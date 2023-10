Come scegliere l’albero di Natale perfetto

L’albero di Natale è uno degli elementi che, se scelti nel modo giusto, possono trasformare totalmente la vostra abitazione, regalandole un’atmosfera festosa e natalizia.

Oggi la scelta non si limita più esclusivamente a quella che vede contrapposti l’albero vero a quello artificiale, ma include modelli originalissimi per forma e colore. Se chi desidera puntare su uno stile tradizionale può scegliere un abete classico, magari già arricchito con addobbi rosso e oro, chi vuole qualcosa di più moderno può puntare su uno rosa, rosso, fatto di sole luci, in legno e velluto e altro ancora.

Navigando su e-commerce specializzati, tra cui quello di Leroy Merlin, non è difficile perdersi ad ammirare decine dibellissimi alberi di Natale, anche già addobbati, senza sapere quale scegliere. In questo articolo vi spiegheremo come individuare quello più adatto alla vostra abitazione.

Scegliere l’albero di Natale: attenzione alle dimensioni

Nel momento in cui si decide di acquistare un nuovo albero di Natale è importante stabilire innanzitutto la dimensione massima che dovrà avere.

Per quanto riguarda l’altezza, sebbene in linea generale valga la regola che prevede che la punta debba rimanere a una cinquantina di centimetri dal soffitto, è possibile optare anche per alberelli di piccole dimensioni da collocare su credenze, scaffali o sul mobile dell’ingresso.

Gli alberi piccoli sono la scelta perfetta per chi ha poco spazio a disposizione, ma non vuole rinunciare al piacere di fare l’albero. Quelli grandi richiedono invece spazi molto ampi e sono ideali per gli open space, i salotti spaziosi, ma anche per cortili e giardini.

Oltre all’altezza, è necessario valutare con attenzione anche il diametro. In commercio è possibile trovare sia alberi molto ampi e imponenti sia alberi lunghi e sottili. Anche in questo caso, è fondamentale tenere conto della dimensione della stanza e dello spazio che si ha a disposizione. Per non commettere errori, è preferibile prendere bene le misure utilizzando un metro.

Lo stile giusto

Dopo aver stabilito le dimensioni giuste, è possibile passare allo stile. Come abbiamo anticipato nell’introduzione, nei negozi specializzati è possibile trovare tantissimi alberi di Natale bellissimi, sia classici sia moderni e originali.

La scelta del modello giusto dovrebbe tenere conto dello stile dominante dell’arredo. Per un salotto in stile classico o tradizionale sarà preferibile acquistare un albero di Natale classico sia per forma sia per proporzioni, mentre in una stanza shabby chic si potrà collocare un albero dalle nuance pastello, ricco di rami e dal diametro piuttosto ampio.

Se lo stile della propria casa è minimal, via libera ai modelli meno tradizionali, dalle linee semplici e realizzati con materiali inusuali come il metallo e le luci a led. Gli alberi a led sono un’ottima soluzione anche per chi desidera addobbare il cortile di casa.

In un ambiente country si potrà invece inserire sia il classico abete, vero o artificiale, sia un modello più originale in legno.

Il colore dell’albero natalizio

L’albero di Natale oggi non è più solo verde. Sebbene questo sia il colore più comune e diffuso, chi desidera donare un tocco di originalità in più alla casa può puntare su tinte inusuali, sia tipicamente natalizie, come il bianco, il rosso e l’oro, sia insolite, come il rosa cipria e il blu. Naturalmente, in fase di scelta, sarà necessario tener conto dello stile dell’arredo.

Vuoto o già addobbato?

Addobbare l’albero è una tradizione in grado di riunire tutti i componenti della famiglia, grandi e piccini, in un’attività ludica e piacevole. Non tutti hanno però voglia – o tempo – per dedicarsi a questa attività. Inoltre, l’effetto finale non è sempre dei migliori.

Chi desidera addobbare da sé l’abete può puntare su un modello vuoto o, al limite, che disponga già delle luci, chi invece non vuole perdere tempo dietro a questa attività oppure desidera avere la certezza di ospitare nel proprio salotto un albero di Natale bellissimo può acquistarne uno già completamente addobbato.

Bambini in casa: quali sono gli alberi più adatti

Chi ha dei bambini piccoli, non è costretto a rinunciare all’albero di Natale, ma deve scegliere con attenzione il modello giusto.

In primo luogo, è importante assicurarsi che disponga di una base ampia, la quale ne impedisca il ribaltamento e prevenga cadute accidentali.

In secondo luogo, nel caso in cui si optasse per un abete vero, sarebbe opportuno accertarsi che non perda gli aghi. Nel caso in cui si scegliesse invece un modello artificiale dalle forme classiche, sarebbe necessario verificare che non siano presenti elementi taglienti o appuntiti.

Per evitare che i bambini molto piccoli possano ferirsi, è possibile scegliere:

un alberello molto piccolo, da posizionare su un mobile sufficientemente alto;

un albero realizzato con materiali inusuali, come il tessuto o il legno.

In alternativa, lo si può proteggere con un’originale recinzione in legno.