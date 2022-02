Magnifici Perdenti: storie di rinascita attraverso il fallimento, il nuovo libro Auralcrave

Quello di raccontare storie è un talento sicuramente sottovalutato. Per istinto, tendiamo a pensare che la vera creatività si realizzi nell’inventarle, nell’immaginare situazioni particolari e nell’avere l’abilità di scriverci su. Non ci viene naturale pensare a quanto si possa essere creativi nel riportare vicende realmente accadute. Ed è un peccato capitale: perché il mondo è pieno di storie straordinarie capaci di aprire uno scorcio sui significati più autentici della vita, di passarci gli insegnamenti più importanti vivendo le vite degli altri, di osservare i modi più incredibili in cui il destino, o la mano di Dio (a seconda di ciò in cui più credete), agisce nelle vite degli uomini.

Essere capaci di raccontare storie realmente accadute andando oltre i meri fatti, scavalcando la dimensione puramente terrena, è un’abilità ben più rara di quella che dicevamo prima. I gradi di libertà sono molti meno, ovviamente, il dovere di sottostare a quanto è realmente accaduto è invalicabile e non c’è la possibilità di ricalibrare la storia verso le esigenze di chi la racconta. In poche parole, la realtà va rispettata. Di conseguenza, raccontare una storia vera che trascenda la realtà richiede propensioni naturali di un tipo del tutto differente. Identificare i momenti nella storia del mondo in cui il fato ha dato un segno chiaro. Selezionare gli accadimenti più adatti al caso. Andare oltre la superficie. Abilità più esistenziali che tecniche, di fatto.

Andrea La Rovere è un cantastorie puro. Di quelli che non esistono più. Riesce a penetrare dentro le fibre della realtà tangibile in modo da accedere ciò che dentro essa è nascosto. Sa emozionare, sa trasmettere insegnamenti (non i suoi, ma quelli che la vita vuole passare a tutti noi), sa trascinare il lettore in un percorso fatto di continue sorprese. A suo modo, ha dato un nuovo significato al concetto di stories for open-minded che identifica la filosofia Auralcrave: non soltanto offrire nuovi spunti capaci di far riflettere su ciò che d’istinto tendiamo ad apprezzare, ma anche cambiare il modo in cui noi vediamo le cose; non soltanto farci osservare per un attimo il mondo attraverso i suoi occhi, ma imparare a interagire col mondo stesso in un modo nuovo.

Le storie sono trenta, divise tra Formula 1, tennis, rock, sport e cinema. Troverete storie di chi ha perso il treno giusto, come Pete Best, il primo batterista dei Beatles, licenziato poco prima del più grande successo del Novecento, o come Terry Reid, musicista sconosciuto capace di rifiutare l’invito a far parte prima dei Led Zeppelin e poi dei Deep Purple. Oppure storie di grandi vincenti, che però hanno fallito il loro obiettivo più grande, come Stirling Moss, re senza corona della Formula 1. E ancora, storie di grandi talenti a cui è mancata la voglia, la costanza per essere grandi campioni, come El Trinche, stella perduta del calcio argentino, o Roberto Palpacelli, il Palpa, talento sprecato del tennis italiano. Storie di riscatto, come Mansour Bahrami, fuggito dall’Iran per seguire la passione per la racchetta, di ritorni falliti, come quello di Björn Borg, leggenda svedese rinata attraverso una lunga serie di sconfitte, o di follia, come quella di Tappy Larsen, fortissimo tennista segnato dallo shock post traumatico della Seconda Guerra Mondiale. Tutte storie diversissime tra loro, ma accomunate dal fatto di essere riuscite, attraverso fallimenti e sconfitte, a portare i protagonisti a una sorta di felicità, raggiunta spesso per vie tortuose. Protagonisti che – a volte – arrivando secondi, sono riusciti a essere più felici di chi vince sempre. Perché spesso sulla vetta spirano venti gelidi, molto più che nelle retrovie. Andrea La Rovere

I magnifici perdenti raccontati in questo libro sono individui che hanno imparato a vivere attraverso le cadute, in un modo che potremmo fare nostro in ogni momento. Le storie che leggerete vi insegneranno qualcosa su una filosofia di vita che è tipica delle persone di successo: cogliere l’opportunità in ogni cosa, anche in ciò che chiunque altro vedrebbe come un fallimento. E allo stesso tempo, vi coinvolgeranno, vi toccheranno nel profondo, vi faranno sentire fortunati. Perché la vita raccontata in queste storie è la stessa che chiunque di noi potrebbe attraversare. E sapere che si può rinascere anche di fronte a clamorose sconfitte può capovolgere il modo in cui viviamo ogni giorno.

Scopri gli altri libri Auralcrave

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

Share this story:

Tweet

Pocket