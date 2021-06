Our House: da This is Us, la bellezza del brano di Crosby, Stills, Nash & Young

A volte abbiamo bisogno solo di un momento di serenità e di pace. A volte necessitiamo di cose semplici, di momenti quotidiani, quelli talmente puri e genuini da sorprenderci.

Accendere il fuoco, uscire in giardino e vedere due gattini scorrazzare… non importa se nel mondo c’è qualcosa che ci inquieta, ci disturba o ci fa paura, abbiamo bisogno di rifugiarci in uno spazio intimo da condividere solo con la persona che amiamo.

Sono proprio queste le emozioni che deve aver provato Graham Nash quando seduto al pianoforte, mentre osservava la compagna Joni Mitchell riempire un vaso di fiori, ha composto la splendida canzone Our house. Fuori dalla loro abitazione il Paese stava implodendo a causa dello stress per la guerra del Vietnam e per questo c’era bisogno di ancorarsi alla felicità nascosta nelle piccole cose, nei gesti quotidiani, quelli che magari diamo per scontati. Il brano, inserito nell’album pietra miliare Déjà vu e pubblicato dal supergruppo Crosby, Stills, Nash & Young, è tornato alla ribalta grazie alla fortunata serie amazon This is us. “Due minuti e mezzo di pace era tutto quello di cui avevamo bisogno” ha dichiarato Nash in un’intervista rilasciata alla rivista Rolling Stones.

Our house is a very, very fine house

With two cats in the yard

Life used to be so hard

Now everything is easy

‘Cause of you

And our la,la,la, la,la, la, la, la, la, la, la…..

La nostra casa è una casa molto, molto carina

Con due gatti nel cortile

La vita solitamente è così difficile

Ora è tutto facile

Per merito tuo

E nostro…

Chi non ha bisogno di un po’ di pace?

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait...

Share this story:

Tweet

Pocket





Mi piace: Mi piace Caricamento...