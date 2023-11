Le migliori canzoni legate allo sport

Il mondo della musica e quello dello sport possono apparire distanti, per lo meno a livello di concetto. La musica è una forma d’arte, mentre lo sport viene concepito come un’attività. La popolarità di entrambi è comunque sconfinata e contribuisce a farne due straordinari fenomeni culturali.

La musica e lo sport hanno un potere straordinario: quello di unire le persone, di suscitare emozioni e di appassionare come poche altre cose possono fare. Che la musica rivesta un ruolo di primo piano negli sport è risaputo: pensiamo agli inni dei grandi eventi (come quello della UEFA Champions League), ai cori dei tifosi, agli inni nazionali, alle playlist che ci accompagnano durante il nostro workout quotidiano.

Quello che non tutti sanno, però, è che il repertorio musicale italiano e internazionale annovera anche un gran numero di successi che traggono ispirazione dal mondo delle discipline sportive. Vediamone alcuni tra i più popolari.

Surfin’ U.S.A. – The Beach Boys (1963)

Il brano è un’ode alla California, stato in cui il surf è riconosciuto come sport nazionale. Secondo le fonti si tratterebbe del singolo più venduto negli USA nel 1963; di certo è tra le più note canzoni rock di tutti i tempi, tra le cui note si rievocano spiagge assolate, tavole che cavalcano onde giganti oltre che un senso di giovinezza e di eterno divertimento. Surfin’ U.S.A. è la consacrazione di una delle discipline outdoor più amate, che richiama sportivi e appassionati da ogni angolo del mondo.

Hurricane – Bob Dylan (1966)

Bod Dylan compose questa canzone pensando al pugile Rubin Carter, soprannominato “Hurricane”, ingiustamente perseguitato dalla polizia statunitense. Il brano è un urlo di protesta contro la discriminazione razziale, che in più di otto minuti racconta le vicende umane e sportive di un uomo condannato a due ergastoli per un omicidio che non ha commesso. Hurricane è tratto da Desire, uno degli album più amati di Dylan e rimasto per ben 5 settimane al primo posto della classifica Billboard 200.

Eye of the Tiger – Survivor (1982)

Survivor - Eye Of The Tiger (Official HD Video) Guarda questo video su YouTube.

Un altro omaggio al pugilato, e in particolare alla serie di film di Rocky interpretati da Sylvester Stallone. Eye of the Tiger incarna alla perfezione la fusione tra musica e sport. Il brano è diventato un vero e proprio simbolo di resilienza e ispirazione, una sorta di inno al coraggio di chi non arretra neanche di fronte alle sfide più dure e impegnative. I Survivor hanno avuto grande successo grazie alla canzone, rimasta stabile al primo posto nella classifica Billboard Hot 100 per sei settimane consecutive e vincitrice di un ambitissimo Grammy Award.

Un’estate italiana – Edoardo Bennato, Gianna Nannini (1989)

Gianna Nannini & Edoardo Bennato - UN'ESTATE ITALIANA (Videoclip Italia 90) Guarda questo video su YouTube.

Per molti è “Notti magiche” (dall’incipit del suo celebre ritornello) e per tutti quelli che c’erano è stata la colonna dell’estate del 1990. Con questa canzone, composta fa Giorgio Moroder, Gianna Nannini e Edoardo Bennato hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione del campionato mondiale di calcio 1990, svoltasi allo stadio San Siro di Milano di fronte a un pubblico di 75mila persone. In quell’anno, Un’estate italiana è stato il brano più venduto nel nostro Paese, arrivando anche a scalare le classifiche di Svizzera, Germania, Norvegia e Svezia.

Una vita da mediano – Ligabue (1999)

In questo brano, Ligabue traduce in musica il sottile confine che corre tra la passione per lo sport e quella per la musica. Tra una strofa e l’altra racconta lo stato d’animo di chi vive nell’ombra, come il mediano di una squadra di calcio, tenace e mai sopra le righe. Una metafora perfetta tra la grinta del campo e la sinfonia della vita quotidiana. E un po’ come le scommesse sportive, che ci spingono a osare e sognare, questo pezzo ricorda che anche dietro l’apparente routine la vita è una sfida che vale la pena di affrontare. Con più di 25mila copie vendute, Una vita da mediano si è aggiudicata il Disco d’oro.

46 – Cesare Cremonini (2005)

46 è un brano dedicato agli appassionati delle due ruote e celebra il numero di gara di uno dei piloti italiani più amati di sempre, Valentino Rossi. Il ritmo della musica trasmette energia e passione, proprio come deve essere in una canzone legata ai motori. Un mondo elettrizzante e competitivo, fatto di impegno, sudore e voglia di vincere, dove si cade ma si è subito pronti a rialzarsi in piedi. Una curiosità: 46 è diventata l’inno ufficiale dello Sky Racing Team VR46, la suderia motociclistica creata da Valentino Rossi insieme a Sky.

Maradona – Canova (2015)

A chiudere questo elenco non poteva mancare un tributo al Pibe de Oro, una delle leggende del calcio più grandi e controverse di sempre. Il brano d’esordio dei Canova racconta proprio questa sua ambiguità nell’essere bene e male allo stesso tempo, luce e buio, successi e cadute. Con la sua forza di essere sempre sé stesso, il grandissimo fuoriclasse argentino continua a vivere tra le note di chi non lo dimenticherà mai.

Conclusioni

Lo sport e la musica hanno la capacità di suscitare emozioni, di appassionare e di stimolarci. E sarà forse per questo che esiste un rapporto strettissimo tra questi due mondi.