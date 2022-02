Dove e come si acquista un NFT originale di Banksy?

Per molte persone comuni, finora possedere un’opera d’arte di un artista famoso era qualcosa di inaccessibile: prima di tutto per i prezzi proibitivi, ovviamente, e poi perché bisogna essere in grado di frequentare gli ambienti giusti e conosce le aste importanti. Eppure, il modo in cui le tecnologie moderne si stanno evolvendo, sta ora offrendo una nuova possibilità: quella di entrare in possesso di un NFT originale di un’opera d’arte, ossia dell’unica copia digitale originale e certificata di quell’opera, rilasciata dal possessore reale di quell’opera e la cui unicità è garantita dal concetto NFT, dietro al quale opera la tecnologia blockchain.

Il concetto di NFT è di nascita relativamente recente, dunque può essere normale che per molti è ancora un concetto oscuro. Per capirci qualcosa in più “da profani”, suggeriamo di fare riferimento a questo nostro articolo:

Riassumendo in estrema sintesi: l’NFT è una bene digitale esistente in un’unica versione originale. Può trattarsi di un’immagine (quindi anche di un’opera d’arte), una traccia musicale, un dominio, qualsiasi cosa possa avere una versione digitale. Quando viene creato, viene legato alla tecnologia blockchain e può essere acquistato attraverso criptovalute. Questo garantisce che esista una versione unica e originale di quell’NFT, creato da quello specifico creatore. Chiunque provasse a “copiarlo” risulterebbe associato a una firma blockchain differente, per cui diventa facile verificarne la non-autenticità. Si tratta di un mercato che sta muovendo milioni di dollari in tutto il mondo, perché alcuni NFT sono così ambiti da valere già molto.

Cosa c’entra Banksy con tutto questo? Molto. Perché recentemente i possessori di opere d’arte originali stanno iniziando a immettere nel mercato gli NFT di quelle opere, e questi possono essere acquistati da chiunque. È quello che è successo a fine 2021 per il celebre murale Love Is In The Air, al momento in possesso della celebre casa d’arte Sotheby’s: uno dei fondatori di Sotheby’s ha creato l’affascinante progetto Particle, che si pone come missione quella di acquisire opere celebri e portarle nel mondo digitale attraverso gli NFT, in modo da permettere agli utenti di tutto il mondo di essere effettivi proprietari di quell’opera digitale, e di ottenere diritti legati a mostre e musei online interessati a mostrare quell’opera. È un progetto particolarmente ambizioso, che potrebbe diventare un trend corposo nei prossimi mesi. E il primo dipinto scelto per dar vita a questo progetto è proprio quest’opera di Banksy, acquisita dalla Sotheby’s nel 2021 per 12 milioni di dollari, che dunque rappresenta la prima opera d’arte di un riconosciuto artista reale ufficialmente venduta in versione NFT dal possessore di quell’opera.

La particolarità di questo NFT, che diventerà uno standard in questo tipo di acquisti, è che l’opera digitale viene frammentata in un numero limitato di parti (le particle, appunto), acquistabili separatamente da potenziali acquirenti. Love Is In The Air è suddivisa in 10mila frammenti, e il loro prezzo di acquisto iniziale è di 1500$ per frammento: una cifra alla portata di qualunque collezionista o investitore.

Come si acquista l’NFT di Love Is In The Air di Banksy?

Il sito ufficiale dell’NFT di Love Is In The Air di Banksy è questo:

Particle Collection

Come per molti NFT, esiste una prima fase di vendita (“minting”, in gergo tecnico) in cui un primo acquirente può acquistare a un prezzo iniziale di vendita, fissato dal creatore, assicurandoselo prima che si apra il mercato di compravendita ufficiale per quell’opera. Per l’opera di Banksy, questa fase si conclude a fine Febbraio 2022. Una volta terminata la fase di minting, il modo più semplice di acquistare un frammento dell’opera sarà nel marketplace ufficiale di Particle (che andrà online tra poche settimane) e nel mercato secondario Kalao, dove la compravendita di frammenti di Love Is In The Air è sempre molto attiva.

Per acquistare, bisogna acquisire un po’ di dimestichezza col mondo delle criptovalute. In linea generale, i passi sono:

Creare un portafoglio Metamask (il wallet più usato per gli acquisti di NFT): lo si fa dal sito ufficiale, esiste la app per smartphone e il plugin per browser che si connette semplicemente alle pagine in cui si acquistano gli NFT. Seguite con attenzioni le indicazioni di sicurezza e non condividete i dati privati con nessuno, ovviamente, perché chiunque acceda al vostro account sarà anche in grado di vendere i vostri NFT o trasferirli in un altro account.

