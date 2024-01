Alla ricerca del bonus casinò online: come distinguere il migliore?

Il bonus è un incentivo per provare per la prima volta un servizio, e in quanto tale risulta spesso molto gradito dal consumatore.

Ma nello specifico, il settore del gioco online non si sottrae all’iniziativa del bonus per invogliare il giocatore a provare esperienze di gioco innovative o reinventate, partendo dalla secolare storia delle case da gioco. Anzi, il settore si è particolarmente sbizzarrito sotto questo aspetto proponendo sconti e premi che si aggiungono al cosiddetto bonus di benvenuto al casinò online.

Come districarsi tra le tante offerte di bonus casinò online e, in particolare, come essere certi che l’omaggio sia davvero tale e non soltanto un modo come un altro per attirare il cliente e spingerlo a spendere? Per comprenderlo è importante avere presente alcune caratteristiche essenziali degli omaggi elargiti dai casinò di cui andremo a parlare ora.

Il bonus del casinò online: le caratteristiche

Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche tipiche di un bonus proposto dai casinò ai propri clienti affezionati. Si parte sempre con un bonus di accoglienza o benvenuto dal valore variabile che può prevedere il deposito di una certa somma.

Il bonus casinò senza deposito è particolarmente apprezzato perché non impone al giocatore di depositare sin da subito del denaro, mentre è libero di provare la piattaforma di gioco e prendere dimestichezza con le varie funzioni. Nella messa in prova il giocatore spesso trova utile affidarsi ai siti che recensiscono il miglior bonus casinò online. Tuttavia il bonus senza deposito ha un valore esiguo che solo in occasioni speciali si spinge sopra ai 25€.

Il bonus con deposito, invece, è legato al valore del primo deposito effettuato. Il bonus è direttamente proporzionale, significa che a una somma di denaro più elevata corrisponde un incentivo superiore. Di solito l’incentivo corrisponde a una certa percentuale del deposito (25%, 50%, 100%) a cui possono aggiungersi dei giri gratuiti (“freespin”) alle slot machine.

Il valore massimo di un bonus con deposito è variabile in base alla proposta del momento. Nei momenti speciali può raggiungere anche i 2.000€.

In definitiva, un buon bonus offerto da un casinò è il giusto “mix” tra bonus benvenuto senza deposito e con deposito.

Image by 10741031 from Pixabay

Ritirare il bonus e le vincite dal casinò online

Un aspetto molto importante da valutare quando si accetta il bonus con o senza deposito da parte di un casinò online riguarda la possibilità di ritirare il bonus stesso e le eventuali vincite con esso maturate.

Ciascun casinò ha un proprio regolamento trasparente e accessibile già prima dell’adesione, consultabile dal consumatore senza limitazioni. Dalla lettura del regolamento si apprende in che misura è possibile ritirare il bonus e le vincite maturate spendendo il primo.

In linea di principio il bonus in sé non è immediatamente ritirabile, ma può diventarlo se speso per giocare un certo numero di volte. Anche le somme vinte impiegando il bonus non sempre sono direttamente prelevabili.

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche principali dei bonus offerti dai casinò online che dovrai valutare. Le migliori piattaforme offrono anche programmi a punti con vari livelli di fedeltà e promozioni settimanali specifiche per determinati giochi del casinò.

Cover image by Bruno from Pixabay