Napoli, 2004: l’omicidio di Romina Del Gaudio

Il caso che andremo a raccontare in questo articolo ci riporta indietro di 20 anni, nella zona del Vomero. Ci sono delle storie che restano impresse nella mente per i più svariati motivi, quando però è una vicenda di questo tipo a incidersi in maniera indelebile la ragione non può che essere riconducibile alle sue efferate caratteristiche. Un insieme di aspetti inquietanti, una lunga inchiesta e la mancanza ad oggi di una risoluzione sono gli elementi principali di una storia che non può lasciare indifferenti.

Estate partenopea

Giugno 2004, Napoli, quartiere Arenella.

E’ qui che vive Romina Del Gaudio, una ragazza di 19 anni con lo sguardo pieno di vita e un sorriso raggiante. Figlia unica di genitori separati, abita insieme alla madre. Le condizioni economiche non sono delle migliori e per questo motivo Romina, subito dopo aver ottenuto il diploma, si è messa all’opera per cercare un lavoro e ha trovato impiego come promotrice porta a porta di contratti telefonici.

Una scomparsa inspiegabile

Martedì 4 Giugno la ragazza si riunisce con il suo gruppo di lavoro, insieme a lei ci sono altri tre promotori. La squadra si sarebbe dovuta recare a Giugliano ma il programma cambia quella stessa mattina e di conseguenza i quattro sono tenuti a dirigersi ad Aversa. Arrivano sul posto e intorno alle 10:00 si dividono, ognuno nella sua zona assegnata con l’intento di riunirsi per la pausa pranzo, alle 13:30 in piazza Municipio.

All’orario stabilito i colleghi si incontrano ma all’appello manca Romina. I minuti passano ma la ragazza non si vede. La chiamano al telefono senza ottenere risposte, la cercano per le vie della zona senza successo. Alle 18:00 rientrano a Napoli, nessuno sa dove sia la diciannovenne. Anche la madre apprende di questa situazione e viene segnalata la scomparsa alle autorità.

Le testimonianze

Si attivano le ricerche, gli agenti cercano di ricostruire gli ultimi spostamenti di Romina. Arrivano alcune segnalazioni. Secondo un testimone la giovane si trovava a piazza Magenta alle ore 14:00, invece secondo un’altra dichiarazione nello stesso orario sarebbe stata vista passeggiare in via Andreozzi, pedinata da un auto scura. Difficile tracciare una linea certa.

Viene riportato alla Polizia un episodio risalente al giorno prima della scomparsa, accaduto a pochi chilometri da Aversa. Una ragazza riferisce di essere stata vittima di un tentativo di rapimento da parte di due uomini, i quali avrebbero cercato di farla salire con la forza all’interno di un auto grigio chiara dove era seduto anche un terzo individuo. La giovane si era messa ad urlare ed era stata soccorsa da un uomo, a questo punto i soggetti ignoti si sarebbero allontanati.

Una testimonianza che fa aumentare il senso di allarme. C’è una connessione con la sparizione di Romina oppure no? Un quesito che resta senza risposta.

Nel frattempo i giorni passano e resta il grande punto interrogativo: che fine ha fatto la ragazza?

Una scoperta agghiacciante

21 Luglio 2004. E’ trascorso un mese e mezzo dalla scomparsa quando ai Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere giunge una telefonata: una persona ha trovato dei resti scheletrici all’interno del bosco di fronte alla Reggia di Carditello. Gli agenti arrivano sul posto: all’ingresso della selva ci sono un paio di slip neri appesi a un rametto. Si addentrano nella vegetazione per 150 metri, lì rinvengono un giubbotto nero, una maglietta, delle scarpe da ginnastica, un jeans e un reggiseno tagliato. Infine un documento che appartiene a Romina Del Gaudio. Nella stessa zona c’è quel che resta di un corpo umano. I segni di una coltellata e di due colpi di pistola Calibro 22 alla testa.

