It Ends with Us: riassunto e finale del libro di C. Hoover

Finalmente, dopo anni di attesa, ad ottobre 2022 è uscito il sequel del popolarissimo romanzo di Colleen Hoover It Ends With Us (tradotto in italiano come La Nostra Fine), pubblicato nel 2016, che aveva venduto milioni di copie negli Stati Uniti e poi globalmente. Per chi si era affezionato alle vicende della protagonista Lily Bloom, prima di leggere il sequel sarebbe utile rispolverare la trama del libro, per ricordare bene gli eventi ed il finale. Il riassunto del libro aiuterà i vecchi e nuovi fan a riscoprire i punti più importanti e a riprendere il filo della trama.

Trama, riassunto e finale di It Ends with Us

It Ends With Us parla della parabola di vita di una giovane imprenditrice Lily Bloom, da figlia adolescente di un padre violento e madre succube a giovane donna proprietaria di un negozio di fiori di successo. Ma la vita di Lily comincia preoccupantemente a ricalcare le orme della madre senza quasi accorgersene. Il libro, che ha forti note autobiografiche, è un monito alle relazioni pericolose e all’amore malato.

Attenzione: il riassunto è dettagliato e rivelerà anche il finale.

Lily Bloom, la protagonista, vive a Boston dove si é trasferita da circa tre anni per gli studi universitari, lasciando alle sue spalle la cittadina nel Maine dove ha vissuto con i suoi genitori. Il padre era il sindaco della cittadina (Plethora), un uomo di successo, reputato come un benefattore ma nell’intimità della sua casa è tutt’altro; un uomo violento che ha vessato da sempre sua moglie, picchiandola e violentadola.

L’incontro tra Ryle e Lily

L’arco temporale del libro inizia proprio il giorno del funerale del padre di Lily Bloom, dove troviamo lei che rimugina sul suo mancato discorso in onore del padre, dato che non aveva assolutamente alcun ricordo positivo riguardo alla sua figura. Mentre si perde nei suoi pensieri, a cavalcioni sul parapetto di uno degli edifici più alti di Boston, entra in scena un uomo che le cambierà la vita: Ryle Kincaid. L’uomo era salito sulla terrazza di quell’edificio perché aveva bisogno di sfogare la sua rabbia, e lo vediamo prendere a calci una sedia. Questo é il primo incontro tra Lily e Ryle. Ryle é un neurochirurgo, un uomo ambizioso che sembra rifuggire le relazioni stabili, molto affascinante e consapevole del proprio fascino.

Tra i due scatta subito una scintilla e tra loro si instaura un modo di dialogare che si fonderà sulle verità dette crudamente, come quando Ryle già le dice dopo pochi minuti che sarebbe andato a letto volentieri con lei, oppure quando Lily gli confessa cose che non aveva mai detto a nessuno. Il primo incontro finisce così, senza possibilitá di incontrarsi nuovamente se non per semplice casualitá.

It Ends With Us: i diari di Lily

La morte di suo padre, vista come una liberazione per sé e per sua madre, fa rispolverare a Lily i suoi vecchi diari. Diari che scriveva sotto forma di lettere indirizzate alla famosa conduttrice televisiva Ellen Degeneres, che era l’idolo di Lily nella sua adolescenza.

Nel libro si utilizzano i diari come flashback del passato di Lily. Attraverso di loro si intravede come è stata l’adolescenza di Lily, una adolescenza non spensierata, temendo sempre l’ennesima violenza da parte del padre nei confronti di sua madre, l’odio persistente verso di lui e la delusione verso sua madre che era totalmente succube. Una delle poche cose che Lily apprezzava della sua casa era il suo giardino, dove si poteva dedicare al suo orto ed occuparsi appunto della sua grande passione: il giardinaggio.

Ma ecco che nella sua triste adolescenza appare Atlas: un diciottenne che frequenta la sua stessa scuola e che è un senzatetto, il suo rifugio è una casa vuota da anni che si trova di fronte alla casa di Lily.

