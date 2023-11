Quiénes Somos

Auralcrave es la mejor fuente en línea para perspectivas originales y profundas sobre música, películas, series, comerciales y tendencias sociales. Desde 2015.

En Auralcrave, desde siempre, ofrecemos historias únicas y perspectivas originales sobre las artes, pasiones y tendencias que amas. Lo hacemos con dos cosas en mente: compartir puntos de vista que no encontrarás en ningún otro lugar y presentarlos con un estilo de escritura cercano e inimitable que se ha vuelto ampliamente reconocido en todo el mundo. “Stories for open-minded”: un espacio confiable con noticias, análisis, descubrimientos y curiosidades sobre todo lo que te interesa.

El contenido de Auralcrave es escrito por humanos, para humanos. Fue fundado en 2015, cuando Internet ya estaba maduro y poblado por muchos sitios web decentes que operaban en la industria del entretenimiento. Con esto en mente, siempre tuvimos la intención de ofrecer contenido diferente a lo que puedes encontrar en otros lugares: escrito con especial atención a los detalles, fácil de leer, caracterizado por un estilo de escritura reconocido como amigable y directo, pero a la vez creativo y estimulante.

Nuestro objetivo es mejorar tu experiencia personal con las formas de arte que ya amas: revelar nuevas perspectivas fascinantes, discutir aspectos que podrías haber pasado por alto y compartir la belleza que ya has notado. Amamos el arte en todas las formas que llega: canciones, películas, series de televisión, libros, artes visuales y digitales, pinturas clásicas, arquitectura y cualquier creación humana que pueda tocar nuestros corazones. Tenemos un talento único para explicar cosas complicadas de manera sencilla, y eso colocó a Auralcrave entre los sitios web más visitados en el mundo cuando se trata de letras de canciones y explicaciones de tramas y finales de películas o series de televisión.

Auralcrave se enorgullece de ser uno de los espacios en línea con la oferta editorial más amplia posible. Gracias al vasto conjunto de conocimientos de nuestro equipo, a lo largo de los años, hemos podido abarcar cualquier área del mundo de la cultura y el entretenimiento: lugares para visitar, tendencias digitales, tecnología e innovación, gastronomía, juegos, estilo de vida y todo lo que lo rodea. Siempre con los mismos valores fundamentales: simplicidad, curiosidad y unicidad.

La experiencia de Auralcrave en la industria del entretenimiento queda demostrada por la presencia de miles de sitios web que enlazan a nuestros artículos como referencias fiable en música, películas y tendencias. A nivel mundial, cada mes.

Todo esto nos convirtió en una exitosa editorial, publicando libros en formatos digital y de bolsillo en 15 países. Somos socios de la plataforma de autopublicación Kindle de Amazon, y nuestros libros se venden regularmente por docenas de copias en todo el mundo cada mes.

“Stories for open-minded”: tu guía de primera elección para navegar por el mundo del entretenimiento moderno.

El Core Team

CARLO AFFATIGATO Fundador de Auralcrave

Línea editorial y creatividad

Partnerships y business

Social media y Comunicación Carlo ha sido creador de contenido web durante más de 10 años. Fundó Auralcrave en 2015, imaginándolo como un nuevo espacio capaz de ofrecer perspectivas diferentes sobre temas que nos apasionan a todos. Con formación científica, Carlo desarrolló un interés por la música, el cine, la literatura y el arte desde joven, transformándolo en una dimensión complementaria a su crecimiento profesional. Durante años, fue periodista musical especializado en música electrónica y dance, escribiendo para las revistas italianas más importantes (tanto en línea como impresas). Las películas y las series de televisión han sido una verdadera obsesión en muchas etapas de su vida: durante la universidad, no era raro que pusiera la alarma en plena noche para poder ver los clásicos del cine que se emitían en la televisión. Con la llegada de Internet, Carlo se convirtió en un observador atento de los fenómenos web y sociales, abordando temas ligeros como publicidad, tendencias, moda y temas de carácter general. Es el autor principal de Auralcrave y gestiona personalmente sus redes sociales, línea editorial, publicación de libros, gestión de recursos y expansión del negocio. Exingeniero, life coach, esposo y padre, cree que cada área del conocimiento tiene historias interesantes que merecen ser contadas y está convencido de que hacerlo hace del mundo un lugar mejor.

