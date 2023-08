L’impatto della musica sull’atmosfera del casinò

Il mondo dei casinò è sempre stato legato a quello dell’arte in modo più o meno evidente. Tante forme d’arte si sono lasciate affascinare dal gioco d’azzardo, dalla sua casualità e dalla possibilità di cambiare la vita di una persona in un’istante. Per queste ragioni non c’è da stupirsi se l’arte ha un ruolo negli stessi casinò, come ad esempio succede con la musica.

In questo articolo andiamo a indagare proprio questo rapporto tra la musica e il mondo dei casinò, sia fisici ovvero nei maggiori casinò d’Europa e del mondo, ma anche virtuali, di cui potete trovare una lista sul sito di Time2play.

A cosa serve la musica nei casinò

Quando pensiamo ad un casinò, il primo pensiero che ci viene in mente sono i grandi saloni pieni di slot machine, i tavoli da roulette e tanti altri giochi su cui scommettere per tentare la fortuna.

Sebbene questo pensiero non sia sbagliato, quello che passa spesso inosservato è ciò che circonda questi giochi, un ambiente attentamente studiato e misurato in ogni aspetto per essere quanto più piacevole per tutti i giocatori. Tra questi aspetti c’è anche la musica che viene utilizzata in modi molto differenti e a cui nemmeno prestiamo particolare attenzione.

Il primo ambito in cui la troviamo è il sottofondo di un casinò: questi luoghi sono spesso chiassosi e non sempre è piacevole sentire le persone parlare ad alta voce. Per ovviare a questo, viene usata della musica di sottofondo che smorza questi rumori è rende la permanenza nell’edificio molto più rilassante.

La musica però arriva in tanti luoghi nascosti, persino nei giochi stessi. Uno degli esempi più palesi sono i famosi jingle delle slot machine. Ogni slot, sia nella versione reale che in quelle dei casinò online ha al suo interno vari jingle, piccoli componimenti musicali che accompagnano alcuni momenti del gioco.

Insomma la musica viene usata sia come strumento per rendere gli ambienti più piacevoli, ma anche come elemento che sottolinea alcune situazioni. In altre parole la musica viene usata come un evidenziatore per i momenti di gioia e come “calmante” quando c’è qualcosa che non è in linea con le esigenze del giocatore.

Musica nei casinò online

Online questo è ancora più evidente, senza le limitazioni di un gioco “fisico”, le slot, ma non solo quelle, hanno musiche diverse per ogni livello di vincita fino a quello massimo o al jackpot.

Inoltre online esistono molti più giochi che permettono di sfruttare meglio la musica, come ad esempio i game show, giochi molto in voga nei casinò live dove dei conduttori rendono il gioco un intrattenimento per il pubblico.

In questi giochi ogni momento è accompagnato da una musica particolare. Basti pensare ad esempio ai giochi che impiegano delle ruote che vanno girate, sia nel momento della rotazione, quello del risultato e delle relative vincite, ognuno di questi ha un proprio jingle che lo evidenzia.

Quale tipo di musica si ascolta nei casinò

Come abbiamo già detto i casinò utilizzano la musica in modi diversi a seconda del contesto, ma sicuramente quello più importante è l’utilizzo come sottofondo per l’ambiente in cui si gioca.

Per contrastare il caos generato non solo dalla gente, ma anche dalle stesse musiche dei giochi, dei jingle e dei suoni vari che emettono slot, roulette e via discorrendo, i casinò puntano su un genere di musica soft, quasi dolce.

In una confusione così diffusa, i giocatori potrebbe facilmente stancarsi e desiderare al più presto di uscire da quel luogo, per riposarsi e far passare il probabile mal di testa. Grazie invece all’utilizzo di musica delicata e accogliente, si riesce a smorzare questo effetto, rendendo il salone di un casinò un posto caldo, accogliente e sempre delicato, come quasi ti trovassi in un luogo di benessere.

Non è un caso che molti casinò, soprattutto negli Stati Uniti, un po’ la patria di questi luoghi, abbiano sul pavimento la moquette. Questo tipo di pavimentazione permette di attutire meglio i rumori dei passi e in genere delle persone, rendendo tutto ancora più soft e piacevole.

Oltre a questo però va ricordato che la musica viene usata anche come energizzante, per spingerci a giocare e renderci felici in casi di vincite corpose ad esempio alle slot. Tutte queste musiche vengono generalmente composte appositamente per essere quanto più precise possibili e adatte alle esigenze dei casinò.

I casinò nella musica: gli esempi famosi

I casinò usano molto la musica come strumento per darci felicità o calmarci, a seconda della situazione e del contesto, ma anche la musica ha spesso usato i casinò nella propria produzione. Sono infatti tantissimi i cantanti che nei loro testi hanno ripreso il casinò e il gioco d’azzardo più in generale come elemento di riflessione.

Queste riflessioni sono spesso anche contrastanti. Da una parte troviamo canzoni come Viva Las Vegas, che esaltano a tal punto i casinò e tutto quello che gli ruota attorno da divenire un modo di dire, per qualcosa di entusiasmante e frenetico. Dall’altra abbiamo invece canzoni come The Gambler che vedono nel gioco d’azzardo una metafora stessa della vita, una visione più introspettiva come succede nel caso di The Ballad of Darren l’album dei Blur.

Nel testo della canzone infatti un uomo incontra in un locale il Gambler, che sarebbe in inglese lo scommettitore, gli parla della sua vita e usando il poker come metafora gli spiega quanto sia importante sapere quando è meglio lasciar perdere o andare avanti.