Thor: Love and Thunder, la spiegazione del film e del finale

Questo articolo rivela elementi importanti della trama e della spiegazione del film Marvel Thor: Love and Thunder, svelandone il significato, gli eventi, il finale e le prospettive migliori per apprezzarne i pregi. Se ne suggerisce dunque la lettura solo ed esclusivamente dopo aver visto il film, e non prima, per evitare di perdervi il gusto della prima visione.

Thor: Love and Thunder è il 4° film della saga Thor della Marvel, in uscita a luglio 2022. Il film può piacevolmente intrattenere il pubblico con alcuni momenti divertenti, le solite battaglie epiche arricchite da tanti effetti speciali e alcuni aspetti della trama che possono essere particolarmente interessanti. In questo articolo, riassumeremo gli eventi e daremo la spiegazione di cosa succede nel finale e di come la storia potrebbe continuare per il prossimo film della saga.

La spiegazione della trama

La prima scena ci presenta Gorr: un essere umano (interpretato da Christian Bale) che stava adorando un Dio e, dopo la morte di sua figlia, ne rimase estremamente deluso. La Necrospada lo ha scelto per uccidere tutti gli dei, il che diventa la sua missione. Nel frattempo, Thor sta cercando di trovare la propria pace interiore, in attesa che qualcuno chieda il suo aiuto. Vediamo i Guardiani della Galassia che vengono da lui per chiedere aiuto ed è felice di rispondere a una chiamata in particolare, tra le tante altre: l’attacco di Gorr su New Asgard.

Thor non ha più Mjolnir, il suo vecchio martello, sostituito con l’ascia Stormbreaker. All’inizio del film, la dottoressa Jane Foster, l’ex fidanzata di Thor, è in grado di invocare il potere di Mjolnir, ridotto in pezzi sotto un vetro esposto ai turisti. Poche scene dopo, nella battaglia contro l’esercito di Gorr a New Asgard, Thor vede il suo martello usato da qualcun altro e scopre che si tratta proprio di lei, Jane Foster, che ora usa Mjolnir perché ne è degna.

Gorr rapisce tutti i bambini di New Asgard e parte per il Regno delle Ombre. Thor intende recarsi a Omnipotence City e reclutare altri Dei per combattere Gorr, ma la squadra sarà delusa: Zeus ha paura di Gorr e non vuole lasciare la sicurezza del suo Regno. Zeus costringe Thor a rimanere per motivi di sicurezza, e questo innesca la battaglia, in cui Thor uccide Zeus e ruba il suo fulmine. Nel frattempo, Zeus rivela quale potrebbe essere il piano di Gorr: raggiungere Eternity e chiedere la distruzione di tutti gli dei.

Thor e la sua piccola squadra vanno nel Regno delle Ombre, combattendo Gorr, con quel grande classico rock sullo sfondo. Tuttavia, l’esercito di Gorr è troppo potente e devono fuggire in ritirata. Ma prima di scappare, Gorr ruba Stormbreaker a Thor: gli servirà per aprire i cancelli che conducono all’Eternità.

Una volta tornato sulla Terra, Thor capisce il problema di Jane Foster: il suo corpo non può combattere il cancro perché usare Mjolnir consuma tutta la sua energia vitale. Lui, quindi, le proibisce di usarlo di nuovo. Senza altre opzioni, raggiunge di nuovo Gorr, ora alle porte che conducono all’Eternità, con l’intenzione di combattere Gorr da solo. E questo ci porta al finale del film.

Thor: Love and Thunder, la spiegazione del finale

Thor trova Gorr intento a usare Stormbreaker per aprire i cancelli che portano a Eternity. La battaglia inizia e sorprendentemente Thor viene aiutato dai bambini, che diventano un degno esercito alimentato dalla sua benedizione. La lotta è crudele e, in un momento di difficoltà, Jane Foster viene in aiuto. Insieme distruggono la Necrosword e spezzano la maledizione che essa aveva su Gorr.

L’ultima scena davanti a Eternity è carica di significato: Thor sa che Jane Foster sta per morire, mentre Gorr è davanti a Eternity, pronto a fare la sua richiesta. Thor spiega quindi a Gorr che in realtà, nel profondo di sé, lui non cerca vendetta o morte. Come tutti, lui cerca l’amore, che è anche ciò che Thor capisce in quel momento su se stesso. Infatti volta le spalle a Gorr e trascorre con lei gli ultimi minuti della vita di Jane. Con quelle parole, Thor sta suggerendo a Gorr di usare il suo unico desiderio per riportare in vita sua figlia, invece di uccidere tutti gli dei.

Gorr capisce. Il suo dubbio è che sua figlia resterebbe sola, perché lui sta per morire. Jane Foster e Thor lo rassicurano: non sarà sola. Anche se Jane Foster sta morendo, Thor promette con un cenno della testa che si prenderà cura della bambina.

Il lieto fine ha luogo a quel punto. Gorr chiede a Eternitiy di riportare in vita sua figlia e, prima di morire, indica Thor, chiedendogli di proteggerla. Nella scena finale del film, vediamo Thor che fa felicemente da padre alla bambina, crescendola come una dea guerriera. Insieme (e di nuovo con il martello Mjolnir), proteggeranno le brave genti dalle forze del male. E saranno noti come Love e Thunder.

La scena finale prima dei titoli di coda mostra Zeus vivo, che chiede a suo figlio Ercole di cercare e uccidere Thor. Ciò significherà che nel prossimo film di Thor vedremo la battaglia tra Thor ed Ercole.

Cosa succede nella scena post-credits di Thor: Love and Thunder?

Nella scena post-credits, che appare spesso nei film Marvel, la dottoressa Jane Foster raggiunge il Valhalla. Significa che è morta in battaglia come una dea, non come un essere umano. È accolta da Heimdall, un piacevole ritorno sullo schermo per i fan della Marvel.