Vinci in Grande: scopriamo le probabilità di vincita di uno dei Gratta e Vinci del 2023

Anche il 2023 conferma la grande vitalità dell’universo Gratta e Vinci; varie infatti, fin dall’inizio dell’anno, sono state le proposte, sia in formato cartaceo che in formato digitale, che hanno ampliato la già ricca platea della popolarissima lotteria a estrazione istantanea.

Fra le nuove uscite, una particolarmente interessante è stata quella di Vinci in Grande, proposta risalente al marzo 2023 che si caratterizza per essere il primo Gratta e Vinci da 25€ uscito contemporaneamente in versione cartacea e online.

Come funziona il gioco Vinci in Grande?

Vinci in Grande è una lotteria a estrazione istantanea che consta di due giochi fra loro ben distinti, il Gioco principale e il Gioco Bonus.

Per quanto riguarda il Gioco principale, il cui funzionamento è piuttosto semplice, il giocatore deve scoprire:

I tuoi Numeri ovvero i 30 numeri disposti su 6 file;

i 5 Numeri Vincenti;

il numero Bonus (che può moltiplicare l’eventuale vincita di 10 volte)

i 3 numeri Jolly che possono far avere al giocatore premi fissi (100€, 250€ e 500€).

Per ogni corrispondenza che il giocatore trova tra la sezione Numeri Vincenti e le sezioni I tuoi Numeri, Numeri Jolly e Bonus 10X egli avrà diritto a un premio.

Il secondo gioco è il Gioco Bonus; in questo secondo caso, a ognuna delle 5 stelle presenti corrisponde un premio con importo fisso (100€, 200€, 250€, 400€ e 500€); qualora il giocatore trovi sotto alle stelle il simbolo delle BANCONOTE, avrà vinto l’importo indicato.

Vinci in Grande: premio massimo particolarmente elevato

Il premio massimo messo in palio con Vinci in Grande è, attualmente, il più alto per una lotteria istantanea online; corrisponde infatti a 6.000.000€; sono poi disponibili diversi premi intermedi, vale a dire 40€, 50€, 75€, 100€, 200€, 250€, 400€, 500€, 1.000€, 2.000€, 10.000€, 50.000€, 100.000€.

Quali sono le probabilità di vincita del gioco Vinci in Grande?

Si deve premettere che non esistono, come del resto in tutti i giochi di sorte, trucchi o strategie che possano aumentare le possibilità di vittoria al Gioco Vinci in Grande, tuttavia è possibile fornire alcuni dati sulle probabilità di vincita di Vinci in Grande consultando la pagina web dedicata a questo gioco. Qui ci limitiamo a fornire soltanto la probabilità di vincita relativa al premio massimo (6.000.000€): 1 biglietto vincente ogni 10.080.000.

Vinci in Grande: il tutorial video

Per maggiori dettagli e informazioni sul gioco Vinci in Grande è disponibile anche un esplicativo e breve tutorial video pubblicato sul canale YouTube ufficiale.

Gratta e Vinci: le vincite milionarie

Molti Gratta e Vinci danno la possibilità di vincite milionarie e, nel corso degli anni, non sono mancati gli acquisti di Gratta e Vinci che hanno regalato ai fortunati acquirenti premi che hanno superato il milione di euro. Fra le tante proposte, una delle più generose nell’anno 2023 è stata Il Miliardario Maxi; ha dato grandi soddisfazioni anche il Gratta e Vinci New Turista per Sempre, mentre per quanto riguarda il gioco Vinci in Grande non si è registrata nessuna vincita milionaria per ora, ma si deve tenere conto che la sua uscita è piuttosto recente.