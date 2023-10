Leggi tutti i nostri consigli su come impiattare alla perfezione il risotto, dalla scelta del piatto giusto alle posate. Sorprendi i tuoi ospiti con un risotto da galateo!

Come impiattare il risotto alla perfezione?

Il risotto è il piatto italiano per eccellenza, una carta sempre vincente per impressionare i propri ospiti a cena. Ma non basta cucinarlo perfettamente: l’arte dell’impiattamento è ciò che lo rende veramente indimenticabile. Ecco cosa devi sapere per impiattare il risotto come da galateo.

Scegli il giusto piatto per il tuo risotto

Il piatto per il risotto deve essere piano, con forma circolare o ovale. Questa forma permette di distribuire il risotto in modo uniforme, creando una presentazione armoniosa e piacevole all’occhio. Evita piatti con forme eccentriche o angolari che possono distrarre dall’aspetto del risotto stesso.

La dimensione del piatto dipende dalla porzione di risotto che desideri servire. Tuttavia, è importante non sovraccaricare il piatto con il risotto: lascia spazio sufficiente intorno al bordo per consentire una presentazione pulita e permettere agli ospiti di maneggiare facilmente le posate.

Il materiale del piatto può influenzare notevolmente l’aspetto complessivo del piatto di risotto. I piatti in ceramica o porcellana sono una scelta classica e raffinata, e la loro superficie levigata e brillante offre un bellissimo contrasto con la texture cremosa del risotto. Puoi optare per piatti bianchi per creare un’atmosfera pulita e elegante o scegliere piatti colorati per aggiungere un tocco di vivacità visiva.

I piatti piani possono avere bordi leggermente rialzati o essere completamente piatti. La scelta dipende dal tuo stile personale e dal tipo di risotto che stai servendo. I bordi rialzati possono aiutare a trattenere il risotto sul piatto, creando un’illusione di profondità e dando al piatto un aspetto più elaborato, mentre i piatti completamente piatti offrono una presentazione più uniforme e minimalista.

Se non hai il piatto giusto per servire il risotto puoi sempre rivolgerti a negozi specializzati per la casa come Coin, dove puoi trovare piatti in porcellana e ceramica con la fantasia e il colore che preferisci da abbinare alla tua tavola apparecchiata.

Quali posate servono per il risotto?

Oltre alla scelta del piatto, le posate sono un elemento fondamentale nell’impiattamento del risotto. La posata principale è la forchetta, ideale per mescolare il risotto e prenderne piccole porzioni. Tieni sempre a portata di mano una forchetta quando servi il risotto, in modo che i tuoi ospiti possano gustarlo appieno.

Per quanto riguarda il coltello, non è di solito necessario per il risotto, a meno che non ci siano ingredienti particolarmente duri da tagliare. La maggior parte delle volte, il risotto è un piatto che può essere apprezzato con una sola forchetta. Tuttavia, se stai servendo un risotto con ingredienti come funghi porcini o gamberi interi, un piccolo coltello da cucina può essere utile per dividere gli ingredienti in bocconi più gestibili.

Come impiattare il risotto?

Ora che hai scelto il piatto e le posate giuste, non resta che impiattare. Ricorda che l’occhio gioca un ruolo importante nel nostro gusto: inizia distribuendo il risotto uniformemente nel piatto, creando un letto accogliente per gli altri ingredienti.

Se stai utilizzando ingredienti aggiuntivi come formaggio grattugiato, erbe aromatiche o una spruzzata di olio extravergine d’oliva, assicurati di distribuirli in modo uniforme sulla superficie del risotto. Questo non solo aggiunge sapore, ma anche un tocco di colore e vivacità al tuo piatto.

Per quanto riguarda la presentazione degli ingredienti principali, fallo con cura. Se hai preparato un risotto con gamberi, ad esempio, puoi posizionarli delicatamente sulla parte superiore del risotto, creando un punto focale visivo. Tieni presente l’estetica del piatto e cerca di armonizzare i colori e le forme degli ingredienti per una presentazione accattivante.

Infine, non dimenticare la guarnizione finale. Una foglia di basilico fresco o una spruzzata di pepe nero macinato al momento possono fare miracoli per elevare il tuo risotto da ordinario a straordinario.