Lentamente Lily inizia ad avvicinarsi a poco a poco a lui perché prova una profonda compassione nei confronti di questo ragazzo clochard, triste e smunto. Un avvicinamento lento che li porta a conoscersi sempre a più a fondo e a fidarsi l’uno dell’altro. Li accomuna una storia di violenza famigliare, una violenza che nel caso di Atlas ha avuto culmine nell’essere buttato fuori di casa da un patrigno violento, condannandolo all’indigenza. Lily è l’unica persona che si preoccupa per lui, se ne prende cura ed effettivamente poi si scoprirà che è stato grazie a lei se Atlas non ha scelto il suicidio come via di fuga.

I due si innamorano di un amore sano, fatto di tenerezza e cura dell’altro e di un senso di protezione reciproca che li stimola ad affrontare la vita con determinazione. Ma Atlas non può continuare a vivere come un indigente, a nascondersi nella casa di Lily (mentre i genitori non ci sono) per sempre. E per Atlas arriva l’occasione per ricominciare a vivere una vita normale quando un suo zio di Boston gli dice che può andare a vivere da lui, finire lì la scuola per poi una volta iscriversi nei Marines.

Ma prima di trasferirsi promette a Lily che appena la sua vita sarà abbastanza serena, la andrà a cercare e potranno finalmente vivere liberamente il proprio amore. E Lily si ripromette che sicuramente anche lei sarebbe riuscita un giorno ad arrivare a Boston, per conoscere questa città dove tutto è possibile ed ogni cosa è migliore come le diceva sempre Atlas.

Il negozio di fiori, i nuovi incontri con Ryle e Atlas

Dopo mesi da quel primo incontro con Ryle, Lily ha trovato la determinazione per cominciare il suo grande sogno: avere un negozio di fiori e dedicarsi completamente al suo progetto. Casualmente Lily assume una commessa, Allysa, che si rivela essere la sorella di Ryle, e proprio grazie a questa coincidenza, letta come segno del destino, i due si incontrano nuovamente.

Con il passare del tempo, anche se all’inizio Ryle si mostrava sempre riluttante verso le storie serie e preferiva concentrasi sulle sue ambizioni come neurochirurgo, Lily e Ryle stringono un rapporto sempre più forte e assiduo cosa che stupisce sia la stessa Lily sia Ryle ed anche la sorella Allysa, che nel frattempo diventa la migliore amica e confidente di Lily.

Nella prima parte del libro si vede come Lily è completamente presa da Ryle e la cosa viene ricambiata, il comportamento inizialmente sfuggente di Ryle si trasforma diventando sempre più presente e mostrando sincero interesse nell’avere una relazione sempre più stretta ed intima con Lily. L’amore tra i due è molto passionale e vigoroso, descritto da Lily con toni molto diversi rispetto alle parole spese per Atlas. Proprio quando la relazione tra i due sta decollando, Lily, Ryle e la madre di Lily (che nel frattempo si è trasferita a Boston per stare vicino a sua figlia) vanno a cena in uno dei migliori ristoranti di Boston ed è proprio in quel ristorante che Atlas lavora; Lily ed Atlas si riconoscono e poi hanno un breve incontro all’uscita del ristorante dove si dicono mutuamente che sono entrambi fidanzati. L’incontro con Atlas fa dubitare inizialmente i sentimenti di Lily, che aspettava di rivederlo da otto anni e che in tutti questi anni aveva conservato il suo amore per lui, ma la storia con Ryle sta andando a gonfie vele perciò si convince che forse sia andata meglio cosí.

L’amore violento di Ryle in It Ends With Us

Lily percepisce che la sua vita ha preso finalmente la direzione giusta, ed ogni suo sogno sembra essersi realizzato: un negozio di successo, una madre finalmente in pace e al sicuro, il nodo di Atlas ormai sciolto ed una relazione meravigliosa con un uomo affascinante, ambizioso e che la ama alla follia. Ma la direzione giusta si rivela un abbaglio. Una sera a casa di Lily dopo aver bevuto ed amoreggiato come loro solito, Ryle fa cadere una pirofila dal forno dopo essersi ustionato leggermente la mano e Lily scoppia a ridere. In quel momento esplode la rabbia di Ryle (un elemento che già si era visto in lui durante il primo incontro) e spinge con odio Lily facendole sbattere la testa e provocandole una ferita visibile alla tempia.

