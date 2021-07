The Verve, Sonnet: una canzone d’amore atipica

Richard Ashcroft ci ha regalato un brano che parla di amore in modo elegante e originale.

My friend and me

Looking through her red box of memories

Come mai si parla di una scatola rossa? Niente è lasciato al caso in questa canzone come il fatto di aver dato ai ricordi il colore rosso, una scelta che ne accentua la forza. Il tempo passa ma certe immagini, certi momenti vissuti rimangono nel cuore e nella mente.

Una scatola color rosso vivo somiglia, infatti, a un cuore pulsante, che pulsa ancora, anche se una relazione è terminata.

Yes, there’s love if you want it

Don’t sound like no sonnet, my Lord

Sembra parlare con se stesso Richard, come dire… “se vuoi amore vedrai che un giorno lo troverai anche se non sarà con la persona che avevi immaginato e che ami ancora”. Questo è il messaggio che non “suona” come un sonetto. In che senso? La forma poetica del sonetto in genere è quella prescelta per rappresentare un amore romantico che si realizza e vive. Qui invece la storia per un qualche motivo è finita ma non è finito e non finirà mai il sentimento dell’amore, quell’amore universale che non ha una forma precisa eppure persiste a tutti i fallimenti e alle dinamiche umane.

La sensazione di pace e dolcezza in cui Sonnet ci culla è la certezza che non siamo soli in questo Cosmo. Un amico, anche solo metaforico e ideale (il My Lord ripetuto più volte), è sempre lì, pronto a tenderci la mano, anche quando un amore finisce e ci sentiamo alla deriva.

Why can’t you see

that nature has is way of warning me Eyes open wide

looking at the heaven with a tear in my eye

Perché non riusciamo a vedere, chiede Richard, che la natura ha il suo modo di avvisarci. Quando gli occhi si spalancano per osservare paradisi dobbiamo stare attenti che non si riempiano di lacrime, dobbiamo capire se il nostro amore è corrisposto o se siamo i soli a immaginare paradisi e futuri.

Sembra di vederlo il suo occhio bagnato e sofferente dalla delusione e soprattutto sentiamo la vibrazione interiore del suo cuore di innamorato tradito. L’amore che fa parte della natura può essere qualcosa di molto doloroso quando l’altra persona non prova lo stesso.

