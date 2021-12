Filetti di nasello fit: la ricetta sfiziosa con poche calorie

I filetti di nasello sono una scelta proteica e salutare che tutti dovrebbero contemplare all’interno della propria alimentazione. Ecco perché oggi proponiamo una ricetta davvero sfiziosa a ridotto contenuto calorico ma dal gusto esplosivo. La ricetta richiede pochissimi ingredienti tra cui una bella porzione (o più di una a seconda del numero di commensali) di filetti di nasello surgelati, divisi già in pezzi e pronti da preparare. Per realizzare questo piatto impiegherai degli ingredienti semplici ed una manciata di minuti, ma farai il pieno di proteine e pochissime calorie, ovvero poco meno di 200 a porzione. Ti abbiamo incuriosito? Allora vieni a scoprire quali ingredienti ti serviranno per la preparazione dei filetti di nasello surgelati in padella.

Ingredienti per preparare i filetti di nasello fit

Per questa ricetta, a persona, ti occorrono 100 grammi di filetti di nasello surgelati, ½ spicchio d’aglio in camicia, prezzemolo fresco, succo di limone, olio extravergine d’oliva, 5 pomodorini pachino, 4 olive taggiasche. Null’altro! Considera che puoi eliminare le olive se non ti piacciono e sostituirle con della rucola fresca. Ora vediamo come si prepara questo piatto.

Prima parte della ricetta: scongela i filetti!

Per prima cosa devi provvedere a scongelare per bene i filetti, lasciandoli in un luogo al riparo da fonti di luce e di calore dirette. Basta estrarli dalla confezione e poggiarli su una ciotola o su un piatto da coprire delicatamente. Di norma ci vuole almeno un’oretta ma non è detto che lo scongelamento possa avvenire anche in meno tempo. Dipende dalla temperatura ambiente che hai in casa.

Seconda parte: gli ingredienti

Prima di cominciare con la cottura, taglia i pomodori pachino a quattro spicchi e le olive in due parti, eliminando il nocciolo. Poi separa l’aglio tenendolo in camicia, ovvero con la pellicola esterna ben salda e schiaccialo solamente con il palmo della mano. Ora prendi un bel limone dalla buccia non trattata e grattane una parte in una ciotola in cui verserai anche il succo da spremere. Ora che tutti gli ingredienti sono pronti puoi procedere con la preparazione.

Terza parte: la cottura

Finalmente puoi procedere alla cottura dei tuoi filetti di nasello salutari e gustosi. Non devi far altro che versare un filo d’olio in padella e farlo scaldare assieme all’aglio in camicia per qualche minuto. Non appena l’aglio inizierà a soffriggere delicatamente, versa i pomodorini e le olive che cuocerai per circa cinque minuti, aggiungendo un cucchiaio di acqua. Infine, prendi i filetti e poggiali sul fondo della padella, facendoli cuocere per qualche minuto su tutti i lati.

Non appena saranno ben cotti, prendi la ciotolina con il limone e versa il succo in padella alzando la fiamma al massimo. Insaporisci con olio e sale, rimuovi lo spicchio d’aglio e servi i filetti ben caldi a tavola. Se non ti piace il gusto al limone puoi sfumare con un goccio di vino bianco mescolato in acqua e spegnere quando l’odore dell’ alcol sarà dissipato.

