Lo stress: cos’è, come combatterlo e perché ci è utile

Può sembrare strano chiedersi in che modo sentirsi stressati abbia un’utilità per la nostra condizione di benessere psichico. L’istinto ci dice che lo stress ci toglie efficacia, ci fa stare male, ci impedisce di goderci la vita come dovremmo. Perché la nostra mente ci fa provare questa sensazione che non sembra portare a nulla di buono? Eppure ce lo siamo ripetuti più volte: ogni emozione e sensazione umana è il risultato di millenni di evoluzione verso un funzionamento pressoché perfetto, orientato a garantire le migliori possibilità di una vita piacevole. Nel tempo abbiamo visto come emozioni quali la tristezza, la rabbia o l’ansia siano utili per gestire meglio i momenti delicati della nostra vita. Lo stress non fa eccezione: in questo articolo vedremo cos’è, perché lo viviamo e in che modo va gestito.

Lo stress è la risposta del nostro organismo a un nuovo evento o una nuova situazione di difficile gestione che si è presentata nella nostra vita. È un indicatore fedele della necessità di gestire qualcosa di nuovo. È dunque strettamente legato al cambiamento, che è un elemento imprescindibile della nostra vita. Molto significativa è questa affermazione di Hans Selye, uno degli studiosi più importanti nell’ambito del significato e della gestione dello stress:

“La completa libertà dallo stress è la morte.” Hans Selye, 1974

Un aforisma molto forte ma che ben riassume la questione: se la vita è cambiamento, e se ogni grande cambiamento comporta stress, ostinarci a tenerci lontano dallo stress significa rifiutare la natura stessa della vita. Il che semplicemente non è possibile, e sforzarci in questa direzione non può che portare a una vita vissuta male, in cui non riusciamo a gestire al meglio ciò che ci succede, preferendo fare di tutto per ignorare ciò che le nostre emozioni ci stanno spingendo a riconoscere. E come diciamo spesso, niente è più sbagliato che ignorare o combattere le nostre stesse emozioni: invece di sparire, continueranno a tornare a galla, in forme fuori dal nostro controllo, e renderanno la nostra vita più difficile. Nel caso dello stress, questo significa disturbi della digestione, disturbi del sonno, mal di testa, stanchezza, tensione muscolare, difficoltà a rilassarsi, maggiore predisposizione ad ammalarsi. Niente di nuovo: abbiamo già visto come il nostro stato di salute dipenda in maniera stretta dal nostro benessere emotivo.

Cosa fare dunque quando proviamo una situazione di forte stress? Innanzitutto agendo di consapevolezza: “combatterlo” in realtà non è l’atteggiamento migliore, la comprensione di ciò che vuole comunicarci è molto più efficace. Quasi sempre lo stress ci sta chiedendo di adottare un nuovo atteggiamento verso una situazione emersa nella nostra vita, e l’insistenza di questa sensazione è un modo per continuare a ribadirci la necessità di un nuovo modo di vedere le cose.

Cosa significa quindi gestire lo stress di fronte a una situazione difficile? Potremmo riassumere i possibili approcci nei seguenti quattro punti di validità generale, in ordine di efficacia e semplicità della reazione:

Risolvere la situazione stressante : questo dovrebbe ovviamente essere il nostro primo istinto, il primo tentativo da mettere in atto. Se la nuova situazione che stiamo vivendo ci sta provocando un grande stress, potrebbe significare che non corrisponde al modo in cui vorremmo andasse la nostra vita. Magari la sentiamo come una grande ingiustizia e abbiamo bisogno di cambiare velocemente le cose. Se riusciamo a trovare una soluzione efficace, che ci faccia allontanare dalla situazione stressante e che ridefinisca un nuovo equilibrio nella nostra vita, possiamo dire con buona sicurezza che lo stress che abbiamo percepito ci ha dato la spinta a cambiare in meglio. Ad esempio risolvendo un problema che ci preoccupa, o portando a termine un obiettivo o un compito che ci pesa. Eppure, non sempre risolvere la situazione che ci ha causato stress è alla nostra portata. E questo ci porta ai prossimi punti…

Perseguire il benessere di fronte a una situazione di grande stress è uno dei banchi di prova più difficili che la vita ci mette di fronte, e non esiste una soluzione unica che valga per tutti. Resta però importante affrontare la situazione in modo ponderato e, quando ci sembra più grande di noi e sentiamo di non farcela, chiedere aiuto a un alleato efficace, come uno psicologo o un buon life coach. Con la persona giusta accanto a guidarci e ad aiutarci a vedere le cose in modo chiaro, tutto diventa più semplice.

