Daniele Silvestri, Argentovivo: dentro il significato del testo

Il nuovo video di Silvestri è in bianco e nero, con un ritmo di batteria incalzante e molta elettronica. Il brano ricorda un po’ Please degli U2 e Reckoner dei Radiohead.

Un ragazzo non riesce a salire su un pullman, ci prova, mostrando la sua energia, la sua corsa, pur di salire, impaurito di perdere l’occasione di accoglienza, di futuro.

Sopra, il mondo ordinato ed adulto, che in verità mostra uomini e donne pallidi e silenziosi nei loro segni di frustrazione, la forma in cui quella stessa energia iniziale e vitale si è adattata.

La società vive di strutture istituite: la scuola, il lavoro, la famiglia.

Non ci domandiamo se tutto quello che è organizzato nella nostra società sia davvero conforme alle pulsioni, all’intelligenza, che oggi scopriamo sempre più “emotiva”, della natura umana.

Non ci domandiamo se la creatività primordiale di ogni personalità commista alla voglia di scoperta e desiderio trovi una forma di accoglimento. Se per chi non ancora consapevole della sua individualità, e che vorrebbe cercare la sua forma come l’argento vivo, nella trasversalità delle sue intelligenze, sia adatto alle forme ad esempio di apprendimento proposte dalla scuola.

Se quelle modalità organizzate siano efficienti per la società ma non per la persona.

L’adolescenza è il momento più critico di questo interrogativo mai posto, negato da tutti e quindi più difficile.

Costretto a rimanere seduto per ore

Immobile e muto per ore

Io, che ero argento vivo

E c’è un equivoco nella

Struttura

E fingono ci sia una cura

Un farmaco ma su misura

E parlano parlano parlano

Parlano

L’adolescenza è l’età in cui si passa dal luogo iniziale della famiglia, dove c’è la prevalenza degli aspetti affettivi, per affrontare il mondo e le sue strutturazioni, per cui le stesse figure paterne e materne assumono funzioni nuove. In particolare, secondo gli archetipi psicologici, quella paterna è quella che dovrebbe assolvere al ruolo di traghettatore tra l’individuo e le regole della società.

E mi ripetono sempre che devo darmi da fare

Perché alla fine si esce e non saprei dove andare

Ma non capiscono un cazzo, no

Io non mi ci riconosco

E non li voglio imitare Mentre mio padre mi spiega

Perché è importante studiare

Mentre mia madre annega

Nelle sue stesse parole Un’aula come cella

Suonerà come un richiamo

Paterno il mio nome dentro l’appello

E come una voce materna la

Campanella suonerà

Il ragazzo, protagonista metaforico, combatte con la sua inadattabilità, la sua resistenza, che diventa rancore, che lui riesce a smaltire con l’isolamento e nella comunicazione dei social o elettronica.

A volte penso di farla finita

E a volte penso che dovrei vendicarmi

E il tempo scorre di lato ma

Non lo guardo nemmeno

E mi mantengo sedato per

Non sentire nessuno

Tengo la musica al massimo

E volo

Che con la musica al massimo

Rimango solo Avete preso un bambino che

Non stava mai fermo

L’avete messo da solo

Davanti a uno schermo Nella tasca un apparecchio

Specchio di quest’inferno

Dove viaggio, dove vivo, dove mangio

Il mondo degli adulti agli adolescenti appare per come è: una bugia che tutti ordiscono come automi.

Diventare grandi significa imparare una bugia, sottesa, che i genitori, inconsapevolmente vogliono rappresentare, che gli ripetono, forse a difenderlo dalle difficoltà che potrebbe incontrare.

Così facile da spiegare

Come si nuota in mare

Ma è una bugia, non si può imparare

A attraversare

Quel che sarò

Io che non mentivo

Che ringraziavo ad ogni mio

Respiro

Ad ogni bivio, ad ogni brivido

Della natura

Io che ero argento vivo

La canzone può sembrare parziale perché manca di un aspetto, la figura paterna deve essere simbolo del desiderio, unica via di fuga dal conformismo e celebrativa della vita, a cui però non tutti accederanno.

La canzone è lirica pura e quindi assoluta.

Imprescindibile nel comprendere gli adolescenti ma anche gli ultimi del mondo, la diversità di ogni singolo e le nostre inadattabilità.

