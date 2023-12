Vacanze estive in barca a vela: cosa sapere e quali son i luoghi di tendenza

Secondo le statistiche non c’è alcun dubbio: il fenomeno delle vacanze in barca continuerà ad aumentare, anche per la prossima estate. Dopo il successo degli ultimi 3 anni, il trend è in crescita esponenziale e il motivo è semplice: i costi non sono eccessivamente proibitivi e con il noleggio ci si può concedere una dose di lusso ed esclusività in totale sicurezza.

A trionfare è soprattutto la richiesta di noleggio barca con skipper, un servizio che permette agli utenti di godersi il relax di una vacanza con modelli a vela o a motore coccolati da un professionista che si occuperà al 100% della gestione del mezzo e pronto, eventualmente, anche a fornire consigli su itinerari e luoghi più suggestivi da scoprire.

Il noleggio di una barca a vela con skipper offre un’esperienza senza precedenti, amalgamando l’avventura del mare con il lusso della guida esperta: questa opzione elimina ogni preoccupazione legata alla navigazione, consentendo agli ospiti di immergersi completamente nel piacere del viaggio.

Questo servizio è particolarmente vantaggioso per coloro che non possiedono competenze di navigazione, poiché consente loro di godere appieno dell’avventura marittima senza dover acquisire competenze specifiche.

Perché la vacanza in barca ha un successo inarrestabile

Massima libertà . Con una barca a noleggio, hai la libertà di esplorare diverse destinazioni costiere o isole, godendo di scenari mozzafiato e di luoghi altrimenti inaccessibili via terra.

. Con una barca a noleggio, hai la libertà di esplorare diverse destinazioni costiere o isole, godendo di scenari mozzafiato e di luoghi altrimenti inaccessibili via terra. Novità e unicità . Si tratta di un’esperienza unica che ti consente di svegliarti ogni giorno in un nuovo porto o in una baia isolata, lontano dalla routine quotidiana.

. Si tratta di un’esperienza unica che ti consente di svegliarti ogni giorno in un nuovo porto o in una baia isolata, lontano dalla routine quotidiana. Itinerario personalizzato . Sei il capitano della tua avventura. Puoi pianificare l’itinerario in base ai tuoi desideri, fermandoti nei luoghi che trovi più affascinanti e decidendo quanto tempo trascorrere in ogni destinazione.

. Sei il capitano della tua avventura. Puoi pianificare l’itinerario in base ai tuoi desideri, fermandoti nei luoghi che trovi più affascinanti e decidendo quanto tempo trascorrere in ogni destinazione. Privacy garantita. È possibile vivere una vacanza intima e privata per te e i tuoi compagni di viaggio: puoi evitare affollate spiagge o caotici resort, godendo di momenti tranquilli in mezzo al mare.

Quali sono le destinazioni di tendenza

Le vacanze in barca a vela a noleggio sono un’esperienza affascinante e offrono la possibilità di esplorare diverse destinazioni ma quali sono quelle di tendenza per la prossima estate? Le Isole Eolie, situate al largo della costa nord-est della Sicilia, sono un paradiso per i navigatori: ognuna ha il suo fascino unico, e le acque cristalline offrono condizioni ideali per la vela.

La Costa Smeralda in Sardegna è famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline: qui, le baie nascoste e i porticcioli esclusivi la trasformano in una delle destinazioni top.

Le Isole Ioniche, tra cui Corfù, sono rinomate per le acque turchesi, le baie tranquille e i villaggi pittoreschi: navigare qui regala una combinazione di storia, cultura e bellezze naturali. Maiorca, nell’arcipelago delle Baleari, è una meta che sta riacquistando popolarità dopo un momento di calma: le sue spiagge mozzafiato, le calette remote e le acque cristalline attirano numerosi velisti esperti, ma non solo.

Si aggiungono alla lista le immancabili Croazia e Grecia: se la seconda si distingue per un’atmosfera suggestiva in perfetto stile “Mamma Mia”, ma con prezzi più alti, la prima viene scelta soprattutto per i costi estremamente accessibili.