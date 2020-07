I vantaggi del benessere emotivo nella vita

Quando abbiamo una brutta tosse o forti dolori allo stomaco, l’istinto di sopravvivenza ci porta a consultare subito un medico per un controllo e una cura che sia più rapida possibile. Se invece abbiamo stati ripetuti e continuati di tristezza, rabbia, ansia o frustrazione, non siamo portati ad affrontarli con la stessa energia. Spesso pensiamo che siano semplicemente lì come parte della vita e speriamo che vadano via da soli, sicuri che non porteranno alcuna conseguenza permanente alla nostra salute. Invece un cattivo equilibrio emotivo è pericoloso tanto quanto uno scompenso fisico: è stato provato più volte da studi scientifici che i soggetti che mostrano emozioni negative in maniera cronica o comunque frequente si ammalano più spesso, guariscono più lentamente e hanno un’aspettativa di vita molto più breve.

Il benessere psicologico ed emotivo è uno dei fattori più decisivi per la salute e la qualità della vita e la cura psicologica dell’individuo è ormai identificata come una delle pratiche di prevenzione più efficaci per le malattie della terza età. È stato dimostrato in più occasioni che uno stato di tristezza o ansia a lungo termine aumenta il rischio di malattie incurabili anche più di una cattiva alimentazione o di fumare regolarmente. Sfortunatamente la maggior parte dei sistemi sanitari nel mondo non hanno fondi sufficienti per investire su strumenti di supporto psicologico/emotivo ai fini della prevenzione sanitaria, quindi sempre più spesso tocca a noi aumentare il nostro senso di responsabilità e prenderci cura con attenzione della nostra mente.

Da questo punto di vista, esiste un aiuto decisivo per il miglioramento del nostro equilibrio emotivo e dei nostri livelli di soddisfazione: parlare regolarmente con un esperto di gestione delle difficoltà della vita, come uno psicologo o un life coach, riesce a far emergere i nodi irrisolti del presente, a identificare le emozioni latenti che guidano le nostre azioni e a intraprendere una serie di azioni pratiche per migliorare la nostra vita.

Ecco come un buon livello di benessere psicologico/emotivo può aiutarci in tutti gli ambiti della nostra vita:

Amore : se siamo già all’interno di una relazione, possedere il giusto equilibrio emotivo può far la differenza tra una relazione sana e duratura e una destinata a finire. Una mente sana ci rende più capaci di gestire le naturali difficoltà di una relazione, a comunicare le insoddisfazioni nel modo più efficace, a metterci più spesso nei panni dell’altro/a e a limitare gli effetti che i problemi hanno sulla nostra soddisfazione. Se invece siamo single, stare bene con noi stessi è la chance migliore che abbiamo per trovare la persona giusta: le relazioni più durature sono quelle che nascono fuori dai meccanismi del bisogno assoluto del partner, quando entrambi nella coppia sono coscienti di ciò che sono, soddisfatti di loro stessi e capaci di riconoscere ciò che ognuno può apportare all’altro in maniera naturale.

Se viviamo una vita interiore sana e lontana dagli eccessi, ogni ambito della nostra vita ne é influenzato positivamente, la nostra soddisfazione ne gioverà in maniera decisiva e saremo anche più capaci di ottenere i successi a cui ambiamo. Nell’ottica di vivere meglio ed essere più soddisfatti della nostra vita quotidiana, parlare con un buon life coach è un metodo sicuro per darci una marcia in più.

