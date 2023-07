Stili di abbigliamento: scopriamo quali sono quelli più diffusi

Nel momento in cui si parla di stile si fa riferimento a uno di quegli elementi che sono peculiari di una persona. Una persona che ha un certo stile è in grado di selezionare e scegliere quelli che sono i capi d’abbigliamento, ma anche gli accessori che più rispondono alle proprie esigenze stilistiche ed estetiche.

In questo modo, ci si potrà vestire cercando di mettere in evidenza la propria personalità o, in alcuni casi, dimostrando il proprio stile di vita. Al giorno d’oggi è certamente più semplice trovare capi d’abbigliamento in grado di soddisfare ogni gusto ed esigenza. La presenza di un canale come internet è fondamentale, data la presenza di numerose piattaforme come Wordans, potendo trovare soluzioni a livello stilistico di ogni tipo, con l’ulteriore vantaggio di personalizzare non solo capi d’abbigliamento, ma anche gli accessori.

Lo stile di moda universale

Se il vostro stile non necessita di alcuna definizione ed etichetta, questa è la categoria giusta per voi. La vostra passione è quella di combinare tendenze e stili anche molto diversi tra loro. In effetti, quelli che vengono definiti come i sette stili universali sono in grado di essere mischiati e abbinati come meglio si crede. In questo caso a fare la differenza è proprio il fatto di non seguire alcuna regola in tema di abbigliamento.

Lo stile classico

Fate parte di questo stile nel caso in cui abbiate una forte passione nei confronti degli abiti sartoriali, ma al contempo apprezzate le linee rette e le colorazioni estremamente sobrie, come nel caso del bianco, piuttosto che del grigio e del nero. Si tratta di uno stile che va molto bene in ambito lavorativo. La società nella scelta degli abiti da indossare, l’eleganza al primo posto e l’acquisto di capi caratterizzati da tessuti di notevole qualità e vestibilità.

Lo stile creativo

In questo caso, l’intento è quello di provare a combinare forme, colori, stampe e textures differenti. Si tratta di uni stile, come si può facilmente intuire, che si allontana notevolmente rispetto a quello classico. in effetti, chi segue questo stile tende a scegliere un abbigliamento piuttosto audace, magari indossando anche abiti caratterizzati da stili facenti parte di epoche differenti. Certo, non si tratta di una creatività proposta a casaccio, ma ci deve essere sempre un filo logico alle spalle di ogni decisione e ogni abbinamento.

Lo stile elegante

In questo stile la sofisticatezza è la parola d’ordine, anche se non sempre ha un legame con il prezzo di un determinato abito oppure di un certo accessorio. Ad ogni modo, quanti seguono uno stile piuttosto elegante, spesso sono portati ad investire e scegliere dei tessuti di elevata qualità, caratterizzati da una vestibilità perfetta. Stesso discorso in riferimento alla scelta di accessori e di scarpe che si distinguono per un’eleganza che non viene intaccata in alcun modo dallo scorrere del tempo. Il tono stilistico è tipicamente classico, ma lo stile di design è decisamente più al passo con i tempi rispetto allo stile di abbigliamento classico. Le stampe sono discrete, bianco e nero sono i due colori preferiti.