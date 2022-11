Quali sono gli sport che aiutano a bruciare più calorie e mantenersi in forma

Dimagrire e mantenersi in forma richiedono non sono solo una corretta alimentazione dove è necessario l’equilibrio fra carboidrati, vitamine, proteine, omega 3 e 6, minerali e così via, ma anche un movimento fisico costante, di qualsiasi genere.



Per ottenere l’energia necessaria al movimento, è possibile bilanciare tutti i nutrienti sotto forma di integratori naturali contenenti, ad esempio, vitamina B12 o sinefrina, e includere la giusta quantità di sostanze nutritive nella dieta, ma è anche necessario svolgere regolarmente attività fisica, dalla semplice camminata al fitness e ad altri sport.

Ecco gli sport e le attività di fitness che chiunque può praticare e che aiutano a bruciare tantissime calorie.

La corsa e la passeggiata: movimento in relax

Ci sono sport che aiutano a bruciare più calorie come la corsa, infatti, in 1 ora di running è possibile consumare fino a 800 calorie a seconda dell’andatura e della difficoltà del percorso.



Anche il trekking è un ottimo modo per bruciare calorie, a seconda dei percorsi in 1 ora di passeggiata è possibile consumare dalle 300 alle 400 calorie, a seconda del percorso e dell’intensità della passeggiata.

Calcio e calcetto: lo sport perfetto

Tutti amano questo sport, nella sua versione ridotta ma anche a 11 contro 11. Il calcio è uno degli sport più seguiti e praticati, che aiuta a smaltire tantissime calorie: in 1 ora di calcetto fino a 600 – 700, nei 90 minuti regolamentari di calcio, è possibile arrivare a bruciare fino a 1000 calorie.

Il ciclismo: uno sport sano e alla portata di tutti

La corsa in bici è uno sport sano, alla portata di qualsiasi persona, offre diversi vantaggi per l’apparato cardiovascolare, la respirazione e la coordianzione. Praticando 1 ora di ciclismo è possibile bruciare da circa 600 fino a oltre 800 calorie.

La Boxe: la regina degli sport

Questo è in assoluto lo sport che aiuta a bruciare più calorie, non tanto per gli incontri sul ring ma soprattutto per il piano atletico di preparazione che bisogna affrontare durante gli allenamenti, che comprende: salto con la corda, corsa e fitness.



Solo il salto con la corda, consente di bruciare oltre 700 calorie in 1 ora, in generale, praticare la boxe aiuta a consumare fino a 900 calorie ogni 60 minuti.

Il nuoto: lo sport perfetto a ogni età

Il nuoto è uno sport adatto in tutte le fasi della vita, perché aiuta a sviluppare le ossa dei più piccoli, favorisce il benessere e aiuta a risolvere i problemi alla schiena, di conseguenza, anche gli adulti possono trarre enormi benefici da una bella nuotata o semplicemente stando a gravità zero.



Praticare questo sport significa non solo allenare tutti i muscoli del corpo ma bruciare anche fino a 700 calorie in 1 ora di attività.

Il beach volley: bruciare calorie, divertendosi

È possibile praticare il beach volley non solo sulla spiaggia ma anche nei centri che si trovano in città, giocare sulla sabbia, richiede uno sforzo maggiore e costituisce un ottimo allenamento.



Questo sport è particolarmente divertente e si presta a spettacolari tuffi e salti sotto rete, in 1 ora di attività è possibile bruciare oltre 600 calorie.