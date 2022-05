In Italia i casino sono sicuri solo se a marchio AAMS

I casino online sono fra i siti più visitati nel nostro paese per chi cerca intrattenimento e svago. Ma gli online casino non sono tutti uguali e gli utenti devono stare attenti a non cadere in siti pericolosi. In questo articolo vi spieghiamo perché i migliori casino online sono quelli legati ad aams e controllati dagli organi governativi.

Casino online Italia, una storia di intrattenimento e tecnologia

I giochi da casino in Italia hanno sempre avuto grande appeal. Dalla roulette al poker, passando per slot e blackjack, gli italiani fino a 20 anni fa se volevano giocare al casino dovevano recarsi in una sala da gioco reale fra Sanremo, Saint Vincent, Campione e Venezia. L’arrivo di internet in tutte le case ha permesso al mercato dei casino italiani online di seguire l’esempio delle scommesse sportive e passare ad ampliare l’offerta dal fisico al digitale. Una scelta vincente quella della creazione e legalizzazione dei casino online che ha creato un vero e proprio boom.

Gli online casino sono stati fin da subito controllati dai monopoli di stato che gestiscono da sempre le concessioni per cercare di mantenere una concorrenza leale nel settore e senza evitare bolle speculative. Gli italiani hanno quindi avuto l’opportunità prima di altri cittadini europei, di poter giocare su casino online sicuri con la certezza di potersi divertire in piena legalità. Questo binomio fra governo e mondo del gioco ha permesso a tante aziende italiane di ampliare la ricerca sui nuovi giochi da casino online prendendo esempio dalle grandi multinazionali del gioco americane e asiatiche.

Perché i migliori casino online sono solo aams?

I casino online italiani a distanza di oltre 20 anni dalla loro legalizzazione hanno fatto passi da gigante sotto molti aspetti. Dalla grafica al numero di giochi, dalla velocità nelle transazioni monetarie a nuove modalità di online casino come quello live. Insomma i migliori siti di casino online sicuri come Skiller oggi possono soddisfare la voglia di divertirsi di milioni di italiani con esigenze diverse. C’è chi usa i casino online per passare il tempo, chi per aggiornarsi sulle nuove tecnologie, chi per condividere una passione con gli amici e chi ancora per provare a vincere denaro.

I casino italiani online, quelli col suffisso .it sono tutti legali e sicuri, ma il consiglio che vi diamo è quello di stare alla larga dai .com illegali che non hanno il marchio aams. Questo perché la storia dei casino online è piena di casi di siti senza concessione statale che hanno chiuso da un giorno all’altro congelando tutti i soldi che gli utenti avevano sui conti gioco. Quindi per evitare di procurarsi dello stress gratuito è sempre bene affidarsi a casino online sicuri marchiati aams. Inoltre aams è garante della sicurezza dei migliori casino online e protegge sempre il cliente in eventuali contenziosi, ma ovviamente non può fare da cane da guardia su siti illegali. Ecco perché prima di aprire un conto gioco controllate sempre che sia sicuro e che abbia una regolare concessione di gioco.

Giocare su casino online sicuri dà le stesse sicurezze e diritti di farlo in un casino legali fisico. Allo stesso tempo collegarsi e giocare ad un casino illegale a soldi veri è come entrare in una bisca clandestina. Il risultato è che oltre a compiere un’azione contro la legge, non si è tutelati e si alimenta il mercato nero.