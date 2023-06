Nel bene e nel male – Uno sguardo al rapporto tra gioco d’azzardo e divorzio

Si dice che il denaro sia la radice d’ogni male e, secondo numerosi studi, è anche la causa principale di divorzio. Dai litigi per le spese domestiche ai debiti accumulati da uno dei due partner, le tensioni sul denaro possono distruggere anche le coppie più solide, e quando le spese sfuggono al controllo attraverso il gioco d’azzardo, possono essere il chiodo nella bara.

Grandi aziende con molto da perdere

Nel 2023, l’industria globale del gioco d’azzardo vale ben 565 miliardi di dollari, con una vasta gamma di opzioni disponibili, tra cui i casinò reali e i siti di scommesse e gioco d’azzardo online.

I continui progressi della tecnologia mobile fanno sì che oggi sia più facile che mai piazzare una scommessa e che i giocatori d’azzardo siano in grado di partecipare ai loro giochi di casinò preferiti, come le sloty o il poker, dalla comodità della propria casa, dell’ufficio o persino durante la corsa quotidiana.

Per la maggior parte delle persone si tratta semplicemente di un modo piacevole di dedicarsi a un hobby preferito, ma per altri può essere il segnale di una trasformazione in dipendenza da gioco d’azzardo. Si stima che tra lo 0,1% e il 5,8% della popolazione mondiale abbia un rapporto malsano con il gioco d’azzardo e, quando questo si trasforma in dipendenza, spesso c’è molto da perdere. In alcuni casi, la dipendenza dal gioco può portare a gravi debiti o alla bancarotta, alla perdita del lavoro e/o alla distruzione di una relazione.

Per più ricchi, per più poveri

Una richiesta di divorzio su cinque indica il gioco d’azzardo come una delle cause della rottura del matrimonio e le ragioni sono varie:

Finanze – Quando è in preda a una dipendenza da gioco d’azzardo, un dipendente spesso perde la capacità di prendere decisioni finanziarie razionali. In molti casi, questo porta il giocatore a utilizzare fondi, come quelli provenienti da conti bancari condivisi, destinati ai pagamenti delle bollette domestiche. Questo tipo di spesa può far sì che non rimanga abbastanza soldi per pagare i beni essenziali, il che può portare presto al rabbia e a un ciclo infinito dei litigi.



Fiducia – La base di ogni relazione è, ovviamente, la fiducia e questa può essere danneggiata in maniera irrevocabile da una dipendenza dal gioco d'azzardo. Come coloro che sono affetti da una dipendenza da alcol o droghe, i dipendenti dal gioco d'azzardo spesso fanno di tutto per mantenere le loro attività nascoste al proprio coniuge. Ciò può comportare vari livelli di frode, tra cui spiegare i fondi mancanti fingendo spese o sostenendo di effettuare commissioni per nascondere le visite a un bookmaker.



Comportamento – Un dipendente dal gioco d'azzardo mostra spesso un comportamento irregolare, come un sonno instabile, un carattere nervoso e un generale allontanamento dal partner. In un numero significativo di casi, il dipendente inizierà a mentire sempre più spesso sulle proprie attività e sui propri spostamenti, nel disperato tentativo di mascherare la propria dipendenza. Con il tempo, questi cambiamenti di comportamento possono causare una crisi del rapporto di coppia tale da indurre il coniuge del dipendente a prendere in considerazione la separazione o il divorzio.



Criminalità – In casi estremi, un dipendente può ricorrere alla criminalità per poter finanziare la propria dipendenza. Alcuni dipendenti diventano così disperati per nascondere i debiti continuando a giocare d'azzardo che non vedono altra opzione che commettere frodi, furti o rapine per mantenere lo status quo. Purtroppo questo stile di vita è raramente sostenibile e il dipendente viene inevitabilmente scoperto, causando una grave frattura nella sua relazione.

