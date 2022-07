Dopo aver visto Thor: Love and Thunder, una delle più grandi curiosità riguarda il finale del film, dove vediamo Thor crescere una bambina come sua figlia. Molte domande girano intorno a lei: chi è questa figlia e come fa a trovare un posto nell’universo Marvel? E quali altri figli ha Thor, provenienti dagli altri capitoli della sua storia? In questo articolo, daremo tutte le risposte disponibili.

Thor: Love and Thunder: chi è la figlia di Thor?

La figlia che Thor cresce nel finale di Thor: Love and Thunder non è la figlia biologica di Thor. Come spiegato in questo articolo, si tratta della figlia di Gorr, riportata in vita attraverso il desiderio espressoa Eternity, e poi adottata da Thor. Diventa la bambina che Thor cresce come la sua figlia naturale e saranno conosciuti al mondo come Love and Thunder.

Non c’è presenza della figlia di Gorr nei fumetti Marvel: tutte le figlie di Gorr sono morte sul suo pianeta di origine, per carestia. Quindi dobbiamo presumere che Love, la figlia adottiva di Thor introdotta in Love and Thunder, sarà un nuovo personaggio che la Marvel svilupperà con attenzione nei prossimi film.

Come prova a sostegno, c’è una sorprendente curiosità intorno a lei: il personaggio è interpretato da India Rose Hemsworth, la vera figlia di Chris Hemsworth. Potremmo dunque presumere che la Marvel voglia sviluppare con cura questo personaggio e abbia quindi già identificato un’attrice degna per questo.

Thor ha altri figli?

Nei fumetti Marvel possiamo vedere la comparsa di molti altri figli di Thor, come le figlie Torunn e Thena e i figli Magni e Modi. Nessuno di loro ha però mai avuto un ruolo essenziale come sta avendo Love dopo Thor: Love and Thunder.