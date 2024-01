[Top 4 Metodi] Come Registrare una Riunione Online Gratuitamente

A causa della loro comodità, efficienza, flessibilità e basso costo, le riunioni online stanno guadagnando sempre più popolarità. Inoltre, possono connettere dipendenti che lavorano lontano e vicino. Ma cosa succede se vuoi includere persone che non possono partecipare alla riunione? Non preoccuparti. Questo articolo offerto da EaseUS ti dirà come registrare facilmente e rapidamente le riunioni online, come riunione Zoom.

Perché Dovresti Registrare una Riunione Online

Prima di addentrarci su come registrare una conferenza online, capiamo perché vorresti catturare una riunione online, sia essa una chiamata solo audio o una videoconferenza.

Ci sono diverse ragioni per cui potrebbe essere necessario registrare le riunioni online:

Alcuni potrebbero voler catturare i punti critici della conferenza.

Alcuni potrebbero voler registrare la loro eccellente performance nel discorso.

Alcuni potrebbero voler condividere il video sulle loro piattaforme sociali.

Una riunione online può aiutare coloro che non possono partecipare alla riunione offline a conoscere il contenuto della riunione.

Una conferenza online può collegare lavoratori che lavorano vicino e lontano.

Un servizio di riunioni online è un ottimo modo per risparmiare denaro e tempo per i datori di lavoro.

Indipendentemente dal caso in cui ti trovi, puoi provare a registrare la tua riunione online con un registratore di videoconferenze. Continua a leggere. Puoi imparare come registrare riunioni online in alta qualità, gratuitamente, con audio e video, e senza permesso.

4 Modi per Catturare una Conferenza Online Gratuitamente

Ci sono vari modi per aiutarti a registrare una conferenza online. Qui, verranno condivisi con te i quattro modi più comunemente utilizzati. Non devi provarli uno per uno, e puoi scegliere un metodo che ti piace per aiutarti. Andiamo nei dettagli.

Metodo 1. Utilizzando Professional Screen Recorder [su qualsiasi riunione]

Metodo 2. Registrare riunione Zoom utilizzando OBS

Metodo 3. Registrare Google Meet utilizzando Xbox Game Bar

Metodo 4. Registrare Webex utilizzando Online Screen Recorder

Metodo 1. Utilizzando Professional Screen Recorder [su qualsiasi riunione]

Se vuoi registrare una riunione online su Zoom o Google Meet, il modo più semplice ed efficace è utilizzare un registratore di schermo professionale. Questo perché il registratore di schermo può offrirti molte opzioni di registrazione avanzate. In queste circostanze, EaseUS RecExperts, un registratore di schermo professionale, può soddisfare le tue esigenze.

EaseUS RecExperts può aiutarti a registrare lo schermo su Windows 7/8/10/11 o Mac. Ti permette di registrare qualsiasi cosa sul tuo schermo del computer, come video, riunioni, musica e giochi. E ti permette di registrare Google Meet senza permesso e catturare un video protetto.

L’altra caratteristica prominente è che questo registratore di schermo può aiutarti a rimuovere il tuo vero sfondo e sostituirlo con altri effetti di sfondo, come sfocatura, aula, paesaggio e studio. Inoltre, puoi anche utilizzare altre immagini dal tuo dispositivo come sfondo virtuale. Se sperate che la caratteristica AI possa portarvi il miglior effetto, si suggerisce di scegliere uno sfondo puro e solido per registrare la webcam.

Caratteristiche principali di questo notevole registratore di schermo:

Registra schermo completo o parziale

Fornisce l’opzione di registrazione programmata

Oltre 10 formati di output

Supporta la rimozione dello sfondo AI

Con un lettore video integrato

Registra clip sul PC senza limite di tempo/filigrana

Ecco come registrare una riunione online con audio e video utilizzando EaseUS RecExperts.

Passaggio 1. Esegui EaseUS RecExperts sul tuo dispositivo e vedrai due modalità di registrazione. Puoi scegliere “Full Screen” per registrare tutto lo schermo o scegliere “Region” per selezionare manualmente l’area di registrazione prima di registrare.

Passaggio 2. Dopo di che, puoi scegliere di registrare la webcam, il suono del sistema, il microfono o non registrare nessuno di essi come preferisci. Puoi anche impostare la divisione automatica, la registrazione automatica con varie funzioni sull’interfaccia.

Passaggio 3. Quindi, puoi fare clic sul pulsante rosso “REC” per iniziare la registrazione. Qui ci sarà una barra dei menu sul tuo schermo. Per mettere in pausa la registrazione, clicca sulla doppia barra verticale bianca; per terminare la registrazione, clicca sul segno quadrato rosso.

