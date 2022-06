Te Felicito di Shakira: il testo della canzone parla di Piqué?

Tira una brutta aria tra Shakira e suo marito Piqué. Secondo le ultimissime news girano voci di separazione imminente, dopo che Shakira lo avrebbe scoperto in flagrante con un’altra donna. Alla luce della notizia, il testo dell’ultima canzone di Shakira Te Felicito, uscita da poco meno di un mese, acquista un significato forse autobiografico? È indirizzata al famoso giocatore del Barcellona la sua canzone al vetriolo?

Nel frattempo il video ufficiale della canzone ha già raggiunto quasi 60 milioni di visualizzazioni, dove la vediamo più bella che mai con la sua energia dirompente. Ma questa volta sembra un’energia diversa dal solito:

Il significato del brano

Scorrendo il testo di Te Felicito è evidente cogliere la rabbia e la delusione di Shakira verso l’uomo che ha amato. Lo descrive come un falso, un attore che stava facendo una mera recita. “Te Felicito” è appunto l’ironico modo in cui Shakira si complimenta con la sua performance di attore. “Meriteresti l’Oscar”, gli dice a un certo punto.

Il testo ha anche dei passaggi dolorosi, che ricordano quando lei ha pianto per lui, la fiducia che gli aveva dato (“Io che mettevo la mano sul fuoco su di te”). C’è però aria di sfida e voglia di reagire in Shakira. “Hai perso una persona autentica”, glielo dice chiaramente. “Non ho bisogno di te”.

Nel significato di Te Felicito è dunque evidente la rabbia e l’accusa di Shakira contro Piqué e il suo tradimento.

Testo e traduzione di Te Felicito

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebasó el vaso

Per completarti mi sono fatta a pezzi

Mi avvertirono, ma non ci ho dato peso

Mi sono resa conto che tu sei falso

È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes

Non mi dire che ti dispiace

Sembra sincero ma ti conosco bene e so che menti

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel, continúa

Te queda bien ese show

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Quella filosofia spicciola io non la compro

Mi dispiace, su quella moto io non monto

La gente con due facce non la sopporto

Io che ci mettevo la mano sul fuoco su di te

Y me tratas como uno más

De tus-an-tojos

Tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos

Los-ten-go rojos

De tanto llorar por ti

E mi tratti come una qualunque

delle tue voglie

La tua ferita non mi ha aperto la pelle, ma gli occhi

Ce li ho rossi

Per quanto ho pianto per te



Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes

Dice

Ra-Rauw

Hablándote claro, no te necesito

Perdiste alguien auténtico

Algo me decía por qué no fluíamos

Te voy a picar cuando recuerdes cómo nos comíamos

Parlandoti chiaro, non ho bisogno di te

Hai perso una persona autentica

Qualcosa mi diceva che non scorrevamo

Ti darò fastidio quando ricorderai come ci mangiavamo



Como antes

Tu espalda apoyándote del volante

Te mando el tranquilizante

No te bloqueé de las redes para que veas la otra en la Mercedes

Come prima

Con la tua schiena appoggiata al volante

Ti mando il tranquillizzante

Non ti ho bloccato dai social per farti vedere l’altra nella Mercedes



No me cuentes más historias, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega, no he podido ver

Te debería dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Non dirmi più storie, non le voglio sapere

Come sono stata così cieca da non vedere

Ti dovrei dare un Oscar, hai interpretato così bene



