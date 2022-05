La pubblicità Miss Dior: chi è l’attrice e qual è la canzone?

La pubblicità del profumo Miss Dior è uscita nel 2021, ma è ancora uno degli spot più riconoscibili e ricordati tra la gente. Perché l’attrice è un volto noto a tutti e perché la canzone è un grande classico che più o meno tutti hanno ascoltato almeno una volta. Trovate lo spot originale qui.

L’attrice protagonista della pubblicità Miss Dior è Natalie Portman, una delle attrici più ambite di Hollywood, che ha iniziato a recitare in età molto giovane col film León e che le generazioni più recenti ricordano ne Il Cigno Nero.

La canzone invece è un grande classico di Janis Joplin, Cry Baby. Janis Joplin è una delle cantanti rock più importanti della storia, attiva dal 1962 al 1970 e uno dei membri illustri del famigerato club 27, ossia i musicisti morti a 27 anni. La canzone ufficiale completa è qui sotto.

Con la sua voce possente e graffiante, Janis Joplin si rivolge alla persona che ama e lo rassicura. Lui é stato lasciato da poco e non si è ancora ripreso, dunque lei lo invita a piangere e smaltire la sua tristezza senza paura, perché lei sarà sempre lì ad accoglierlo. Alla fine del suo percorso, qualsiasi cosa lui deciderà di fare, qualsiasi strada lui deciderà di percorrere, lei ci sarà. Ecco parte del testo.

Cry baby

Cry baby

I know she told you that she loved you

Much more than I did

But I know that she left you

And you swear that you just don’t know why

But you know, hon’, I’ll always

I’ll always be around

If you ever want me

You can go all around the world

Tryin’ to find something to do with your life, baby

When you only gotta do one thing well

You only gotta do one thing well to make it in this world, babe

You got a woman waitin’ for you there