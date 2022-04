Hayya Hayya: il significato della canzone dei mondiali Qatar 2022

È uscita ufficialmente il 1° Aprile e sarà la canzone ufficiale con cui balleremo la stagione dei mondiali di calcio 2022, che avranno luogo in Qatar. Si chiama Hayya Hayya (Better Together) e gli artisti che l’hanno composta appartengono a tre diversi continenti: la cantante r&b americana Trinidad Cardona, il nigeriano Davido e l’artista del Qatar Aisha. Il video ufficiale è qui sotto.

Il direttore commerciale della FIFA Kay Madati ha dichiarato: “mettendo insieme voci provenienti da America, Africa e Medio Oriente, questa canzone simboleggia il modo in cui la musica – e il calcio – può unire il mondo. Come parte della nuova strategia musicale FIFA, la colonna sonora del mondiale avvicinerà i fan allo spirito dei mondiali come mai fino ad ora.”

Il testo è un modo ottimista e allegro di vedere il futuro in maniera positiva:

I wanna walk the walk on every street

I wanna ball out with the world at my feet

Hit every discotheque and not skip a beat, yeah-yeah

I wanna party, party eight days a week

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

Voglio camminare lungo ogni strada

Voglio mettercela tutta con il mondo ai miei piedi

Passare da ogni discoteca e non saltare un beat

Voglio far festa otto giorni a settimana



Te lo prometto, te lo prometto, te lo prometto ora

Tutto, tutto andrà a posto

Ogni domani, qualsiasi cosa succeda