mese.

Tutto questo ci ha reso una casa editrice di successo che pubblica libri in formato digitale e cartaceo in 15 paesi. Siamo partner della piattaforma di autopubblicazione Kindle di Amazon, e i nostri libri vendono regolarmente dozzine di copie in tutto il mondo ogni mese.

Stories for open-minded: la tua guida di prima scelta per navigare nel mondo dell’intrattenimento moderno.

Il Core Team

CARLO AFFATIGATO Fondatore di Auralcrave

Linea editoriale e creatività

Partnership and business

Social media & comunicazione Carlo è creatore di contenuti web da oltre 10 anni. Ha fondato Auralcrave nel 2015, pensandolo come un nuovo spazio capace di offrire prospettive differenti sugli argomenti che appassionano tutti noi. Di formazione scientifica, Carlo ha sviluppato un interesse per musica, cinema, letteratura e arte in età giovane, trasformandola in una dimensione complementare alla sua crescita professionale. Per anni è stato giornalista musicale specializzato in musica elettronica e dance, scrivendo per le più importanti riviste italiane (online e cartacee). I film e le serie TV hanno rappresentato una vera ossessione in molte fasi della sua vita: ai tempi dell’università, non era raro impostare la sveglia in piena notte per poter vedere i classici del cinema che davano in TV. Con l’avvento di Internet, Carlo è diventato un attento osservatore dei fenomeni web e social, affronando argomenti leggeri come pubblicità, trend, mode, e temi di carattere generale. È il principale autore di Auralcrave e ne gestisce personalmente social media, linea editoriale, pubblicazione di libri, gestione delle risorse ed espansione del business. Ex-ingegnere, life coach, marito, padre, crede che ogni area di conoscenza abbia storie interessanti che meritino di essere raccontate ed è convinto che farlo renda il mondo un posto migliore.

FATIMA FORTI Autore e Creativa

Responsabile del sito Spagnolo

Stile e ispirazione Su Auralcrave, Fatima contribuisce come scrittrice, concentrando la sua attenzione sulla guida della sezione spagnola della rivista, plasmando lo stile del sito e ispirando i contenuti. La sua passione per il cinema si intreccia con i suoi studi in Lingue e Letterature Comparative, affinando la sua capacità di trasformare immagini in parole vivaci. Formata presso la più antica e prestigiosa scuola d’arte italiana, ha esplorato percorsi in Italia, Spagna, Germania, Giappone e America Latina. Ogni esperienza ha arricchito la sua scrittura, creando un vivace mosaico culturale. La sua narrazione riflette la sua fascinazione per la cultura ispanica, e la sua curiosità senza limiti l’ha portata a imparare il portoghese brasiliano, approfondendo le splendide liriche della Bossa Nova. Attraverso Auralcrave, mira a condurre i lettori in un autentico viaggio, invitandoli a esplorare il vasto mondo della cultura e dell’intrattenimento.

I nostri autori

Il team di Auralcrave è composto da scrittori di particolare talento, capaci di produrre contenuti unici e originali. La loro esperienza, i loro studi, la loro passione sta nell’osservare, scoprire, svelare, e spiegare aspetti particolari del loro oggetto di disamina. Nel corso degli anni, la loro presenza online è diventuta autorevole e riconosciuta come punto di riferimento nel panorama culturale, e ciò ha condotto in maniera naturale alla pubblicazione di libri coi loro contenuti.

Scopri alcuni di loro:

Dario Giardi

Dario Giardi si è laureato in teoria musicale e armonia presso il Berklee College of Music di Boston, con una specializzazione in musica per il benessere. Ha scritto diversi libri e saggi musicali e, con lo pseudonimo Giadar, produce musica ambient/elettronica. È l’autore del libro Auralcrave Ti Racconto La Musica del 2022, tradotto anche in inglese. Dario è uno dei nostri primi compagni nel viaggio di Auralcrave e una presenza affidabile nel nostro team di scrittori.

Alessio Pizzichi

Alessio è appassionato di letteratura e cinema, con una particolare predilezione per l’horror e il thriller. È interessato ai misteri del passato, sia in Italia che all’estero. La sua ricerca nel mondo del crimine lo ha reso una delle figure di spicco in Italia per storie, reportage e racconti su crimini antichi e moderni. È l’autore della serie di libri Auralcrave Disturbed sui peggiori serial killer di tutti i tempi, tradotta anche in inglese in un volume unico.

Luca Divelti

Luca è uno dei creatori di contenuti più eclettici e rigorosi per musica, film e fumetti nel panorama editoriale italiano. Gestisce un suo blog personale su musica e TV dal 2014, è proprietario di un’agenzia di intrattenimento e è co-proprietario di uno dei ristoranti di street food più popolari nel Centro Italia. È l’autore del libro Black Songs Matter, pubblicato da Auralcrave nel 2021.

Luigi Angelino

Luigi ha conseguito la laurea in giurisprudenza a Napoli, ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione legale e completato due master di secondo livello in diritto internazionale. Ha inoltre conseguito una laurea magistrale in scienze religiose. Recentemente, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. È l’autore del libro I Luoghi più Affascinanti d’Europa, pubblicato da Auralcrave nel 2020.

Andrea La Rovere

Artista, scrittore, giornalista, critico e copywriter: non è nulla di tutto questo. O forse qualcosa sì, comunque gli piace scrivere di musica, cinema e ottenere accrediti e questo è il modo migliore che ha trovato. Radical chic. È l’autore del libro Magnifici Perdenti, pubblicato da Auralcrave nel 2022.

La linea editoriale

Auralcrave, con orgoglio, si concentra su ciò che i lettori moderni desiderano. Siamo stati una delle prime realtà nel mondo editoriale dell’intrattenimento a superare i formati statici di recensioni e interviste, proponendo un formato alternativo più specificamente orientato agli interessi delle persone: la storia. Il nostro team fornisce in modo consistente nuove prospettive, curiosità, scoperte e fonti di passione per l’utente digitale contemporaneo.

Il nostro formato ci ha resi uno dei contenitori di contenuti più popolari per musica, film, serie TV, pubblicità e tendenze social. Siamo stabilmente tra l’1% dei siti web più visitati al mondo per traffico e autorevolezza nel nostro settore. La nostra missione onesta determina il nostro successo: in parole semplici, miriamo a soddisfare l’interesse del lettore senza obiettivi secondari.

Privacy Policy

La privacy è di massima importanza su Auralcrave. Non abbiamo alcun interesse esplicito nella raccolta di informazioni personali. Adottiamo le tecnologie più avanzate per garantire i diritti dell’utente e mantenere il nostro sito web aggiornato alle normative più recenti in ogni paese.

Leggi la nostra informativa completa sulla privacy.

Contattaci

Se hai qualsiasi curiosità, domanda, o anche solo per condividere il tuo punto di vista o fornire il tuo feedback sui nostri articoli, non vediamo l’ora di conoscere la tua opinione: la nostra email è info@auralcrave.com.

Puoi trovarci anche su Facebook, Twitter, and LinkedIn.