FATIMA FORTI Autor y Creativa

Responsable del Sitio en Español

Estilo e Inspiración En Auralcrave, Fatima contribuye como redactora, centrándose en dirigir la sección en español de la revista e inspirarle su estilo único. Su amor por el cine se entrelazó con su estudio de Lenguas y Literaturas Comparadas, afinando su habilidad para convertir imágenes en palabras vivas. Formada en la escuela de arte más antigua y prestigiosa de Italia, exploró senderos en Italia, España, Alemania, Japón y América Latina. Cada experiencia enriqueció su escritura, creando un mosaico cultural vibrante. Su narrativa refleja su fascinación por la cultura hispana, y su curiosidad ilimitada la llevó a aprender portugués brasileño para explorar las preciosas letras de la Bossa Nova. A través de Auralcrave, busca llevar a los lectores en un viaje auténtico, invitándolos a explorar el vasto mundo de la cultura y el entretenimiento.

Nuestros Escritores

El equipo de Auralcrave está compuesto por escritores con un talento particular, capaces de producir contenido único y original. Su experiencia, estudios y pasión se centran en observar, descubrir, revelar y explicar aspectos específicos de su objeto de estudio. Con el tiempo, su presencia en línea se ha vuelto autoritaria y reconocida como un punto de referencia en el panorama cultural, lo que naturalmente ha llevado a la publicación de libros con su contenido.

Conoce a algunos de nuestros colaboradores habituales:

Dario Giardi

Dario Giardi se graduó en teoría musical y armonía en el Berklee College of Music de Boston, con una especialización en música para el bienestar. Es autor de varios libros y ensayos musicales y, bajo el seudónimo de Giadar, crea música ambiental/electrónica. Es el autor del libro de Auralcrave de 2022 Let Me Tell You About Music. Dario es uno de nuestros primeros compañeros en el viaje de Auralcrave y una presencia confiable en nuestro equipo de escritura.

Alessio Pizzichi

Alessio tiene una gran afición por la literatura y el cine, con una pasión específica por el horror y el thriller. Le interesan los misterios del pasado, tanto en Italia como fuera de ella. Su investigación en el mundo del crimen lo ha convertido en una figura destacada en Italia para relatos, informes e historias sobre crímenes antiguos y modernos. Es el autor de la serie de libros de Auralcrave Disturbed sobre los peores asesinos en serie de todos los tiempos, disponible también como un solo volumen en inglés.

Luca Divelti

Luca es uno de los creadores de contenido más eclécticos y rigurosos en el mundo editorial italiano de música, películas y cómics. Dirige un blog personal de música y televisión desde 2014, es dueño de una agencia de entretenimiento en Italia y es copropietario de uno de los restaurantes de street food más populares en el centro de Italia. Es el autor del libro de Auralcrave de 2021 Black Songs Matter (en italiano).

Luigi Angelino

Luigi obtuvo una licenciatura en derecho en Nápoles, obtuvo la calificación para ejercer la abogacía y completó dos maestrías de segundo nivel en derecho internacional. También obtuvo una maestría en ciencias religiosas. Recientemente, fue galardonado con el honor de Caballero del Mérito de la República Italiana. Es el autor del libro italiano Los Lugares Más Fascinantes de Europa, publicado por Auralcrave en 2020.

Andrea La Rovere

Artista, escritor, periodista, crítico y redactor publicitario: no es ninguna de estas cosas, o quizás algo de todo. Sin embargo, disfruta escribir sobre música y cine, ganando reconocimientos, y esta es la mejor manera que ha encontrado para expresarse. Un poco de radical chic. Es el autor del libro italiano Magníficos Perdedores, publicado por Auralcrave en 2022.

Línea Editoriales

En Auralcrave, nos enfocamos con orgullo en lo que los lectores modernos desean. Fuimos una de las primeras realidades en el mundo editorial del entretenimiento en pasar de los formatos estáticos de reseñas e entrevistas, proponiendo un formato alternativo más específicamente orientado a los intereses de las personas: la historia. Nuestro equipo proporciona de manera constante nuevas perspectivas, curiosidades, descubrimientos y fuentes de pasión para el usuario digital contemporáneo.

Nuestro formato nos ha convertido en uno de los centros de contenido más populares para música, películas, series de televisión, publicidad y tendencias sociales. Estamos de manera estable entre el 1% de los sitios web más visitados a nivel mundial en tráfico y autoridad en nuestra industria. Nuestra honesta misión determina nuestro éxito: en palabras simples, buscamos satisfacer el interés del lector sin objetivos secundarios.

Política de Privacidad

La privacidad tiene la máxima importancia en Auralcrave. No tenemos ningún interés explícito en recopilar información personal. Adoptamos las tecnologías más avanzadas para garantizar los derechos del usuario y mantener nuestro sitio web actualizado a las regulaciones más recientes en cada país.

Lee nuestra completa Política de Privacidad.

Contáctanos

Si tienes alguna curiosidad, pregunta o simplemente para compartir tu punto de vista o brindar tu opinión sobre nuestros artículos, esperamos saber de ti: nuestro correo electrónico es info@auralcrave.com.

También puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, and LinkedIn.