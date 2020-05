Cos’è un Life Coach e come può aiutarti nella vita

Il life coaching è una relazione di aiuto divenuta popolare negli ultimi anni. Un life coach ha delle caratteristiche ben precise che lo differenziano da altre figure di supporto come lo psicologo, il mentor o il counselor e generalmente si definisce come uno scopritore di potenzialità: grazie a un life coach, potrai identificare in maniera più chiara le tue aspirazioni e le motivazioni che ti spingono ad agire, con l’obiettivo di raggiungere la realizzazione della tua persona ed aumentare l’efficacia della tua azione.

A differenza dello psicologo, che spesso viene usato a metro di paragone, il life coach non fonda la propria azione sulla correzione di deficit, ma sullo sviluppo di potenzialità. Alla base dell’opera di un life coach c’è la convinzione che ognuno di noi è una personalità unica dotata di caratteristiche e peculiarità diverse dagli altri. Il life coach aiuta a rivelare le proprie potenzialità migliori e a collegarle con la motivazione che ci dà la spinta per il conseguimento dei nostri obiettivi. E a differenza di figure come il mentore o il counselor, lo fa esaltando l’autonomia del soggetto, ponendosi non come un esperto dispensatore di consigli, ma come una guida che agevola la nascita di una consapevolezza personale proveniente dal soggetto stesso.

Il life coach è prima di tutto un ascoltatore attento. È un tuo alleato, un confidente fidato a cui aprirai la tua vita e le tue aspirazioni in un ambiente protetto e confidenziale. Un buon life coach è in grado di accogliere qualsiasi cosa tu abbia da dire, qualsiasi sia la natura del contenuto o la carica emotiva ad esso collegata. E all’interno del meccanismo di ricezione, ti aiuterà a scoprire le tue motivazioni attraverso l’arte della maieutica, ponendoti domande attente e stimolanti per trovare la strada all’interno della tua personalità. La prima priorità di un buon life coach è ribadire sempre e comunque la tua autonomia: nessuno ti conosce meglio di te stesso, dunque nessuno meglio di te può trovare le soluzioni ai tuoi problemi. Quello che fa un life coach è usare un metodo efficace, di cui è esperto, per aiutarti a partorire da solo le soluzioni, come risultato del processo di scoperta di te stesso.

Considera il life coach il tuo primo alleato nel raggiungimento dei tuoi obiettivi e della tua realizzazione personale: una voce che sta dalla tua parte sempre e comunque, che crede in te e che ti dà completa fiducia, aiutandoti a riscoprire la forza che può farti cambiare marcia. Se vuoi saperne di più, contatta direttamente un coach professionale.

