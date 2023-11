In che modo la tecnologia ha cambiato il volto dei videogiochi?

La tecnologia è una forza potente. Agisce come un fiume in piena, che investe tutto ciò che si trova di fronte. L’unico modo per controbatterla è adattarsi, evitando di contrastarla, ed è esattamente ciò che sta accadendo in diversi settori del quotidiano. Basti ad esempio pensare ai negozi fisici, che hanno oramai abbracciato il fenomeno degli e-commerce, oppure al gaming, sempre più votato al digital e all’online. In questa guida, dunque, scopriremo insieme in che modo l’hi-tech ha cambiato il volto dei videogiochi, probabilmente per sempre.

Le criptomonete e il gaming

Uno dei fenomeni più interessanti, emersi dall’incontro tra la tecnologia e il gaming, è l’incrocio tra le criptovalute e i videogiochi. Si tratta di un’unione che ha dato vita al trend del crypto gaming, che a sua volta viene diviso in diverse nicchie e tendenze. Per fare un esempio, oggi gli appassionati di gambling possono trovare sui blog di settore la lista dei casinò Bitcoin, ovvero delle sale da gioco digitali che accettano queste criptovalute per i depositi e i prelievi. I vantaggi derivanti da questo connubio? Una maggiore velocità nelle transazioni e, soprattutto, il fattore sicurezza.

Ma il crypto gambling non è certamente l’unico prodotto dell’incontro tra blockchain e videogiochi. La tecnologia in questione, che poi si trova alla base delle stesse criptovalute, viene infatti utilizzata per creare delle meccaniche di gioco uniche nel loro genere. In questi videogame, ad esempio, i giocatori possono vincere, comprare e collezionare oggetti virtuali unici in forma di NFT. Si parla di token gestiti da blockchain, che hanno un valore reale, e che possono essere dunque scambiati e venduti.

Un altro modo in cui le criptovalute hanno influenzato il gaming è attraverso i micropagamenti, che permettono ai giocatori di acquistare piccoli oggetti o add-on nei giochi.

La realtà virtuale e aumentata

Dato che parliamo di gaming e di tecnologie, non potremmo non citare l’esordio della realtà aumentata e della realtà virtuale nel mondo dei videogiochi. Queste nuove introduzioni hanno trasformato in maniera radicale il modo in cui i giochi vengono sviluppati e giocati, portando il gaming ad un livello completamente nuovo.

La realtà virtuale (VR) permette ai player di immergersi direttamente nell’universo del videogioco scelto. Grazie ai visori VR, i giocatori possono esplorare i mondi virtuali come se fossero presenti fisicamente al loro interno, così da sperimentare un livello di immersione e di interazione totalmente diverso.

Poi c’è la realtà aumentata (AR), che aggiunge elementi virtuali al mondo reale, creando un ibrido tra i due. I giochi AR (come il famosissimo Pokemon Go) hanno dimostrato l’incredibile potenziale di questa tecnologia, e ultimamente l’augmented reality è stata introdotta anche nel settore dei nuovi visori VR, generando nuove opportunità per i player e per gli sviluppatori di videogames.

In definitiva, la tecnologia ha avuto un impatto clamoroso sul settore dei videogiochi. E si parla di un’evoluzione che non conosce pause, e che continua mese dopo mese, anno dopo anno, rendendo il futuro del gaming ricco di sorprese e incognite.