Alcest: poesia da un’altra dimensione

D’où je viens le temps n’existe pas,les secondes deviennent des heures,

les années de courts instants sitôt envolés

et nos mots trompeurs sont remplacés

par la musique et les couleurs,

qui flottent commes des parfums dans l’air ambré.

Da dove vengo, non esiste una cosa come il tempo,

i secondi diventano ore,

gli anni, degli istanti presto svaniti

e le nostre ingannevoli parole sono sostituite

da musica e colori,

che fluttuano come profumo nell’aria ambrata.

Questa è la seconda traccia del primo album prodotto in studio nel 2007 da Neige, leader degli Alcest. Lui fondò gli Alcest nel 1999 con altri due colleghi di un’altra magnifica band, i Peste Noire: Aegnor e Argoth. Con loro pubblicò una demo prettamente black metal, Tristesse Hinvernale, composta da quattro brani in cui emerge la bellezza del black metal con la seconda traccia: La Forêt de Cristal, poesia black metal unica e rara, una perla. Poco dopo, però, come le più belle favole, anche questa terminò con la rottura e Neige rimase da solo.

Nel 2005 pubblicò Le secret, un EP definito da molti come un black metal dai toni freddi e malinconici. Si nota un certo discostamento da questo genere e allo stesso tempo un certo orientamento verso lo shoegaze. In effetti, l’intento di Neige era proprio quello di cantare poesie di un mondo incantato, di un mondo fatato che sentiva suo, non appena chiudeva gli occhi e riusciva a sognare. E sono in molti a credere che sia riuscito nel suo intento.

Nel 2007 pubblica il suo capolavoro per eccellenza, Souvenirs d’un autre monde, con la traccia che vi dicevamo all’inizio. I testi sono pura poesia, gli strumenti si uniscono alla perfezione e la sua voce soave rende il tutto unmix unico in un mondo completamente dilaniato e imperfetto. Per produrre questo album capolavoro ha impiegato circa sette anni, quindi si è concesso un lungo periodo di tempo per far venire fuori un lavoro eccellente.

Nel 2010, con la nuova formazione oramai stabile, hanno dato vita ad un nuovo album, altrettanto spettacolare, Écailles de Lune, mentre nel 2012 pubblicano Les Voyages de l’âme, nel 2014 Shelter e nel 2016 Kodama. Oltre a questi cinque album prodotti in studio e all’ep Le secret hanno pubblicato due split, uno nel 2007 e uno nel 2009. Diciamo che la loro carriera è molto più ricca di quanto si possa immaginare.

Hanno tanti punti di forza, nonostante Neige si sia discostato dal black metal è riuscito a sperimentare, creare e comporre altri sottogeneri come il sopracitato shoegaze e il dream pop.

Gli Alcest hanno condiviso il palco con altri gruppi simili a loro, come gli Agalloch, gli Anathema, i Katatonia e tanti altri. E i fan sono in attesa di un nuovo album, alla ricerca di quell’effetto che la loro musica ha ogni volta: cura le ferite, sollevarci e trascinarci in un altro mondo.

