Roberto Vecchioni, Sogna Ragazzo Sogna: testo e significato del brano

Saper raccontare è il fondamento base per chi scrive testi e parole. Saper raccontare ed emozionare è la magia dei grandi cantautori, quei professori, come Roberto Vecchioni, in grado di insegnare a tutte le età, attraverso l’arte della canzone d’autore: opening track dell’omonimo e fortunato album del 1999, Sogna Ragazzo Sogna è uno di quei brani destinati, già dal primo ascolto, a sedimentare nella memoria.

Attraverso una scrittura quasi epistolare, Vecchioni si rivolge direttamente al protagonista in quello che risulta essere un dialogo interiore, diretto non solo all’ascoltatore ma, più probabilmente, al proprio io più giovane, utilizzando delle parole chiave per legare musica e immagini: la fantasia (Ma non è vero, ragazzo / Che la ragione sta sempre col più forte), la forza della poesia (Io conosco poeti / Che spostano i fiumi con il pensiero), la resistenza dei propri princìpi (Chiudi gli occhi, ragazzo / E credi solo a quel che vedi dentro), tutte riunite in un’unica filosofia portante: continuare a credere, sempre, al proprio sognare (Sogna, ragazzo sogna / Non cambiare un verso della tua canzone).

La celebrazione della vita, il non arrendersi di fronte alle difficoltà, agli amori persi e ai desideri infranti, sono da sempre ideali cari al Professore, il quale, con questa canzone, esalta ulteriormente questi concetti, forte di un sentimento paterno che scorre lungo le parole (Lasciali dire che al mondo / Quelli come te perderanno sempre / Perché hai già vinto, lo giuro / E non ti possono fare più niente), come ad incoraggiare un figlio nell’attimo della perdizione, prima della caduta, prima che egli dimentichi l’importanza dell’amore e del suo diritto di esistere (Copri l’amore, ragazzo / Ma non nasconderlo sotto il mantello / A volte passa qualcuno / A volte c’è qualcuno che deve vederlo) e di quella che è la chiave di salvezza per poter continuare a sognare, una risposta presente in nessun altro se non nelle proprie possibilità (Passeranno i giorni / Passerà l’amore / Passeran le notti / Finirà il dolore / Sarai sempre tu) in un epilogo esente dalle decisioni del destino, sempre possibile, mai scritto o finito (Ti ho lasciato un foglio / Sulla scrivania / Manca solo un verso / A quella poesia / Puoi finirla tu).

Questa visione della vita come poesia, in un suo inno atto a rimembrarne l’essenzialità (Nessun regno è più grande / Di questa piccola cosa che è la vita), è stata in parte ispirata dal poeta Nazim Hikmet, grazie alla poesia intitolata Alla vita (La vita è così grande / Che quando sarai sul punto di morire / Pianterai un ulivo / Convinto ancora di vederlo fiorire).

Lo stesso cantautore dice al riguardo del saper sognare:

“Concepiamo sempre il sogno come una rinuncia, una fuga dalla realtà, e non è questa la verità. Il sogno è un’altra faccia della realtà ed è la continuazione della realtà. In realtà la nostra vita è proprio questo: un continuo alternarsi e combattere di sogno e realtà.”

E ti diranno parole rosse come il sangue

Nere come la notte

Ma non è vero, ragazzo

Che la ragione sta sempre col più forte

Io conosco poeti

Che spostano i fiumi con il pensiero

E naviganti infiniti

Che sanno parlare con il cielo

Chiudi gli occhi, ragazzo

E credi solo a quel che vedi dentro

Stringi i pugni, ragazzo

Non lasciargliela vinta neanche un momento

Copri l’amore, ragazzo

Ma non nasconderlo sotto il mantello

A volte passa qualcuno

A volte c’è qualcuno che deve vederlo Sogna, ragazzo sogna

Quando sale il vento

Nelle vie del cuore

Quando un uomo vive

Per le sue parole

O non vive più Sogna, ragazzo sogna

Non lasciarlo solo contro questo mondo

Non lasciarlo andare sogna fino in fondo

Fallo pure tuSogna, ragazzo sogna

Quando cade il vento ma non è finita

Quando muore un uomo per la stessa vita

Che sognavi tu Sogna, ragazzo sogna

Non cambiare un verso della tua canzone

Non lasciare un treno fermo alla stazione

Non fermarti tu Lasciali dire che al mondo

Quelli come te perderanno sempre

Perchè hai già vinto, lo giuro

E non ti possono fare più niente

Passa ogni tanto la mano

Su un viso di donna, passaci le dita

Nessun regno è più grande

Di questa piccola cosa che è la vita E la vita è così forte

Che attraversa i muri per farsi vedere

La vita è così vera

Che sembra impossibile doverla lasciare

La vita è così grande

Che quando sarai sul punto di morire

Pianterai un ulivo

Convinto ancora di vederlo fiorire Sogna, ragazzo sogna

Quando lei si volta

Quando lei non torna

Quando il solo passo

Che fermava il cuore

Non lo senti più Sogna, ragazzo, sogna

Passeranno i giorni

Passerrà l’amore

Passeran le notti

Finirà il dolore

Sarai sempre tu Sogna, ragazzo sogna

Piccolo ragazzo

Nella mia memoria

Tante volte tanti

Dentro questa storia

Non vi conto più

Sogna, ragazzo, sogna

Ti ho lasciato un foglio

Sulla scrivania

Manca solo un verso

A quella poesia

Puoi finirla tu