Passaggio 4. Dopo la registrazione, sarai indirizzato all’interfaccia della lista. Qui puoi visualizzare o modificare le tue registrazioni. Per iniziare una nuova registrazione, basta fare clic sul pulsante “REC” in alto nell’interfaccia.

Metodo 2. Registrare riunione Zoom utilizzando OBS

Un altro modo per registrare una riunione online su un laptop è utilizzare OBS. OBS è uno strumento di registrazione dello schermo open source e gratuito per Windows, Mac e Linux. Ti permette di registrare le riunioni Zoom.

Inoltre, può essere utilizzato come software di registrazione delle riunioni che ti permette di registrare facilmente le riunioni Zoom senza permesso. Inoltre, ti permette di registrare l’ultimo minuto sul tuo computer con una webcam, microfono, audio e video. Puoi eseguire i seguenti passaggi per registrare una riunione online.

Passaggio 1. Scarica OBS e lancialo.

Passaggio 2. Per impostare un formato di output di registrazione, tocca File > Impostazioni > Output > Formato di registrazione, scegli un formato e clicca OK.

Passaggio 3. Tocca “+” nell’angolo sinistro per aggiungere una nuova scena. Poi, clicca “+” per aggiungere l’Acquisizione Input Audio, l’Acquisizione Output e il Browser.

Passaggio 4. Se vuoi aggiungere la tua webcam, aggiungi il Dispositivo di Acquisizione Video alle Sorgenti.

Passaggio 5. Clicca sul pulsante Inizia Registrazione per registrare la riunione Zoom. Quando hai finito, clicca sul pulsante Stop Registrazione.

Il video registrato, di default, sarà salvato come file MKV in una vecchia destinazione. Puoi andare su File > Mostra Registrazione per individuare il video.

Vale la pena notare che OBS ha un’interfaccia utente complessa, e potresti riscontrare il problema di OBS che non registra lo schermo quando lo usi.

Metodo 3. Registrare Google Meet utilizzando Xbox Game Bar

Xbox Game Bar è un registratore integrato in Windows 10/11. Come suggerisce il nome, è stato una volta progettato come registratore di giochi per permettere agli utenti Windows di registrare il gameplay sui loro computer.

Con il passare del tempo, può anche essere utilizzato per registrare altre attività sul tuo computer. Ad esempio, puoi registrare Google Meet con audio. Tuttavia, non ti permette di regolare l’area di registrazione e di registrare un video più lungo di 4 ore. Ecco come fare.

Passaggio 1. Per abilitare la Modalità Gioco, vai alle impostazioni di Windows e clicca su Gioco > Modalità Gioco.

Passaggio 2. Vai alla riunione Google Meet che vuoi registrare, poi chiudi le finestre extra o altri audio per evitare di registrare accidentalmente quello che non vuoi.

Passaggio 3. Premi contemporaneamente i tasti Win + G per aprire la Game Bar. Vedrai quindi tutti i widget nella navigazione superiore.

Passaggio 4. Per registrare lo schermo, clicca sull’icona di cattura per cambiare il tuo widget di cattura. Poi, clicca sull’icona della fotocamera per iniziare la registrazione. Puoi anche registrare l’audio del tuo microfono se vuoi.

Passaggio 5. Tocca il pulsante di stop nella barra di registrazione quando vuoi interrompere la registrazione. (In alternativa, premi i tasti Win + ALT + R per terminare la registrazione.)

Metodo 4. Registrare Webex utilizzando Online Screen Recorder

L’ultimo modo per registrare una riunione Webex è utilizzare un registratore online. Come suggerisce il nome, è una versione online, quindi non devi scaricarlo e installarlo sul tuo desktop. Puoi aggiungerlo ai tuoi preferiti nei tuoi browser.

EaseUS Online Screen Recorder è quello che può soddisfare le tue esigenze. Puoi usarlo per registrare una conferenza online senza problemi gratuitamente. Supporta diversi browser come Chrome, Edge, Firefox, Safari e Opera. Inoltre, ti permette di registrare un video senza filigrana e limite di tempo.

Ecco come registrare una conferenza online con questo registratore online gratuito.

Per Concludere

Hai qualche problema su come registrare una riunione online ora? Dopo aver letto questo post, registrare una riunione online sarà un gioco da ragazzi su qualsiasi software di riunione. Devi solo seguire i passaggi dettagliati e prepararti bene, poi puoi iniziare a catturare la tua riunione.

EaseUS RecExperts è un buon registratore di schermo che ti permette di registrare qualsiasi cosa sul tuo PC. A differenza della versione online, ti permette di modificare e tagliare il video durante o dopo la registrazione. Altre funzionalità ti aspettano per essere esplorate.