Questa è la prima violenza e Lily ne rimane costernata, era tutto ció che ha sempre rifiutato categoricamente, e si ritrova nei panni di sua madre. Ma inizia l’opera di convincimento da parte di Ryle che si mostra profondamente dispiaciuto tanto che per accorrere a curarla si taglia lievemente la mano con i resti della pirofila. Lily comincia ad autoconvincersi che potrebbe essere un singolo episodio e che Ryle non può essere come suo padre. La casualità riporta Lily, e Ryle al ristorante dove lavora Atlas, che vedendo la mano fasciata di Ryle e la ferita di Lily capisce subito che qualcosa non va. E cerca di convincere Lily a lasciare Ryle, trovando l’occasione di parlare con lei mentre andava alla toilette. Ryle però si accorge dell’incontro ed i due contendenti cominciano a litigare fra di loro.

Atlas va a trovare Lily al suo negozio e si scusa dell’accaduto ma la mette in guardia e le nasconde un bigliettino con il suo numero nel cellulare, dicendole di chiamarlo nel caso avesse bisogno di lui.

Matrimonio e declino

Lily riesce a perdonare la violenza di Ryle grazie anche alla rivelazione e richiesta di aiuto che le fa Ryle: quando aveva 6 anni, mentre giocava con suo fratello maggiore, ha puntato un fucile contro di lui ed era carico, ed il fratello morì a seguito dell’incidente. Da quel giorno non riesce a volte a contenere la rabbia, perciò le chiede di aiutarlo. Lily allora si convince che effettivamente non lo può paragonare i suoi atti violenti a quelli del padre, perché il padre non aveva alcuna motivazione dietro la sua violenza. Perciò la relazione sembra procedere di nuovo anche se costellata da violenze piú o meno gravi, cosí che decidono di sposarsi in fretta a Las Vegas.

Ma la pace dura pochi mesi. Ryle ricade in atteggiamenti morbosi, sospettosità ed ossessioni verso un ipotetico sentimento e relazione clandestina tra lei ed Atlas (dopo aver trovato il fogliettino con il suo numero dietro al cellulare di Lily) che sfocia in una violenza inaudita nei suoi confronti e che culmina in un quasi stupro. Appena si riprende, Lily cerca aiuto proprio da Atlas che la ospita a casa sua. Lì rimarrà qualche giorno dopo aver scoperto di essere incinta di Ryle. La confusione è moltissima ormai in Lily, non può essere felice per la nuova vita che porta con sé e la sua vita si sta sgretolando. Nel frattempo Atlas le dice che sarà sempre disponibile per lei, ogni volta che ne avrà bisogno

Il finale di It Ends With Us

Lily è incinta ma non lo dice a nessuno, nel frattempo Ryle decide di passare dei mesi fuori per una specializzazione e soprattutto per far calmare le acque. Passano i mesi in Lily matura l’idea dell’impossibilità di continuare la relazione, ma aspetta anche un bambino, ed a volte sarebbe tentata di perdonare Ryle perché ha comunque sempre un grande debole per lui. Ryle torna, viene a sapere che Lily é incinta ed é emozionatissimo e sembra già innamorato della figlia che verrá. Anche se Ryle si mostra equilibrato nuovamente, e rispettoso di Lily, appena la bambina nasce (che verrà chiamata con lo stesso nome del fratello maggiore di Ryle), Lily capisce effettivamente quale decisione deve prendere e sceglie il divorzio.

Undici mesi dopo Lily si ritrova casualmente con Atlas e finalmente possono essere liberamente insieme, come stavano aspettando da anni, per continuare il loro amore sereno, fatto di tenerezza e protezione. Sopra ogni cosa, un amore sano.