Thor: Love and Thunder, la canzone della prima battaglia

Thor: Love and Thunder è, insieme a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film Marvel che ha segnato il 2022. Un film che è piaciuto ad adulti e giovani, con una trama interessante, un’apertura intelligente al prossimo capitolo della saga, e una colonna sonora che come sempre attinge con grinta dai grandi classici rock. Tra i brani che risaltano nel film c’è una canzone in particolare, quella nella prima battaglia di Thor, che è ben nota alle vecchie generazioni, mentre potrebbe risultare una nuova scoperta per i giovani. Scopriamola in quest’articolo.

Il trailer originale del film è disponibile su Youtube.

Qual è la canzone della prima battaglia in Thor: Love and Thunder?

La canzone usata nella scena della prima battaglia di Thor: Love and Thunder è Welcome to the Jungle dei Guns N’ Roses. Trovate il video ufficiale della canzoe qui sotto.

Welcome To The Jungle uscì nel 1987 come secondo singolo di quello che fu il primo album in assoluto dei Guns N’ Roses, Appetite For Destruction. Sicuramente fu la canzone che li portò nell’Olimpo del Rock, dal quale tuttora non sono mai scesi. Scelta nel 2009 come miglior canzone Hard Rock di sempre dalla rete televisiva VH1, figura anche tra le migliori 500 canzoni Rock dalla rivista Rolling Stones.

Nata per descrivere la Los Angeles degli anni 80, appunto una vera giungla, dove un giovanissimo Axl Rose dopo aver subito uno scippo si é sentito gridare contro dal malvivente:

“You know where you are? You are in the jungle… you’re gonna die!”

La canzone è stata riproposta poi per descrivere l’animo più selvaggio grazie al suo groove stridente ed il ritmo compassato che non lascia scampo.

Quali sono i classici rock nella colonna sonora di Thor: Love and Thunder?

Welcome to the Jungle è solo il primo dei tanti classici rock che è possibile ascoltare durante la visione di Thor: Love and Thunder. Nel resto del film i Guns N’ Roses tornano ancora per ben tre volte, con gli altri due grandi singoli di Appetite For Destruction, Paradise City e Sweet Child O’ Mine, e nella battaglia finale con Gorr, sotto le note di November Rain. I titoli di coda invece sono stati affidati a Rainbow in the Dark, la canzone del 1983 di Ronnie James Dio.

Piccolo dettaglio per chi non l’ha notato: uno dei personaggi di Thor: Love and Thunder, il bambino dal nome Axl, sceglie il suo nome proprio in onore di Axl Rose.

Welcome To The Jungle: il testo e la traduzione

Welcome to the jungle

We’ve got fun n’ games

We got everything you want

Honey, we know the names

We are the people that can find

Whatever you may need

If you got the money, honey

We got your disease

Benvenuto nella giungla

Abbiamo giochi e divertimenti

Abbiamo tutto ciò che vuoi

Dolcezza, conosciamo i nomi giusti

Siamo quelli che possono trovare

Qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno

Se hai i soldi, cara

Abbiamo la tua malattia

In the jungle

Welcome to the jungle

Watch it bring you to your knees, knees

I wanna watch you bleed

Nella giungla

Benvenuto nella giungla

Vedi che ti mette in ginocchio, in ginocchio

Ti guarderò sanguinare

Welcome to the jungle

We take it day by day

If you want it you’re gonna bleed

But it’s the price you pay

And you’re a very sexy girl

That’s very hard to please

You can taste the bright lights

But you won’t get them for free

In the jungle

Welcome to the jungle

Feel my, my, my serpentine

I, I wanna hear you scream

Benvenuto nella giungla,

Viviamo giorno per giorno

Se lo vuoi, sanguinerai

Ma è il prezzo da pagare

E tu sei una ragazza davvero sexy

Difficile da soddisfare

Puoi assaggiare le luci della ribalta

Ma non le avrai gratis

Nella giungla

Benvenuto nella giungla

Senti la mia, la mia serpentina

Voglio sentirti gridare

Welcome to the jungle

It gets worse here everyday

Ya learn ta live like an animal

In the jungle where we play

If you got a hunger for what you see

You’ll take it eventually

You can have anything you want

But you better not take it from me

Benvenuto nella giungla

Peggiora ogni giorno qui,

Impari a vivere come un animale

Nella giungla dove giochiamo

Se hai fame per quel che vedi

Alla fine ne avrai

Puoi prendere quel che vuoi

Ma meglio che non lo prendi da me

In the jungle

Welcome to the jungle

Watch it bring you to your knees, knees

I wanna watch you bleed

And when you’re high you never

Ever want to come down, YEAH!

Nella giungla

Benvenuto nella giungla

Vedi che ti mette in ginocchio

Voglio vederti sanguinare

E quando ti sballi non vuoi mai

Mai tornare giù, yeah!

You know where you are

You’re in the jungle baby

You’re gonna die

In the jungle

Welcome to the jungle

Watch it bring you to your

knees, knees

In the jungle

Welcome to the jungle

Feel my, my, my serpentine

In the jungle

Welcome to the jungle

Watch it bring you to your

knees, knees…

Lo sai dove sei?

sei nella giungla baby

Ne morirai

Nella giungla

Benvenuto nella giungla

Vedi che ti mette

In ginocchio….

Nella giungla

Benvenuto nella giungla

Senti la mia, la mia serpentina

Nella giungla

Benvenuto nella giungla

Vedi che ti mette

In ginocchio…