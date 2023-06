iPhone 11 ricondizionato: perché comprarlo

Era l’ormai lontano 2019 e il CEO di Apple, Tim Cook, presentò l’allora nuovo iPhone 11. Pur meno interessante per alcuni punti di vista rispetto ai modelli attuali, la realtà dei fatti è che l’iPhone 11 è un prodotto che vale ancora la pena avere, soprattutto quando ricondizionato. Scopriamo insieme tutti i motivi per cui valutare l’acquisto.

Cos’è e dove acquistare un iPhone 11 ricondizionato

I telefoni ricondizionati, e in questo caso specifico gli iPhone 11, sono degli smartphone che pur non essendo nuovi di zecca è come se lo fossero. Tutto questo è possibile perché si tratta di device elettronici che sono stati ricostruiti da zero e che di conseguenza sono performanti tanto quanto quelli mai usati. Il prezzo – ovviamente e per fortuna – è inferiore e tra le altre cose sono strumenti che vengono realizzati seguendo un processo produttivo che rispetta l’ambiente.

In Italia sono diversi i rivenditori di iPhone ricondizionati. Uno di questi è CertiDealche mette a disposizione del cliente una vasta gamma di prodotti

In alluminio e vetro, l’iPhone 11 è disponibile in sei diversi colori: nero, verde, viola, rosso, bianco e giallo. Lo spazio di archiviazione è invece disponibile in tre differenti versioni: 64, 128 o 256 GB di memoria, quindi abbondante spazio per foto, musica, app e file di altro tipo.

Possiedo uno schermo di 6.1 pollici, ma allo stesso tempo non risulta troppo ingombrante per gli usi quotidiani. Stessa cosa per il peso: è di soli 194 grammi, quindi un telefono facile da portare in giro e utilizzare a piacimento.

Le altre interessanti caratteristiche

L’iPhone 11 ricondizionato, oltre a essere un telefono praticamente nuovo ma a prezzi inferiori rispetto a quelli che ci si potrebbe immaginare, è ancora oggi un prodotto altamente consigliato, complici anche le sue tante interessanti caratteristiche.

Lo schermo, oltre ad avere le dimensioni di 6.1 pollici, è un Liquid Retina HD: assicura una visione più che piacevole. A disposizione degli utenti c’è anche la funzione True Tone che è in grado di adattare la luminosità e i colori in base all’ambiente circostante.

Possiede anche fotocamere frontali e posteriori che sono da 11 e 12 megapixel. Hanno anche uno zoom ottico 2x e uno zoom digitale che arriva fino a 5x. La fotocamera anteriore dell’iPhone 11 permette persino di filmare in slow motion in qualità HD e 120 fps.

Da non sottovalutare è anche la modalità notturna che consente di scattare foto al buio o in luoghi con poca luce di buona qualità. Il telefono supporta anche la Smart HD che riesce a scattare immagini multiple con diversi livelli di esposizione. I video possono essere registrati in 4K.

L’iPhone 11 ha al suo interno un potente processore bionico A13 grazie a cui è assicurata un’esperienza comoda e leggera anche con app e compiti che richiederebbero ancora più potenza, come giochi e realtà aumentata.

Tale processore permette persino una maggior durata della batteria: è addirittura in grado di arrivare anche a 17 ore di riproduzione video con una sola carica. Infine, può essere caricato velocemente tramite wireless.