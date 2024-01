Preziosi consigli per sviluppare la creatività

Volete essere in grado di adattarvi a qualsiasi situazione e di trovare sempre nuove idee per risolvere qualsiasi problema? Allora dovete sviluppare la vostra creatività. Potete far emergere la creatività in voi stesse/i adottando nuove abitudini.

Fate in modo che gli hobby creativi facciano parte della vostra routine quotidiana.

La pratica quotidiana di hobby creativi vi aiuterà a sviluppare le vostre facoltà cerebrali e a rendere la vostra mente più brillante. Le attività manuali e creative infatti agiscono sull’emisfero destro del cervello, responsabile dell’immaginazione e della creazione. Stimolandolo regolarmente, si finisce per coltivare una mente creativa.

Il momento migliore per iniziare con le attività creative è l’infanzia. Numerosi studi scientifici le raccomandano giustamente ai genitori come parte del processo di sviluppo del bambino. Tuttavia non è mai troppo tardi per provare qualcosa di nuovo e dedicarsi al fai da te. Ci sono infatti una serie di siti dedicati all’hobbistica come Figured’Art, che propongono una serie di kit pensati per i più grandi come per esempio il diamond paint che richiede molta pazienza e precisione o i kit per dipingere con i numeri, come ancora il punch needle o il punto croce. Oltre a questi più diffusi, ecco alcune idee di hobby per nutrire la vostra creatività:

Il ricamo per decorare i propri vestiti. Su YouTube si trovano molti tutorial per poter imparare;

Divertirsi in cucina preparando piatti deliziosi. Online ci sono tantissimi siti di cucina ricchi di sfiziose idee;

Decorare una tavola richiede immaginazione, quindi potete cogliete l’occasione per sorprendere i vostri ospiti con centrotavola da voi realizzati;

Modellazione della carta con la tecnica dell’origami per intrattenere i più piccoli o realizzare colorate decorazioni per ogni occasione;

Vi piace creare con le vostre mani? L’argilla auto indurente (che non richiede alcuna cottura) vi permetterà di creare oggetti decorativi unici.

Questi sono solo alcuni, esiste un’ampia gamma di hobby che vi aiuteranno a potenziare le vostre capacità cerebrali e a far emergere il genio creativo che è in voi. Un buon consiglio è quello di iniziare scegliendo quelli che vi incuriosiscono di più. Affrontando le attività che vi sembrano più difficili, imparerete a uscire dalla vostra zona di comfort e ad affrontare le sfide.

Oltre agli hobby ci sono una serie di sane abitudini che permettono di aumentare la creatività e migliorare il buon umore.

Camminare di tanto in tanto

Camminare è una forma completa di esercizio fisico, i cui benefici sono stati rivelati da numerosi ricercatori. Non serve necessariamente andare a correre, se la corsa non è nelle vostre corde non sottovalutate i benefici di una semplice camminata. Indossate le scarpe da ginnastica e concedetevi qualche minuto di passeggiata all’aria aperta. Camminare vi permette di schiarirvi le idee e di fare spazio a nuovi pensieri. Osservare la natura, sentire e ascoltare tutto ciò che vi circonda vi ricaricherà le batterie. Potete combinare la camminata con una pausa contemplativa. Potete scegliere di camminare verso un bel paesaggio, un luogo dove c’è del verde da ammirare.

Se non potete staccare per uscire a camminare, concedetevi almeno una pausa contemplativa che vi aiuterà a scaricare lo stress e a rinfrescare il cervello. Smettete di fare quello che state facendo e guardatevi intorno. Fate un esercizio di mindfulness: scegliete un oggetto che attira la vostra attenzione ed elencatene le caratteristiche nella vostra mente; chiudete gli occhi e concentratevi su cosa sentite; sempre ad occhi chiusi inspirate profondamente per sentire che profumi o odori vi circondano. Questi esercizi permettono di connettersi con sé stessi e il momento presente che si sta vivendo.

Abituarsi a scrivere

Anche la scrittura stimola la creatività. Di tanto in tanto, prendete un foglio di carta e una matita per scrivere tutte le idee che vi vengono in mente, anche la penna va bene, non abbiate paura di fare pasticci o tirare righe. Non preoccupatevi dell’ordine o della coerenza. Potrete organizzare tutto con il passare dei giorni. L’importante è mettere per iscritto i vostri pensieri e fermare su carta un’idea che potrebbe essere utilizzata in seguito. Pensate a quanti libri producono gli scrittori. Ogni libro può richiedere mesi o anni di lavoro. Non scrivono contenuti perfetti al primo tentativo. E se scrivete per alleviare lo stress, concedetevi qualche esercizio più creativo. Per esempio potete provare ad ascoltarvi e anziché scrivere provare a disegnare una sensazione, parola o ricordo che vi viene in mente.

Prendetevi cura di voi stesse/i

Una mente sana in un corpo sano. Il cervello può sviluppare nuove idee solo quando è rilassato. Per questo è nel vostro interesse avere uno stile di vita sano. Ricordate di seguire una dieta equilibrata e di fare regolarmente esercizio fisico. Un’altra soluzione interessante è la pratica della mindfulness. Le tecniche proposte da questa disciplina, come la concentrazione sul presente, la connessione con noi stessi e i nostri 5 sensi, la focalizzazione sulle intenzioni e i pensieri positivi, vi daranno fiducia in voi stesse. Si tratta di un’arma essenziale per evitare l’autosabotaggio e impedire che la paura di fallire vi impedisca di agire.

La meditazione, con i suoi riconosciuti benefici per il cervello, può essere un ottimo metodo per avere cura di sé stessi. Potete quindi dedicare qualche minuto a una sessione di meditazione ogni mattina. Gli studi dimostrano che questo esercizio stimola la chiarezza mentale e l’ispirazione.