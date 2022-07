This is not a drill: il tour d’addio di Roger Waters

A detta di Roger Waters, questa settimana è iniziato il primo round della sua tournée d’addio.

“This is not a drill”: questo non è uno scherzo e con Roger, si sa, c’è poco da scherzare: per le tematiche impegnate delle sue canzoni, ma anche per il suo temperamento, come dimostrato ieri a Pittsburgh dicendo: “Prendete posto, signore e signori. Lo spettacolo sta per iniziare. Prima però due annunci. Anzitutto, in segno di rispetto di chi vi è vicino, spegnete per favore i telefoni cellulari. Poi, se siete fra quelli che amano i Pink Floyd, ma non reggono le prese di posizione politiche di Roger, potete andarvene a fare in c*lo al bar. Grazie. Prendete posto e buon concerto”.

“È questa la vita che vogliamo davvero?”

I concerti di Waters sono un’esperienza da fare non solo per la musica proposta: un mix dei classici dei Pink Floyd e qualche brano della sua carriera solista, ma soprattutto per i suoi inviti a riflettere su che cosa siamo, dove stiamo andando e soprattutto che cosa cazzo stiamo facendo in e a questo mondo.

Personalmente, ma immagino anche per molti di voi, cari lettori, non vedo l’ora che ritorni in Italia per portarci questo show che dati i feedback promette di non essere uno scherzo.