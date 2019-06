Dan Brown: i libri, i film e le serie a cui ha dato vita

Dan Brown è uno scrittore statunitense di romanzi thriller. Figlio di un professore di matematica e di una professionista musicista di musica sacra, è cresciuto in un ambiente dove scienza e religione sono stati da sempre materia di studio.

Da ragazzo Brown è stato spesso impegnato con anagrammi e cacce al tesoro ben strutturate dal padre, che li organizzava in occasione di compleanni o festività ricorrenti. In particolare a Natale, Brown e i suoi fratelli dovevano cercarsi da soli i regali, spesso vagando anche per la città. Queste prospettive in qualche modo sono servite allo scrittore come fonte di ispirazione per i suoi libri.

“La scienza mi dice che deve esserci un Dio, la mente che non lo comprenderò mai, e il cuore che non sono tenuto a farlo.”

Dan Brown, dopo i suoi studi all’Amherst College e la laurea conseguita presso la Phillips Exeter Academy, si trasferisce in California per tentare la carriera di pianista, autore e cantante. Torna però nel New Hampshire nel 1993 e diventa docente universitario di inglese nella sua vecchia scuola, la Phillips Exeter, continuando nel frattempo ad approfondire i suoi studi di storico dell’arte. Dal 1996 si dedica a tempo pieno alla scrittura: da sempre appassionato di codici segreti.

Vive nel New England, è sposato con Blythe, pittrice e studiosa di storia dell’arte, che collabora al fianco del marito per le sue ricerche iconografiche e storiche, e lo accompagna spesso nei suoi viaggi di ricerca e approfondimento.

I suoi libri Crypto, Angeli e Demoni, La verità del ghiaccio, Il codice Da Vinci, Il simbolo perduto, Inferno e Origin sono stati tradotti in 56 lingue e ha venduto oltre 200 milioni di copie in tutto il mondo. Il protagonista dei suoi romanzi è Robert Langdon, un professore di storia dell’ arte dell’Università di Harvard che si ritrova a risolvere intrighi internazionali coinvolto tra enigmi e codici.

Le opere d’arte, i monumenti, le società e le città descritte esistono anche nella realtà. Dai suoi libri sono stati prodotti alcuni adattamenti cinematografici, Il codice Da Vinci, Angeli e Demoni e Inferno, diretti da Ron Howard e interpretati da Tom Hanks.

NBC ha recentemente annunciato una nuova serie TV basata sul romanzo Il simbolo perduto firmato dal celebre scrittore. Il simbolo perduto, pubblicato nel 2009, è il quinto romanzo e il terzo che vede protagonista il personaggio di Robert Langdon. Il libro arriva dopo Angeli e Demoni e Il codice da Vinci ed è ambientato dopo gli eventi narrati in quest’ultimo.

“La ricchezza è di molti, la saggezza di pochi.”

