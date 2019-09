Martin Scorsese, The Irishman: ecco il trailer e la data di uscita

Da quando l’ha annunciato, il nuovo film di Martin Scorsese The Irishman è diventato rapidamente una delle uscite cinematografiche più attese degli ultimi anni. Il che è abbastanza giustificato, per diverse ragioni: è il ritorno al genere di film che il mondo ama di Martin Scorsese, quello gangster, con cui è stata fatta la fortuna del regista italo americano, e proseguirà potenzialmente un percorso di grandi film moderni che va da Mean Streets a The Departed passando per Quei Bravi Ragazzi e Casinò.

La ragione principale di tanto hype è ovviamente il cast: ci saranno Robert De Niro e Al Pacino insieme, come è accaduto un numero limitato di volte in passato, insieme a Harvey Keitel e anche Joe Pesci, il cui coinvolgimento è stato in dubbio fino a poche settimane prima dell’inizio delle riprese. Per di più, data la giovane età del personaggio interpretato da Robert De Niro, verrà usata una particolare tecnologia di ringiovanimento che porterà a far sembrare De Niro nuovamente trentenne. “Rivedrete De Niro come ai tempi del Padrino Parte II“, ha affermato il produttore Gaston Pavlovich.

Il budget a disposizione del film è parecchio grosso, ormai andato oltre i 175 milioni di dollari. L’idea è di scongiurare il fallimento commerciale legato all’ultimo film di Martin Scorsese, Silence, che nonostante sia molto piaciuto alla critica è risultato essere visto pochissimo dal pubblico, con un ricavo negli Stati Uniti di soli 7 milioni di dollari contro i 46 spesi per fare il film (risultato che sembra essere stato il motivo principale dell’abbandono di Brad Grey come amministratore delegato della Paramount). Per la distribuzione, invece, Netflix ha già comprato i diritti, e ciò significherà che il principale mezzo attraverso cui potremo vedere il film sarà la piattaforma di streaming americana. Ciò non esclude che il film possa avere una distribuzione nei cinema a titolo promozionale.

La copertina del libro di Charles Brandt

La trama è tratta dal romanzo di Charles Brandt I Heard You Paint Houses (tradotto in italiano come L’irlandese: ho ucciso Jimmy Hoffa), che racconta la storia di Frank Sheeran, un dirigente del sindacato dei camionisti americano che aveva legami stretti con la criminalità organizzata e che, prima di morire nel 2003, ha confessato di aver ucciso Jimmy Hoffa, il presidente del sindacato. Una storia di corruzione e malavita che promette un film vicino all’impatto di The Departed.

Il trailer ufficiale è stato rilasciato di recente, lo trovate qui sotto, insieme alla data di uscita ufficiale: il film uscirà su Netflix il 27 Novembre. Il film uscirà anche in alcuni cinema selzionati, prima dell’arrivo in streaming.

Manca dunque poco e finalmente sapremo quando potremo vedere il film che rilancerà Martin Scorsese come regista di successo. Anche dal punto di vista commerciale.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 3.0/5. From 2 votes. Please wait...

Condividi questa storia:

Tweet

Pocket





Mi piace: Mi piace Caricamento...