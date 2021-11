Harvest Moon: testo e significato della canzone d’amore di Neil Young

Una canzone d’amore semplice e perfetta? Senza dubbio Harvest Moon di Neil Young.

Questo brano è, però, molto di più. Iniziamo cercando di capire cosa si intende per Harvest Moon.

Nient’altro che la Luna Piena più vicina all’equinozio autunnale, quella che gli indiani d’America chiamavano “luna del raccolto”.

Generalmente la Luna sorge con un ritardo di circa 50 minuti rispetto al giorno precedente, ma nei giorni precedenti e successivi alla “luna del raccolto” questo periodo si accorcia e così è possibile vedere sorgere il nostro brillante satellite anche con soli 20-30 minuti di differenza. Fenomeno che rende le notti più luminose. Appena tramontato il Sole la Luna illumina il paesaggio permettendo di continuare i lavori agricoli.

Qualcosa di eccezionale e speciale che gli antichi conoscevano bene.

La luna del raccolto ha anche un profondo significato spirituale.

Harvest Moon è un segno per catturare i propri sogni. Il mese di ottobre rappresenta il momento che dobbiamo cogliere per alzarci e raggiungere i nostri obiettivi invece di aspettare che questi ci raggiungano.

Abbiamo utilizzato i mesi precedenti, specialmente quelli estivi per pianificare e riflettere sulla nostra vita. Con l’Harvest Moon è il momento di puntare a quegli obiettivi ed essere pronti a percorrere i nuovi territori che ci daranno più fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità.

Dobbiamo imparare a sfruttare al meglio questa stagione lunare così come dobbiamo imparare a coltivare le relazioni.

Il brano è un tributo alla moglie di Neil, Pegi, e celebra la longevità nelle relazioni e la capacità di stimolarsi a vicenda per tenere acceso sempre il fuoco dell’amore.

Dopo tanti anni insieme è facile darsi per scontati ma è proprio questo l’errore da non commettere, sembra avvertirci Neil. Ascoltiamo l’altro e godiamo di ogni singolo momento. Questo è il segreto di un amore duraturo.

But there’s a full moon risin’ Let’s go dancin’ in the light We know where the music’s playin’ Let’s go out and feel the night.

Because I’m still in love with you

I want to see you dance again

Because I’m still in love with you

On this harvest moon.