Arriva la terribile verità su quello che è successo alla ragazza, confermata anche dagli esami del DNA. Il suo corpo è rimasto nascosto per più di 40 giorni tra la fitta vegetazione di quel bosco. E’ impossibile stabilire con certezza se ci sia stata violenza carnale anche se la scena del crimine sembrerebbe suggerire una componente sessuale del delitto . Lo scenario peggiore sulle sorti di Romina si è materializzato con un impatto devastante per tutte le persone che le volevano bene.

Chi è il mostro che ha compiuto tutto ciò?

L’inchiesta

Le indagini si concentrano inizialmente su uno dei vicini di casa della giovane, il quale attira l’attenzione degli inquirenti dopo che, durante le ricerche, aveva telefonato alla trasmissione “Chi l’ha visto?” per indicare la presenza di Romina alla stazione di Caserta. L’uomo venne interrogato e sul suo alibi si accesero dei dubbi. Viene messo sotto indagine insieme un altro soggetto, menzionato come possibile alibi dalla persona interrogata. Entrambi vengono sottoposti al test del DNA e gli esami scagionano tutti e due.

Viene vagliata una nuova pista. Il padre della vittima, il quale risiedeva in Germania, nel periodo in cui venne uccisa la figlia avrebbe dovuto testimoniare a un processo per truffa. L’ipotesi è che qualche soggetto coinvolto in quella storia si fosse voluto vendicare uccidendo Romina. Qualcosa non torna però in questa versione: perché qualcuno che non vuole rischiare la galera andrebbe a compiere un delitto con il rischio di ottenere proprio la reclusione per un reato ancora più grave?Perplessità che rimane tale visto che alla fine anche questa linea d’indagine non porta a risultati concreti.

Nel 2011 la redazione di “Chi l’ha visto?” riceve una lettera anonima, all’interno della quale l’autore sostiene di aver assistito a qualcosa di importante nel giorno della scomparsa di Romina. Secondo quanto scrive avrebbe visto la ragazza in piazza Magenta intorno alle 14:30-15:00. Sarebbe stata accostata da una macchina scura con a bordo un uomo sui 40 anni, il quale si rivolgeva a lei “Sali in macchina, dai, che ti costa? Guarda che scendo io, eh?” Nel veicolo sarebbe stata presente anche un altro soggetto a cui l’uomo si rivolgeva chiamandolo “papà”.

Lo scrivente fornisce anche un numero di targa della macchina. Vengono disposti accertamenti e in questo modo sarà scoperto che quella targa appartiene al familiare di una persona che era stata processata per l’ omicidio ai danni di una donna accaduto 21 anni prima. L’imputato venne condannato in sede civile e assolto invece in sede penale.

Una straziante vicenda di cronaca. Poteva esserci qualche collegamento con la storia di Romina?

La posizione dei due uomini verrà approfondita, insieme a quella di un altro indagato, nel 2019 in seguito alla riapertura delle indagini. Alla fine la loro posizione verrà archiviata in quanto non sussistono elementi di prova nei loro confronti.

Sono trascorsi 20 anni e ancora oggi non sappiamo chi ha ucciso Romina Del Gaudio. E’ stata ammazzata da qualcuno che conosceva oppure è rimasta vittima di un maniaco? I fatti ci permettono di trarre una piccola conclusione logica. Dato che quella mattina Romina avrebbe dovuto recarsi in un’altra zona e poi è stato deciso all’ultimo momento di cambiare posto, restano due opzioni. O c’era qualcuno che la pedinava passo per passo con l’intenzione di ucciderla o altrimenti si è trovata per caso sulla stessa strada di un folle che quel giorno aveva deciso di sfogare le sue perversioni.

Conclusione

Romina lavorava per aiutare la madre e garantirsi un futuro migliore ma improvvisamente è finita senza vita in mezzo agli alberi di un bosco. Se esistesse una giustizia morale una storia così non sarebbe mai dovuta accadere. Ci chiediamo perché sia successo tutto ciò e cosa abbia spinto una mente degenerata a compiere quell’atto così terrificante. E’ veramente difficile dare una risposta a questo interrogativo, si tratta di un’incognita che forse può essere soltanto parzialmente decifrata usando le parole di uno dei più grandi scrittori contemporanei: