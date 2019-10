Mr. Robot 4: ecco il trailer e la data di uscita

Mr Robot 4 è finalmente in dirittura d’arrivo in arrivo. È stata una delle serie più popolari realizzate negli ultimi anni, valsa l’Emmy Award a Rami Malek nel 2016 come miglior attore. In tre stagioni Mr. Robot è diventato un piccolo cult per gli appassionati di informatica e i sognatori di una rivoluzione dal basso contro i potenti del mondo, e tra i vari colpi di scena la serie si è finora fermata alla terza stagione. Ma la lavorazione della quarta stagione è terminata e il primo episodio andrà in onda negli Stati Uniti il 6 Ottobre, mentre in Italia la serie dovrebbe approdare su Mediaset Premium il 15 Ottobre. Il trailer ufficiale è qui sotto.

Sembra confermato che la quarta stagione sarà anche l’ultima. La serie conterrà dodici episodi e si svolgera intorno al Natale del 2015, come è visibile nel trailer stesso.

Tra i possibili eventi che potremmo vedere nell’ultima stagione, c’è una speculazione che sta prendendo particolarmente piede: la possibilità che la serie inizi in qualche modo a giocare con la linea temporale in maniera più esplicita. Lo stesso Slater ha parlato in un’altra intervista di viaggi nel tempo, intendendo probabilmente l’uso di flashbacks per chiarire meglio gli eventi passati della storia e il modo in cui Elliot è cresciuto da piccolo. Ma quello di “riavviare il nastro” e tornare indietro a prima che gli eventi siano successi è stato un tema portante dell’ultima stagione, con Whiterose sicuro di poter ricongiungere i vivi con chi è morto nel percorso per arrivare al suo scopo.

Nel frattempo, un’altra notizia è girata di recente: questo autunno i Black Mask Studios pubblicheranno un fumetto che coprirà i fatti avvenuti pima della serie, costituendo dunque un prequel che racconterà come è nata la fsociety. Non si sa ancora molto, ma Sam Esmail ha lavorato a stretto contatto coi creatori del fumetto, quindi è lecito aspettarsi una storia complessa, capace di rivelare qualcosa in più dei personaggi della serie.

RIguardo la presenza dei personaggi chiave, girano già degli spoiler che annunciano la morte di uno dei ruoli principali già nella prima puntata. Ma noi non vi sveleremo nulla di tutto ciò: l’appuntamento è per metà Ottobre e a quel punto sapremo tutto nel modo più giusto.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 3 votes. Please wait...

Condividi questa storia:

Tweet

Pocket





Mi piace: Mi piace Caricamento...