Per saperne di più

Per le coppie con stipendi medi, le conseguenze finanziarie di una dipendenza dal gioco d’azzardo possono essere gravi, ma non sono solo le persone ordinarie a divorziare a causa di un problema di gioco d’azzardo. Ci sono anche alcune coppie famose le cui relazioni sono state distrutte in questo modo, tra cui:

Ben Affleck e Jennifer Garner

Gli attori di Hollywood Ben Affleck e Jennifer Garner si sono sposati nel 2005 e hanno avuto tre figli. Nonostante una vita che sembrava perfetta, le voci sui tradimenti e sul gioco d’azzardo eccessivo di Ben cominciano a circolare. Purtroppo la coppia non è riuscita a superare questi problemi e ha divorziato nel 2018.

Paul e Lorraine Merson

Dopo un matrimonio decennale da cui sono nati tre figli, la prima moglie dell’ex calciatore Paul Merson, Lorraine, ha chiesto il divorzio nel 2000. Dopo il divorzio, Lorraine ha rilasciato una serie di interviste in cui ha affermato che la sua vita con Paul era “un incubo” a causa della sua dipendenza dall’alcol, dalle droghe e dal gioco d’azzardo – Lorraine ha detto che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando ha scoperto che il marito aveva giocato 10.000 sterline su una singola partita di snooker.

Si può evitare il divorzio?

Al giorno d’oggi, la maggior parte dei Paesi offre ai dipendenti programmi di riabilitazione completi e gratuiti, che di solito includono il gioco d’azzardo. Le coppie che sono determinate a cercare di salvare il matrimonio potranno trarre beneficio dall’iniziare una conversazione sincera sul problema, per creare un piano d’azione. Spesso la terapia psicologica può aiutare la coppia a fare i conti con quanto è accaduto e a lasciarsi il passato alle spalle. Nel frattempo, gli enti di beneficenza che si occupano di dipendenza dal gioco d’azzardo sono in grado di offrire consigli sull’aspetto pratico della dipendenza, comprese informazioni finanziarie per aiutare il dipendente a ritrovare la retta via.

Divorziare da un dipendente dal gioco d’azzardo

La vita con un dipendente è estremamente difficile ma, se vi aspettate il vostro ” felice e contento” dopo un divorzio, potreste rimanere delusi. Durante il procedimento di divorzio, i beni finanziari vengono solitamente divisi in parti uguali (a meno che la coppia non abbia scelto di firmare un accordo prematrimoniale prima dell’inizio del matrimonio). Se durante il matrimonio un coniuge ha accumulato debiti o ha speso molto denaro per il gioco d’azzardo, l’altro coniuge può avere diritto a un “riaggiustamento finanziario” a causa del comportamento eccessivo e/o sconsiderato del dipendente. Questo, tuttavia, dipende dalla decisione del tribunale ed è, quindi, un po’ un caso di “potluck”, in quanto un tribunale può offrire un “rimborso” finanziario, mentre un altro tribunale può decidere che la dipendenza è una malattia e, quindi, non è colpa del dipendente. Per questo motivo, i vostri avvocati divorzisti inviteranno quasi certamente entrambe le parti a trovare un accordo reciproco per quanto riguarda il saldo dei fondi comuni spesi per il gioco d’azzardo. Questo, purtroppo, richiede che il dipendente accetti una parte minore dei fondi comuni, cosa che potrebbe non essergli piaciuta se la dipendenza dal gioco d’azzardo è ancora in corso.

Un problema condiviso

Il matrimonio è composto da una serie di parti mobili ed è, in fondo, unione. Quando una dipendenza dal gioco d’azzardo diventa un problema, può danneggiare diversi aspetti del matrimonio, tra cui la fiducia e le questioni pratiche come le finanze. Se voi, o il vostro coniuge, sentite che il gioco d’azzardo è passato da un’attività ricreativa a una dipendenza, è importante cercare aiuto il prima possibile per evitare che il problema si aggravi, causando la perdita del matrimonio e molto altro ancora.

L’aiuto è disponibile attraverso risorse come GamCare e BetKnowMore nel Regno Unito. In alternativa, è possibile ottenere informazioni attraverso il proprio medico di famiglia o il consiglio locale.