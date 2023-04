L’evoluzione delle scommesse sul calcio italiano negli anni: cosa è cambiato

La cultura della scommessa sportiva è parte del nostro Paese da tanti anni. Certo, dalle prime schedine ai siti scommesse calcio è cambiato tanto. Vediamo quali sono i criteri di ieri e quelli di oggi per poter puntare su ciò che più ci interessa.

Le scommesse sul calcio sono molto amate in Italia, paese in cui il pallone è, a volte, una passione travolgente, un amore da cui non si sfugge. Per questa ragione, sin dal Dopoguerra, sono stati pensati dei modi per poter scommettere legalmente. Uno di questi, il Totocalcio è stato, per anni, una vera e propria abitudine per milioni di italiani. Si andava al bar, caffè tra le mani e una penna per immaginare quali risultati fossero vincenti in quel turno. Un divertimento economico e popolare che, per tanto tempo, ha appassionato milioni di italiani.

I siti con scommesse calcistiche sono, ora, un elemento fondamentale per puntare sul calcio e i migliori siti dove scommettere sul calcio li possiamo trovare su sitiscommesse.info, vero punto di riferimento per i giocatori più esperti. Possiamo immaginare che sia tutto meno umano e un po’ più meccanico? In un certo senso sì, le nuove scommesse sono meno “umanizzate” ma, di sicuro, molto più comode. Si può scommettere ovunque ci troviamo, in spiaggia o in camera da letto, perdendo pochissimo tempo per fare la puntata che vogliamo. Non c’è più il rito del bar, della ricevitoria, della sala scommesse o altro, ora è tutto nuovo.

Quali sono i criteri per scegliere un sito per scommesse calcio?

I migliori bookmaker calcio hanno, negli ultimi anni, vissuto una crescita incredibile. Anche coloro meno avvezzi alla tecnologia si sono avvicinati al betting digitale per comodità e velocità. I siti per scommesse calcio sono, dunque, molto apprezzati anche grazie a una serie di promozioni che permettono agli scommettitori di poter giocare con meno stress, meno ansia di perdere i loro soldi. I tanti bonus che si possono trovare sui migliori siti scommesse calcio sono, infatti, un incentivo molto grande che permette agli utenti di poter scegliere una piattaforma rispetto a un’altra. Abbiamo bonus di benvenuto senza deposito, bonus sul primo deposito, bonus cashback, bonus fedeltà, bonus con codice e altri.

Ogni promozione cerca di essere appetibile per ogni tipologia di giocatore e dobbiamo ammettere che il marketing, in questi casi, lavora davvero molto bene. Queste offerte toccano range di giocatori molto differenti tra loro e questo permette di avere tanti conti attivi sulle piattaforme che hanno le migliori promozioni. Facciamo, comunque, sempre attenzione a quelli che sono i termini e le condizioni di questi bonus. Se non leggiamo bene requisiti di puntata o validità, potremmo trovarci in una situazione poco piacevole in cui è impossibile recuperare l’offerta.

Ovviamente stiamo parlando di siti legali, cioè siti sotto l’egida dell’Agenzia Dogane e Monopoli, l’ente preposto dallo Stato al controllo del settore gioco e scommesse. Questi siti sono affidabili, sicuri e garantiti, quindi possiamo giocarci con estrema tranquillità, senza il pensiero di incappare in qualche truffa da strapazzo. Anche dal punto di vista dei dati sensibili e bancari siamo coperti: ogni sito legale ha un protocollo crittografico che permette di rendere segreti i nostri dati e, quindi, impenetrabili a un estraneo malintenzionato. Va da sé che, tra i metodi di pagamento, nei siti di scommesse migliori ci siano tante opzioni. Tra queste abbiamo carte prepagate come Paysafecard che non ha bisogno di nessun dato da inserire ma solo un pin a 16 cifre da comporre nel più completo anonimato. Il futuro, dobbiamo ammetterlo, è molto più semplice se sappiamo cosa fare e come farlo.