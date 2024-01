Quali tipologie di casinò possiamo trovare online, e con quali caratteristiche?

Si fa presto a dire casinò online. Nel mare magnum del web, infatti, possiamo trovare una moltitudine di piattaforme di questo tipo, molte delle quali si differenziano per una serie di aspetti. Si parla ovviamente della lista di giochi ai quali è possibile avere accesso, dei bonus e degli extra, ma anche di fattori come le modalità di gaming live e la possibilità di utilizzare le criptomonete. Nella guida di oggi, quindi, scopriremo una panoramica completa su queste opzioni.

Il successo dei casinò online tradizionali

Nel corso degli anni, i casinò si sono evoluti per adattarsi non solo ai cambiamenti dei gusti del proprio pubblico di riferimento, ma anche alle nuove tecnologie, così da sfruttarne il potenziale. Oggi si sono trasformati in vere e proprie piattaforme digitali, che presentano un’ampia gamma di videogames, come le slot machines, la roulette, il poker e molto altro ancora. I casinò online classici incarnano dunque lo spirito della transizione digitale.

Significa che hanno convertito un servizio “fisico” in elettronico, consentendo ai player di dedicarsi al gambling restando a casa propria, oppure in mobilità grazie agli smartphone. La loro caratteristica principale risiede nella facilità d’uso: i giocatori possono accedere ai loro giochi preferiti in pochi click, e senza dover scaricare alcun software. Ovviamente queste piattaforme possono introdurre alcuni extra, come i bonus con o senza deposito, i giri gratis e molto altro ancora. Un fattore assente nei casinò terrestri.

L’affermazione dei casinò con criptomonete

In parallelo ai casinò online tradizionali, si sono affermati anche i portali che sfruttano le criptovalute come metodo di pagamento. Questi siti presentano tutti i giochi tipici delle piattaforme digitali di gambling, al punto da essere quasi identici ai propri “cugini”. Di contro, introducono una novità come le criptovalute e la tecnologia blockchain. Su Internet è possibile trovare diverse guide utili per capire quali sono i casinò con crypto in Italia, e come funziona questo sistema, dunque è davvero facile farsi una cultura a tal proposito.

Il funzionamento, infatti, è molto semplice. Le criptovalute, nello specifico, diventano un mezzo tramite il quale eseguire le due operazioni finanziarie più importanti all’interno di un casinò digitale, ovvero i depositi e i prelievi delle somme vinte. Si può scegliere fra un vasto catalogo di opzioni, come nel caso dei bitcoin, insieme ad altre monete digitali piuttosto diffuse e apprezzate, come gli Ethereum.

Il funzionamento dei casinò online live

Un’altra tipologia emergente, piuttosto apprezzata in Italia, è quella dei casinò online live, secondo gli esperti di CryptoGamble. Si parla di una categoria molto particolare, che permette ai giocatori di immergersi nell’atmosfera di un casinò reale senza per questo dover abbandonare le comodità della propria casa. Grazie ai video in streaming in alta definizione e in real time, e ai dealer in carne e ossa, i player possono interagire direttamente con il croupier.

Ciò avviene comunque iscrivendosi ad una piattaforma online, e visitando una sezione apposita. Il punto principale è la possibilità di giocare sfruttando un’opzione che unisce i vantaggi sia dei casinò online, sia dei casinò fisici. Inoltre, l’azione diventa più dinamica e il giocatore può assistere con i propri occhi allo svolgimento del gioco.