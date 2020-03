Dance of the Clairvoyants: il significato del brano dei Pearl Jam

The looser things get

The tighter you become

The looser things get

Tighter

Not one man can be greater than the sun

It’s not a negative thought

But positive, positive, positive

Falling down, not staying down

Coulda held me up, rather tear me down

Drown in the river

Più le cose si fanno sciolte

Più ti irrigidisci

Più le cose si fanno sciolte

Strette

Nessun uomo può essere più grande del sole

Non è un pensiero negativo

Ma positivo, positivo, positivo

Cadendo giù, non restando giù

Avresti potuto trattenermi, piuttosto che spezzarmi

Annegare nel fiume