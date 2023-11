The Beatles, Now and Then: testo e significato del brano

Ascolto il nuovo pezzo dei Beatles in Tidal, per apprezzare pienamente il lavoro di produzione in Dolby Atmos. Now and Then, la canzone “finale” dei Beatles, con un testo e un significato che parlano d’amore. Sentire la mancanza, volersi, volere la presenza. “Now and then“: di quando in quando.

Parte la canzone e mi metto quasi a piangere con il cellulare in mano perché dall’altra parte c’è la voce di John Lennon che canta parole d’amore, la musica è struggente e l’arrangiamento di McCartney non fa che enfatizzarne l’emotività. Amando questo immenso artista, non avevo dubbi uscisse un nuovo gioiello. D’altronde, non esisterebbe niente di tutto questo se non fosse rimasto proprio Paul McCartney, perché Paul è Paul, da sempre. Quando John Lennon disse “lascio i Beatles”, lì, Paul stava per dire “dovremmo ricominciare dai concerti, farli in posti più piccoli, fare un tour nei club” e invece disse “anch’io” e si depresse per mesi e anni, conservando però una tenacia segreta che arriva fino a oggi.

Si legge nei suoi occhi lucidi, l’amore verso i suoi compagni di viaggio e verso quello che è stato e sempre sarà il mito Beatles. Mentre scrivo la pioggia batte forte e il vento urla tra gli alberi. La cosa più bella di questo brano, in fin dei conti, è che esiste, dopo tutto questo tempo, dopo tutto il mare attraversato, dopo il silenzio, la malattia di chi ami, la perdita, la vita reinventata, le pandemie, le solitudini e le gratitudini.

And now and then

If we must start again

Well, we will know for sure

That I will love you

Questa frase dice tutto. Spesso si ama nel modo sbagliato, si fallisce nella tensione dell’equilibrio, nella tentazione di possedere e nella paura dell’abbandono, ma in fondo è solo per avere la certezza che ci sia qualcuno ad amarci, a stringerci la mano, quando sarà il momento, un’ultima volta. Nel mezzo, c’è la vita, un oceano di tentativi, gioie, fallimenti ed esaltazioni.

Molti hanno criticato l’uscita di questo brano. Per me invece è stata un’emozionante sorpresa perché suona ‘Beatles’ e al tempo stesso mette da parte tante ballate di oggi, per la sua incredibile modernità. E poi c’è tutta la poesia e l’impegno di un uomo che vuole ancora vivere un sogno, un sogno che odora d’infanzia, di crescita, di illusioni e dolori, di risate e amicizia.

Now and then

I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

Più che un’operazione di marketing, come molti hanno bollato l’uscita, ci vedo la struggente malinconica nostalgia di chi sfoglia un album di foto per percorrere ricordi che ha paura si dissolvano, non certo verso il pubblico o verso la storia dove il mito Beatles è ben saldo, ma nella sua mente. Ed è questo il vero significato dietro al testo di Now and Then: a chi non è capitato di avere il terrore di perdere i contorni di una persona cara scomparsa, di sentire quel brivido gelido nel sangue che la paura di dimenticare genera? Non capire questo, vuol dire avere poca empatia.

Now and Then: il testo completo e il video ufficiale

The Beatles - Now And Then (Official Music Video) Guarda questo video su YouTube.

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you

And now and then

If we must start again

Well, we will know for sure

That I will love you

Now and then

I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

Always to return to me

I know it’s true

It’s all because of you

And if you go away

I know you’ll never stay

Now and then

I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you