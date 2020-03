The National Anthem: i Radiohead e le contraddizioni del nazionalismo

Può un brano mettere a nudo il senso vuoto del nazionalismo? I Radiohead, in The National Anthem, ci sono riusciti.

Il testo è essenziale, in parte ermetico, forse non necessario, la musica lo completa, dice tutto.

Lo stile dissonante richiama il freejazz di Charles Mingus, come è facilmente intuibile per chi conosce l’artista americano. Eppure l’essenzialità sonora senza indulgenza alla melodia, la ritmica sostenuta, le sovrapposizioni a più voci, tipica di molti brani dei Radiohead, ricordano una tensione verso l’infinito, come un moderno Bach. D’altra parte si diceva che Mingus ascoltasse Bach tutti i giorni, ma questa è forse una coincidenza.

Si sente alla fine il suono delle fanfare vuote della retorica buia e cattiva nazionalista, che desoggettivizza l’individuo e lo sottopone ad una forma di organizzazione estraniante e vuota. Quando la parola vuota di Nazione è condita con quella di disprezzo, l’odio per gli altri popoli, la paura del diverso. Per declassare a condizioni collettive poco dignitose la ragione individuale.

Everyone

Everyone around here

Everyone is so near

It’s holding on

It’s holding on

Everyone

Everyone is so near

Everyone has got the fear

It’s holding on

It’s holding on

It’s holding on

It’s holding on

It’s holding on