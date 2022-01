Mercati e quote globali per scommesse online senza confini

Gli appassionati di gare automobilistiche attraversano il mondo per godere di quei pochi minuti di adrenalina tra il rombo dei motori e la speranza che la propria scuderia del cuore vinca il primo premio. E magari riuscire anche a realizzare una vincita consistente per aver azzeccato la squadra giusta su cui puntare prima dell’inizio della gara. Lo sbarco online del mondo dei bookmaker non ha significato solamente la possibilità di piazzare la propria scommessa dallo smartphone senza dover nemmeno muoversi dalla propria postazione o aprire il portafoglio. Con le schedine live, i giocatori 2.0 possono godersi la gara dalla loro poltrona in tribuna e continuare a puntare con nuove quote aggiornate di secondo in secondo fino al taglio del traguardo. La popolarità di piattaforme online come betsport22 parte dalla rete e dalla loro capacità di sfruttarla per creare un’esperienza di scommessa completamente nuova.

Il percorso verso il successo è stato tutt’altro che facile e conquistare la fiducia degli utenti verso la modalità digitale ha richiesto anni di pazienza e duro lavoro. Nei primi tempi, la mancanza di un riconoscimento legale da parte dei governi e il fiorire di piattaforme che approfittavano della mancanza di regolamentazioni per realizzare truffe ai danni dei giocatori avevano minato la credibilità delle scommesse online. È stata la graduale introduzione di licenze specificamente pensate per e dedicate al gioco online con requisiti stringenti per l’attribuzione e il mantenimento di ciascuna concessione che ha rappresentato il punto di svolta. Esporre numero e logo dall’autorizzazione ufficiale ricevuta, ADM nel caso dell’Italia, è per gli utenti un marchio di eccellenza.

Nella competizione serrata tra migliaia di siti diversi, tutti in possesso di regolare licenza, a giocare un ruolo di primo piano è la qualità della grafica che li contraddistingue. Se i giochi dei casinò piacciono colorati e reattivi, le sezioni sportive più di successo sono discrete ed essenziali per permettere agli occhi degli utenti di concentrarsi su mercati e quote. Gli eventi sportivi più rilevanti sono messi in evidenza in colonne speciali, spesso adattate e localizzate in base alla lingua. In questo modo, chi sceglie l’italiao avrà una panoramica immediata sui campionati di calcio, mentre il russo darà spazio all’hockey e l’inglese al cricket o al baseball. Il meccanismo per piazzare una scommessa è l’aspetto più gradito delle nuove piattaforme 2.0. Le schedine sono elettroniche e si compilano cliccando sulla quota desiderata con la possibilità di accumularne più di una e anche di salvarle per giocarle in seguito.

L’aspetto vincente della rete rispetto ai classici allibratori di una volta è il suo ruolo di raccordo, che permette ai bookmaker di tutto il mondo di condividere le quote da loro calcolate a livello globale. Un italiano all’estero potrà scommettere sui risultati parziali del Milan come se fosse seduto a San Siro anche a partita in corso, grazie alla modalità live che aggiorna i valori dei mercati di secondo in secondo. Offrire migliaia di competizioni sportive, senza parlare degli altrettanti eventi di altro tipo su cui puntare come previsioni del tempo o elezioni politiche, permette alle piattaforme di fidelizzare la propria clientela e di internazionalizzarsi, senza la necessità di aprire costose succursali. Non serve infatti altro che la creazione di un sito multilingue e localizzato.

Se la diffidenza iniziale nei confronti delle scommesse online era dovuta alla mancanza di fiducia da parte degli utenti nella gestione del denaro puntato, l’essere in possesso di licenze governative che legalizzino e monitorino le operazioni non è l’unica discriminante nella valutazione di una piattaforma. La velocità della rete permette trasferimenti di denaro istantanei e gli utenti più esigenti si affidano solo ai siti che offrono i metodi più rapidi, come i portafogli elettronici Skrill o PayPal o le criptovalute. Sempre in tema di tempestività, un elemento ormai irrinunciabile delle piattaforme per le scommesse leader nel mercato è la live chat con cui gli utenti possono comunicare, in modo multilingue, con un servizio di assistenza disponibile 24/7.

Dalla rete sotto forma di siti, i bookmaker online si sono resi disponibili negli ultimi anni anche sotto forma di applicazioni mobili. Il vantaggio di questa modalità non è solo la velocità di caricamento e aggiornamento, ottenuta bypassando i browser, ma anche la possibilità di ricevere notifiche live sugli ultimi risultati sportivi o sull’esito delle proprie puntate. Una funzionalità interessante delle app degli ultimi anni è la trasmissione live di partite, gare e competizioni grazie a convenzioni con i canali televisivi dedicati. In questo modo, gli utenti possono seguire un evento direttamente dallo schermo del proprio dispositivo mobile e piazzare scommesse live con un tocco di dita, perdendo solo pochi secondi di gioco. Bonus e promozioni fanno da complemento con denaro extra accreditato insieme alle ricariche o cashback per ogni euro speso, simile al funzionamento delle carte di credito, senza dimenticare i premi di consolazione offerti agli utenti meno fortunati per incentivarli a dare alla rete un’altra possibilità.