(il wallet più usato per gli acquisti di NFT): lo si fa dal sito ufficiale, esiste la app per smartphone e il plugin per browser che si connette semplicemente alle pagine in cui si acquistano gli NFT. Seguite con attenzioni le indicazioni di sicurezza e non condividete i dati privati con nessuno, ovviamente, perché chiunque acceda al vostro account sarà anche in grado di vendere i vostri NFT o trasferirli in un altro account. Depositare fondi in criptovaluta Avalanche (AVAX) : è una delle criptovalute più popolari per l’acquisto di NFT. Metamask permette in maniera semplice di convertire da Ethereum, ma ovviamente è possibile trasferire AVAX direttamente da un altro wallet in vostro possesso. Per piccoli acquisti, il modo più semplice è acquistare Ethereum direttamente da Metamask attraverso carta di credito e convertirli in AVAX internamente. Per cifre un po’ più consistenti la carta di credito potrebbe non bastare: il suggerimento è di usare un wallet di criptovalute importante come Binance o Coinbase e sfruttare la possibilità di depositare fondi via bonifico (potrebbe volerci qualche giorno in più, ma tutto è effettuato con i più avanzati sistemi di sicurezza)

: è una delle criptovalute più popolari per l’acquisto di NFT. Metamask permette in maniera semplice di convertire da Ethereum, ma ovviamente è possibile trasferire AVAX direttamente da un altro wallet in vostro possesso. Per piccoli acquisti, il modo più semplice è acquistare Ethereum direttamente da Metamask attraverso carta di credito e convertirli in AVAX internamente. Per cifre un po’ più consistenti la carta di credito potrebbe non bastare: il suggerimento è di usare un wallet di criptovalute importante come Binance o Coinbase e sfruttare la possibilità di depositare fondi via bonifico (potrebbe volerci qualche giorno in più, ma tutto è effettuato con i più avanzati sistemi di sicurezza) Effettuare l’acquisto: una volta che il vostro wallet Metamask contiene sufficienti fondi AVAX, l’acquisto è possibile attraverso un semplice clic su Particle (se il minting è ancora possibile) o su Kalao (con la possibilità di scegliere a vostro piacimento quale frammento volete comprare, osservandolo sulla griglia principale).

Una guida dettagliata di come effettuare ogni passo nello specifico è offerta (in inglese) dal sito di Particle.

Cosa possiedo una volta effettuato l’Acquisto?

Una volta acquistato, il vostro frammento è visibile in My Collection, con l’indicazione chiara dell’ID del frammento. Siete dunque possessori ufficiali di un frammento dell’opera, e ciò è comprovabile dal sito ufficiale e da chiunque altro, semplicemente consultando i registri distribuiti pubblici della blockchain dietro AVAX. Nel dettaglio, avete anche un certificato di originalità, l’elenco dei diritti acquisiti con l’acquisto, una collector card video e altri documenti. Il frammento appena acquistato sarà già visibile su Kalao (ovviamente non in vendita finché non sarete voi a metterlo all’asta o stabilire un prezzo).

E per i più appassionati, su avaxrarity.com potete verificare quanto è raro il vostro frammento: i più ambiti sono ovviamente quelli che costituiscono il mazzo di fiori, l’unica parte colorata del dipinto, mentre i meno rari sono quelli dello sfondo bianco. Più raro è, più quel frammento ha valore. Per un semplice riferimento: fino a Febbraio 2022, la vendita più importante di un frammento dell’opera è stata questa, un frammento colorato del mazzo di fiori, scambiata a gennaio 2022 per 500 AVAX, circa 37 mila dollari, secondo la valutazione di quel momento. Chi ha venduto ha dunque venduto a un prezzo 25 volte maggiore di quello ha cui ha acquistato, nel giro di 4 giorni.

Quanto varrà un frammento di Banksy in futuro?

È la domanda che tutti si fanno in questo momento. Finché il minting è ancora attivo, non esiste ancora una risposta, perché il valore di riferimento di un frammento resta sempre quello di partenza venduto da Particle (1500$). Ma una volta che tutti i frammenti sono stati venduti, chi vuole acquistarne uno dovrà darsi da fare nel mercato secondario, e chi vende deciderà il prezzo. Tra qualche anno, questo verrà ricordato come il primo vero dipinto celebre convertito in NFT, seguito da tanti altri. La probabilità che i collezionisti si interessino in maniera seria a questi frammenti dunque è piuttosto alta.

